Życie Warszawy

Psy ze schroniska pokażą się po raz ostatni w tym roku. Finał akcji „Adoptuj warszawiaka”

Publikacja: 10.10.2025 13:45

Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą pozn

Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą poznać niezwykłe historie psów i kotów ze Schroniska na Paluchu.

Foto: Schronisko Na Paluchu

Schronisko na Paluchu zaprasza mieszkańców stolicy na ostatnią w tym roku edycję plenerowej akcji „Adoptuj Warszawiaka”. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 12 października, w godz. 11-15 na Plaży Wilanów.

Adoptuj Warszawiaka to wydarzenie, które od lat promuje odpowiedzialną adopcję zwierząt.

„Adoptuj Warszawiaka” na rzecz zwierząt w schronisku

Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą poznać niezwykłe historie psów i kotów ze Schroniska na Paluchu. To święto empatii, wspólnoty i miłości do zwierząt.

Podczas akcji można poznać podopiecznych Schroniska na Paluchu, którzy wciąż czekają na swoje domy. To doskonała okazja, by porozmawiać z wolontariuszami, dowiedzieć się więcej o charakterach i potrzebach psów oraz o samym procesie adopcji.

Na miejscu będzie można także skorzystać z bezpłatnego chipowania psów (w godz. 11–15) wraz z rejestracją w bazie Safe Animal.

Kot warszawiak w kocim kąciku

Dla najmłodszych uczestników przygotowano specjalną strefę edukacyjną, w której poprzez zabawę będzie można dowiedzieć się, jak odpowiedzialnie opiekować się zwierzęciem. Na miejscu znajdzie się również koci kącik #kotwarszawiak – galeria kotów szukających domów oraz przestrzeń do rozmów o adopcji i opiece nad kotami.

Na stoisku Schroniska będzie można uzyskać informacje o wolontariacie, pracy w schronisku oraz sposobach wspierania zwierząt - zarówno tych adoptowanych, jak i wciąż czekających na swoją szansę. Organizatorzy zachęcają również opiekunów adoptowanych psów do odwiedzin.

