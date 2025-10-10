Psy ze schroniska pokażą się po raz ostatni w tym roku. Finał akcji „Adoptuj warszawiaka”

Schronisko na Paluchu zaprasza mieszkańców stolicy na ostatnią w tym roku edycję plenerowej akcji „Adoptuj Warszawiaka”. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 12 października, w godz. 11-15 na Plaży Wilanów.



Adoptuj Warszawiaka to wydarzenie, które od lat promuje odpowiedzialną adopcję zwierząt.

„Adoptuj Warszawiaka” na rzecz zwierząt w schronisku

Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą poznać niezwykłe historie psów i kotów ze Schroniska na Paluchu. To święto empatii, wspólnoty i miłości do zwierząt.

Podczas akcji można poznać podopiecznych Schroniska na Paluchu, którzy wciąż czekają na swoje domy. To doskonała okazja, by porozmawiać z wolontariuszami, dowiedzieć się więcej o charakterach i potrzebach psów oraz o samym procesie adopcji.

Na miejscu będzie można także skorzystać z bezpłatnego chipowania psów (w godz. 11–15) wraz z rejestracją w bazie Safe Animal.