Nie tylko podatki i opłaty. Na czym zarabia Warszawa?

Urząd miasta przygotował budżet na 2026 rok.
Największą część budżetu Warszawy stanowią dochody z tytułu udziału w podatku PIT. W miastach na prawach powiatu ustala się je jako 8,6 proc. dochodów uzyskanych w 2024 r. przez podatników.
Budżet Warszawy na 2026 rok, a zwłaszcza jego część dotycząca wsparcia państwowego, pokazuje, jak zamożność miasta wpływa na to, ile ostatecznie trafia do miejskiej kasy. Podstawowa dotacja z budżetu państwa, czyli subwencja ogólna, została dla Warszawy ustalona na 302 mln zł. Ta kwota jest wynikiem skomplikowanego równania. Teoretycznie miasto zostało „nagrodzone” kwotą 1,244 mld zł, ale ze względu na swoją zamożność musi oddać dużą część tej kwoty jako korektę („janosikowe”) w wysokości 941 mln zł.
Otrzymana subwencja jest zatem różnicą między potencjalną „nagrodą” a tą korektą. Natomiast sama naliczona subwencja (1,244 mld zł) to różnica między ustalonymi potrzebami finansowymi miasta w kwocie 6,771 mld zł a kwotą kalkulacyjną 5,527 mld zł, która odzwierciedla zwiększone dochody stolicy z podatków PIT i CIT w nowym systemie.
Analizując budżet Warszawy, widać wyraźnie, że największym i najszybciej rosnącym obciążeniem są potrzeby finansowe ogółem, które na 2026 rok wyniosły 6,771 mld zł. Jest to o 1,020 mld zł więcej niż w 2025 roku, co oznacza skok o 17,7 proc.
Głównym motorem napędowym tego wzrostu jest oświata. To właśnie wydatki na edukację pochłaniają niemal cały ten wzrost, stanowiąc aż 6,314 mld zł w 2026 roku. Kwota ta jest wyższa niż w poprzednim roku o 1,005 mld zł, czyli o 18,9 proc. Można więc powiedzieć, że niemal każdy dodatkowy grosz w ogólnych potrzebach finansowych miasta jest związany z koniecznością zapewnienia środków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli..
Pozostałe potrzeby są znacząco mniejsze, ale również odnotowują wzrost. Potrzeby rozwojowe (czyli te związane z ogólnym rozwojem i inwestycjami) ustalono na 456 mln zł (w 2025 r. było to 441 mln zł). W ramach tej puli, na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 258 mln zł, a na same inwestycje 198 mln zł (wzrost ze 184 mln zł). Oznacza to, że miasto lekko zwiększa środki na nowe projekty.
Z kolei potrzeby ekologiczne to najmniejsza część subwencji, ustalona na 1 757 868 zł (wzrost z 1 682 616 zł w 2025 r.). Warto dodać, że ze względu na status zamożnego samorządu, potrzeby wyrównawcze oraz uzupełniające zostały ustalone na symboliczną kwotę 0 zł.
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa planuje się przy założeniu utrzymania ich nominalnego poziomu wynikającego z planu na 2025 rok w zakresie zadań realizowanych corocznie. Urzędnicy zakładają, że w roku 2026 Warszawa będzie uzyskiwać dochody z kolejnych edycji rocznych i wieloletnich programów i projektów rządowych. Jednym z nich jest Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, stanowiący element realizacji strategicznego celu państwa zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Warszawa zamierza wykorzystać również Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich dla osób w wieku 60 lat i więcej, oraz program Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028, który zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, Urzędnicy zamierzają sięgnąć także po rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, rodzin zastępczych, zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości tysiąca złotych miesięcznie.
Urząd miasta zakłada uzyskanie dotacji z budżetu państwa na zadania majątkowe w ramach takich programów jak:
Rządowy Program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030, który ma na celu zwiększenie możliwości rozwoju miasta i podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Łączna wysokość dofinansowania to ponad 3 mld zł, z tego na 2026 rok do wykorzystania będzie kwota 112 mln zł, w tym już objęte dofinansowaniem projekty:
Miasto osiąga także dodatkowe środki w oparciu o umowy podpisane na podstawie ustawy o drogach publicznych z inwestorami prywatnymi. W 2024 r. dzielnice m.st. Warszawy uzyskały z tego tytułu ponad 23 mln zł, natomiast w budżecie na 2025 r. zaplanowano wpłaty na poziomie ponad 60 mln zł. Zakłada się, że w 2026 roku m.st. Warszawa otrzyma od deweloperów środki m.in. na budowę fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L (dzielnica Bemowo), nabycie gruntów w ramach budowy ul. Konik Polny (dzielnica Białołęka) i budowę ul. Działkowej i Gidzińskiego (dzielnica Włochy).
Kolejne wpływy do budżetu dotyczą: