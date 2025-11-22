Nie tylko podatki i opłaty. Na czym zarabia Warszawa?

Głównym motorem napędowym tego wzrostu jest oświata. To właśnie wydatki na edukację pochłaniają niemal cały ten wzrost, stanowiąc aż 6,314 mld zł w 2026 roku. Kwota ta jest wyższa niż w poprzednim roku o 1,005 mld zł, czyli o 18,9 proc. Można więc powiedzieć, że niemal każdy dodatkowy grosz w ogólnych potrzebach finansowych miasta jest związany z koniecznością zapewnienia środków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli..

Pozostałe potrzeby są znacząco mniejsze, ale również odnotowują wzrost. Potrzeby rozwojowe (czyli te związane z ogólnym rozwojem i inwestycjami) ustalono na 456 mln zł (w 2025 r. było to 441 mln zł). W ramach tej puli, na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 258 mln zł, a na same inwestycje 198 mln zł (wzrost ze 184 mln zł). Oznacza to, że miasto lekko zwiększa środki na nowe projekty.

Z kolei potrzeby ekologiczne to najmniejsza część subwencji, ustalona na 1 757 868 zł (wzrost z 1 682 616 zł w 2025 r.). Warto dodać, że ze względu na status zamożnego samorządu, potrzeby wyrównawcze oraz uzupełniające zostały ustalone na symboliczną kwotę 0 zł.

Dotacje celowe dla Warszawy w 2026 r.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa planuje się przy założeniu utrzymania ich nominalnego poziomu wynikającego z planu na 2025 rok w zakresie zadań realizowanych corocznie. Urzędnicy zakładają, że w roku 2026 Warszawa będzie uzyskiwać dochody z kolejnych edycji rocznych i wieloletnich programów i projektów rządowych. Jednym z nich jest Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, stanowiący element realizacji strategicznego celu państwa zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Warszawa zamierza wykorzystać również Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich dla osób w wieku 60 lat i więcej, oraz program Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028, który zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, Urzędnicy zamierzają sięgnąć także po rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, rodzin zastępczych, zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości tysiąca złotych miesięcznie.

Urząd miasta zakłada uzyskanie dotacji z budżetu państwa na zadania majątkowe w ramach takich programów jak:

Rządowy Program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030, który ma na celu zwiększenie możliwości rozwoju miasta i podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Łączna wysokość dofinansowania to ponad 3 mld zł, z tego na 2026 rok do wykorzystania będzie kwota 112 mln zł, w tym już objęte dofinansowaniem projekty:

Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejowskiego w Warszawie,

Budowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu wraz z infrastrukturą techniczną,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13,

Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Modernizacja tory łyżwiarskiego Stegny – etap I.

Opłaty za śmieci i bilety komunikacji miejskiej

Miasto osiąga także dodatkowe środki w oparciu o umowy podpisane na podstawie ustawy o drogach publicznych z inwestorami prywatnymi. W 2024 r. dzielnice m.st. Warszawy uzyskały z tego tytułu ponad 23 mln zł, natomiast w budżecie na 2025 r. zaplanowano wpłaty na poziomie ponad 60 mln zł. Zakłada się, że w 2026 roku m.st. Warszawa otrzyma od deweloperów środki m.in. na budowę fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L (dzielnica Bemowo), nabycie gruntów w ramach budowy ul. Konik Polny (dzielnica Białołęka) i budowę ul. Działkowej i Gidzińskiego (dzielnica Włochy).

Kolejne wpływy do budżetu dotyczą:

podatku od nieruchomości: 1,840 mld zł (r/r +3,3 proc., +58 mln zł),

sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 1,275 mld zł (r/r +1,2 proc., +15 mln zł),

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1,052 mld zł (r/r +22,7 proc., +195 mln zł;

najmu i dzierżawy mienia: 939 mln zł (r/r +5,5 proc., +49 mln zł),

dotacji z budżetu państwa: 800 mln zł (r/r -17,1 proc., -165 mln zł).

opłat na dostarczanie mediów do lokali komunalnych (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie): 483 mln zł (r/r +0,1 proc., +0,7 mln zł),

opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego: 300 mln zł (r/r +8,7 proc., +24 mln zł),

opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: 290 mln zł (r/r -1,4 proc., -4 mln zł),

dochodów z Unii Europejskiej: 274 mln zł (r/r -17,6 proc., -59 mln zł).