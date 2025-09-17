Coraz więcej egzotycznych zwierząt w domach. Rusz konkurs IRBIS dla szkół

Tegoroczna edycja konkursu nawiązuje do najnowszej kampanii edukacyjnej ZOO „Egzotyczny pupil w domu”
Tegoroczna edycja nawiązuje do najnowszej kampanii edukacyjnej zoo „Egzotyczny pupil w domu”, w której poruszany jest problem odpowiedzialnych wyborów przy decyzji o zakupie domowego zwierzęcia.
Program obejmuje 4 grupy zwierząt: ptaki, ssaki, bezkręgowce i gady. Uczestnicy konkursu będą mieli dostęp online do czterech wydań gazetki „Leonardo”, która będzie pomocna przy przygotowaniach do konkursu.
Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy to test wiedzy przeprowadzony w szkołach uczestniczących w konkursie, natomiast etap drugi – realizacja kampanii edukacyjnej w szkole lub lokalnej społeczności przez osoby zakwalifikowane.
Jak informują organizatorzy, w ostatnich latach w domach coraz częściej pojawiają się egzotyczne zwierzęta – od jaszczurek i węży, przez papugi, aż po małpy. Zdarza się, że decyzje o zakupie takich zwierząt podejmowane są pochopnie, bez rzetelnego przygotowania i świadomości odpowiedzialności, jaką niesie za sobą ich posiadanie.
Celem konkursu jest kształtowanie właściwego podejścia do trzymania gatunków egzotycznych w warunkach domowych. Wymiar praktyczny konkursu oraz kampanii ma wpływać zarówno na codzienne wybory opiekunów, jak i poprawę dobrostanu egzotycznych podopiecznych.