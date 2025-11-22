2.7°C
Życie Warszawy

Nie tylko podatki i opłaty. Na czym zarabia Warszawa?

Publikacja: 22.11.2025 09:00

Urząd miasta przygotował budżet na 2026 rok.

Urząd miasta przygotował budżet na 2026 rok.

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

rbi
Wpływy z podatków PIT i CIT, podatek od nieruchomości, opłaty za bilety komunikacji miejskiej, ale też pieniądze od deweloperów – jakie wpływy do budżetu miasta planowane są na 2026 rok?

Największą część budżetu Warszawy stanowią dochody z tytułu udziału w podatku PIT. W miastach na prawach powiatu ustala się je jako 8,6 proc. dochodów uzyskanych w 2024 r. przez podatników.

Podatki i subwencje w budżecie Warszawy na 2026 rok

Budżet Warszawy na 2026 rok, a zwłaszcza jego część dotycząca wsparcia państwowego, pokazuje, jak zamożność miasta wpływa na to, ile ostatecznie trafia do miejskiej kasy. Podstawowa dotacja z budżetu państwa, czyli subwencja ogólna, została dla Warszawy ustalona na 302 mln zł. Ta kwota jest wynikiem skomplikowanego równania. Teoretycznie miasto zostało „nagrodzone” kwotą 1,244 mld zł, ale ze względu na swoją zamożność musi oddać dużą część tej kwoty jako korektę („janosikowe”) w wysokości 941 mln zł.

Otrzymana subwencja jest zatem różnicą między potencjalną „nagrodą” a tą korektą. Natomiast sama naliczona subwencja (1,244 mld zł) to różnica między ustalonymi potrzebami finansowymi miasta w kwocie 6,771 mld zł a kwotą kalkulacyjną 5,527 mld zł, która odzwierciedla zwiększone dochody stolicy z podatków PIT i CIT w nowym systemie.

Spadek planu dochodów z CIT w 2026 r. w porównaniu z 2025 r. jest głównie spowodowany obniżeniem dochodów podatników.

Analizując budżet Warszawy, widać wyraźnie, że największym i najszybciej rosnącym obciążeniem są potrzeby finansowe ogółem, które na 2026 rok wyniosły 6,771 mld zł. Jest to o 1,020 mld zł więcej niż w 2025 roku, co oznacza skok o 17,7 proc.

Głównym motorem napędowym tego wzrostu jest oświata. To właśnie wydatki na edukację pochłaniają niemal cały ten wzrost, stanowiąc aż 6,314 mld zł w 2026 roku. Kwota ta jest wyższa niż w poprzednim roku o 1,005 mld zł, czyli o 18,9 proc. Można więc powiedzieć, że niemal każdy dodatkowy grosz w ogólnych potrzebach finansowych miasta jest związany z koniecznością zapewnienia środków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli..

Jak czytamy w projekcie budżetu, planowane na 2026 r. dochody w kwocie 28,539 mld zł są niższe od wy
finanse
Budżet Warszawy na 2026 r. Na co ratusz wyda najwięcej pieniędzy?

Pozostałe potrzeby są znacząco mniejsze, ale również odnotowują wzrost. Potrzeby rozwojowe (czyli te związane z ogólnym rozwojem i inwestycjami) ustalono na 456 mln zł (w 2025 r. było to 441 mln zł). W ramach tej puli, na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 258 mln zł, a na same inwestycje 198 mln zł (wzrost ze 184 mln zł). Oznacza to, że miasto lekko zwiększa środki na nowe projekty.

Z kolei potrzeby ekologiczne to najmniejsza część subwencji, ustalona na 1 757 868 zł (wzrost z 1 682 616 zł w 2025 r.). Warto dodać, że ze względu na status zamożnego samorządu, potrzeby wyrównawcze oraz uzupełniające zostały ustalone na symboliczną kwotę 0 zł.

Dotacje celowe dla Warszawy w 2026 r.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa planuje się przy założeniu utrzymania ich nominalnego poziomu wynikającego z planu na 2025 rok w zakresie zadań realizowanych corocznie. Urzędnicy zakładają, że w roku 2026 Warszawa będzie uzyskiwać dochody z kolejnych edycji rocznych i wieloletnich programów i projektów rządowych. Jednym z nich jest Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, stanowiący element realizacji strategicznego celu państwa zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Warszawa zamierza wykorzystać również Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich dla osób w wieku 60 lat i więcej, oraz program Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028, który zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, Urzędnicy zamierzają sięgnąć także po rządowe programy dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, rodzin zastępczych, zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości tysiąca złotych miesięcznie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie teraz zarabiał maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo
rada warszawy
Radni podnieśli pensję Rafałowi Trzaskowskiemu. „To nagroda za brak pracy dla miasta”

Urząd miasta zakłada uzyskanie dotacji z budżetu państwa na zadania majątkowe w ramach takich programów jak:

Rządowy Program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030, który ma na celu zwiększenie możliwości rozwoju miasta i podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Łączna wysokość dofinansowania to ponad 3 mld zł, z tego na 2026 rok do wykorzystania będzie kwota 112 mln zł, w tym już objęte dofinansowaniem projekty:

  • Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejowskiego w Warszawie,
  • Budowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu wraz z infrastrukturą techniczną,
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13,
  • Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6.
  • Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Modernizacja tory łyżwiarskiego Stegny – etap I.

Opłaty za śmieci i bilety komunikacji miejskiej

Miasto osiąga także dodatkowe środki w oparciu o umowy podpisane na podstawie ustawy o drogach publicznych z inwestorami prywatnymi. W 2024 r. dzielnice m.st. Warszawy uzyskały z tego tytułu ponad 23 mln zł, natomiast w budżecie na 2025 r. zaplanowano wpłaty na poziomie ponad 60 mln zł. Zakłada się, że w 2026 roku m.st. Warszawa otrzyma od deweloperów środki m.in. na budowę fragmentów dróg 4 KD-D i 6 KD-L (dzielnica Bemowo), nabycie gruntów w ramach budowy ul. Konik Polny (dzielnica Białołęka) i budowę ul. Działkowej i Gidzińskiego (dzielnica Włochy).

W 2024 r. przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na 1 osobę w województwie wynosiły 215
statystyka
Wydatki gospodarstw na Mazowszu rosną szybciej niż dochody

Kolejne wpływy do budżetu dotyczą:

  • podatku od nieruchomości: 1,840 mld zł (r/r +3,3 proc., +58 mln zł),
  • sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 1,275 mld zł (r/r +1,2 proc., +15 mln zł),
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1,052 mld zł (r/r +22,7 proc., +195 mln zł;
  • najmu i dzierżawy mienia: 939 mln zł (r/r +5,5 proc., +49 mln zł),
  • dotacji z budżetu państwa: 800 mln zł (r/r -17,1 proc., -165 mln zł).
  • opłat na dostarczanie mediów do lokali komunalnych (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie): 483 mln zł (r/r +0,1 proc., +0,7 mln zł),
  • opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego: 300 mln zł (r/r +8,7 proc., +24 mln zł),
  • opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: 290 mln zł (r/r -1,4 proc., -4 mln zł),
  • dochodów z Unii Europejskiej: 274 mln zł (r/r -17,6 proc., -59 mln zł).
  • planowane dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości wynoszą 16 tys. zł.
