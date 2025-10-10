Psy ze schroniska pokażą się po raz ostatni w tym roku. Finał akcji „Adoptuj warszawiaka”

Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą poznać niezwykłe historie psów i kotów ze Schroniska na Paluchu.
Adoptuj Warszawiaka to wydarzenie, które od lat promuje odpowiedzialną adopcję zwierząt.
Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą poznać niezwykłe historie psów i kotów ze Schroniska na Paluchu. To święto empatii, wspólnoty i miłości do zwierząt.
Podczas akcji można poznać podopiecznych Schroniska na Paluchu, którzy wciąż czekają na swoje domy. To doskonała okazja, by porozmawiać z wolontariuszami, dowiedzieć się więcej o charakterach i potrzebach psów oraz o samym procesie adopcji.
Na miejscu będzie można także skorzystać z bezpłatnego chipowania psów (w godz. 11–15) wraz z rejestracją w bazie Safe Animal.
Dla najmłodszych uczestników przygotowano specjalną strefę edukacyjną, w której poprzez zabawę będzie można dowiedzieć się, jak odpowiedzialnie opiekować się zwierzęciem. Na miejscu znajdzie się również koci kącik #kotwarszawiak – galeria kotów szukających domów oraz przestrzeń do rozmów o adopcji i opiece nad kotami.
Na stoisku Schroniska będzie można uzyskać informacje o wolontariacie, pracy w schronisku oraz sposobach wspierania zwierząt - zarówno tych adoptowanych, jak i wciąż czekających na swoją szansę. Organizatorzy zachęcają również opiekunów adoptowanych psów do odwiedzin.