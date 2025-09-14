Zoo w Warszawie zaprasza na urodzinową imprezę Pelagii

Samica Pelagia pozstaje w dobrej kondycji mimo swych 40 lat
Z tej okazji ogród zoologiczny zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania. Urodzinowa impreza odbędzie się 19 września o godz. 12 w Hipopotamiarni.
Wydarzenie to doskonała okazja, by poznać bliżej uroczą jubilatkę oraz jej gatunek. W programie przewidziano wiele atrakcji dla dużych i małych gości:
Zoo zachęca wszystkich do aktywnego udziału w przygotowaniach. Do 21 września w Hipopotamiarni będzie czekał specjalny wiklinowy kosz, do którego można wrzucać laurki urodzinowe dla Pelagii. Wszystkie kartki zostaną później wyeksponowane na specjalnej wystawie.
Jako prezent urodzinowy, zwiedzający mogą również podarować Pelagii musy i przeciery owocowe w tubkach. Należy jednak pamiętać, że muszą to być produkty składające się wyłącznie ze składników roślinnych, bez dodatku cukru. Takie przysmaki są wykorzystywane w treningach, które pomagają monitorować stan zdrowia sędziwej hipopotamicy. Prezenty można składać do specjalnego kosza w Hipopotamiarni.