Życie Warszawy

Zoo w Warszawie zaprasza na urodzinową imprezę Pelagii

Publikacja: 14.09.2025 16:15

Samica Pelagia pozstaje w dobrej kondycji mimo swych 40 lat

Foto: warszawski zoo

M.B.
W zoo szykuje się wyjątkowe święto! W piątek, 19 września, Pelagia, najstarszy hipopotam nilowy w Polsce, będzie obchodzić swoje 40. urodziny.

Z tej okazji ogród zoologiczny zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania. Urodzinowa impreza odbędzie się 19 września o godz. 12 w Hipopotamiarni.

Co czeka na gości? Program 40. urodzin Pelagii

Wydarzenie to doskonała okazja, by poznać bliżej uroczą jubilatkę oraz jej gatunek. W programie przewidziano wiele atrakcji dla dużych i małych gości:

  • Pokazowe karmienie Pelagii, połączone z opowieściami i ciekawostkami o życiu hipopotamów.
  • Rozmowy z opiekunami, którzy podzielą się wiedzą na temat codziennej opieki nad Pelagią.
  • Wystawa zdjęć przedstawiających życie Pelagii.
  • Konkursy z nagrodami, które urozmaicą celebrację.
Prezenty dla jubilatki: Zrób laurkę i przynieś mus owocowy

Zoo zachęca wszystkich do aktywnego udziału w przygotowaniach. Do 21 września w Hipopotamiarni będzie czekał specjalny wiklinowy kosz, do którego można wrzucać laurki urodzinowe dla Pelagii. Wszystkie kartki zostaną później wyeksponowane na specjalnej wystawie.

Jako prezent urodzinowy, zwiedzający mogą również podarować Pelagii musy i przeciery owocowe w tubkach. Należy jednak pamiętać, że muszą to być produkty składające się wyłącznie ze składników roślinnych, bez dodatku cukru. Takie przysmaki są wykorzystywane w treningach, które pomagają monitorować stan zdrowia sędziwej hipopotamicy. Prezenty można składać do specjalnego kosza w Hipopotamiarni.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

