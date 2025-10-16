Są pieniądze na modernizację Polonii i halę sportową na Skrze. Radni podjęli decyzję

W imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej projekt ten poparł radny Mariusz Budziszewski. – Obie te lokalizacje są dla wielu warszawiaków czymś więcej niż tylko obiektami – powiedział. – To symbole historii, emocji, dobrych wyników sportowych. Mieszkańcy zyskają nową przestrzeń sportową–rekreacyjną, a miasto zyska dwa nowoczesne centra sportu – dodał.

– Zawsze państwo macie poparcie sensownych projektów i ten projekt rewitalizacji Polonii mogą na nie liczyć – mówił w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości radny Dariusz Figura. – Jesli chodzi o Skrę to mamy tu do czynienia ze ściemą Koalicji Obywatelskiej, której prominentni działacze obiecali, że ta hala po prostu nie powstanie – mówił.

Ruchy miejskie przeciw hali sportowej na Skrze

Z kolei Martyna Jałoszyńska z klubu Lewica-Miasto Jest Nasze złożyła wniosek, by nie przeznaczać pieniędzy na halę sportową na Skrze. – Warszawa potrzebuje infrastruktury sportowej z prawdziwego zdarzenia ale nie bez dialogu z mieszkańcami, a zwłaszcza dialogu, w którym władze szanują ich inteligencję i odpowiadają na ważne pytania. Tymczasem mieszkańcy martwią się o spokój i ciszę na świeżo wyremontowanym Polu Mokotowskim, słyszą powtarzany jak mantra argument o tym że są to dwa różne miejsca i dwie różne funkcje. Dlatego apelujemy do prezydenta o to, by wysłuchał głosu mieszkańców, a także Rady Dzielnicy Ochota i wycofał spośród proponowanych poprawek do wieloletniej prognozy finansowej pieniądze na modernizację terenu przy ulicy Wawelskiej i aby faktycznie przeprowadzić ten dialog z lokalnymi władzami i mieszkańcami Ochoty.

Wniosek nie uzyskał akceptacji większości radnych. Ostatecznie pieniądze otrzymały oba projekty.

Kiedy rozpoczną się budowy obiektów

Założenia koncepcji modernizacji stadionu Polonii obejmują budowę w tym miejscu Młodzieżowego Centrum Sportu: halę sportowa z garażami podziemnymi i budynkiem Centrum Wsparcia Sportu, Plac Główny oraz stadion właściwy. Prace projektowe zakończyły się 8 listopada 2024 i wydane zostało pozwolenie na budowę, które jest ostateczne i zgodne z przyjętym projektem.

Reklama Reklama

– Młodzieżowe Centrum Sportu będzie realizowane w trzech etapach: pierwszy etap to budowa hali sportowej, centrum wsparcia sportu oraz parking podziemny – wyliczała podczas poprzednej sesji wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. – Etap drugi to budowa stadionu piłkarskiego z trzema trybunami: południową, północną i wschodnią, wraz z zadaszeniem oraz przebudowa zaplecza sportowego przy boisku treningowym. Etap trzeci to przebudowa trybuny głównej, ale ze względu na możliwość drobnych modyfikacji, jest jeszcze w trakcie ustalania.

Budowa całego kompleksu ma zająć pięć lat. Zgodnie z wyjaśnieniami prezydent Kaznowskiej I etap potrwa 24 miesiące, drugi podobnie, a trzeci – 12 miesięcy.

Z kolei budowa hali sportowej na Ochocie mogłaby się zacząć w przyszłym roku. Miasto ma już pozwolenie na budowę, jedyną przeszkodą w przygotowaniu przetargu był brak pieniędzy w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni właśnie tę przeszkodę usunęli.