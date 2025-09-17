Coraz więcej egzotycznych zwierząt w domach. Rusz konkurs IRBIS dla szkół

Po raz ósmy warszawskie zoo organizuje Konkurs Zoologiczny IRBIS dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Tym razem będzie dotyczył zwierząt egzotycznych.



Tegoroczna edycja nawiązuje do najnowszej kampanii edukacyjnej zoo „Egzotyczny pupil w domu”, w której poruszany jest problem odpowiedzialnych wyborów przy decyzji o zakupie domowego zwierzęcia.

Program Konkursu Zoologicznego IRBIS

Program obejmuje 4 grupy zwierząt: ptaki, ssaki, bezkręgowce i gady. Uczestnicy konkursu będą mieli dostęp online do czterech wydań gazetki „Leonardo”, która będzie pomocna przy przygotowaniach do konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy to test wiedzy przeprowadzony w szkołach uczestniczących w konkursie, natomiast etap drugi – realizacja kampanii edukacyjnej w szkole lub lokalnej społeczności przez osoby zakwalifikowane.

Coraz więcej egzotycznych zwierząt w warszawskich mieszkaniach

Jak informują organizatorzy, w ostatnich latach w domach coraz częściej pojawiają się egzotyczne zwierzęta – od jaszczurek i węży, przez papugi, aż po małpy. Zdarza się, że decyzje o zakupie takich zwierząt podejmowane są pochopnie, bez rzetelnego przygotowania i świadomości odpowiedzialności, jaką niesie za sobą ich posiadanie.