Są pieniądze na modernizację Polonii i halę sportową na Skrze. Radni podjęli decyzję

Budowa hali widowiskowo-sportowej powraca do miejkich postulatów co kilka lat
O takie rozwiązanie prosił radnych urząd miasta i prezydent Rafał Trzaskowski.
– Ten moment jest wyjątkowy, dlatego że Skra i Polonia wracają do gry i jest to wynik naszych wspólnych działań, za które chciałem serdecznie podziękować – mówił prezydent Rafał Trzaskowski podczas sesji Rady Warszawy. – Bardzo się z tego cieszę te dwa projekty mają centralne znaczenie dla rozwoju Warszawy i to nie tylko jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową tylko dlatego że zarówno w jednym jak i w drugim przypadku doprowadzamy do tego że cały kwartał miasta zaczyna się jeszcze szybciej rozwijać. Są to dwa miejsca absolutnie dla Warszawy kultowe i historyczne – podkreślił.
Przypomniał też, że Skra przeszła już pierwszy etap modernizacji. – Zamieniliśmy gruz na tartan, ruiny na miejsce, które tętni życiem – podkreślił. – Dzisiaj przechodzimy do drugiego etapu, a mianowicie do budowy nowoczesnej hali sportowej na 6000 widzów i bardzo się cieszę że w budżecie mamy zabezpieczone na ten cel pieniądze. To będzie warszawski dom zarówno dla koszykówki jak i dla siatkówki na europejskim poziomie.
Dodał, że to nie koniec planowanych zmian na Skrze. – Naszym strategicznym celem jest oczywiście budowa czy odbudowa głównego stadionu lekkoatletycznego po to, żebyśmy mogli gościć tam choćby Mistrzostwa Europy. Będą na to pieniądze w budżecie – zapewnił.
W imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej projekt ten poparł radny Mariusz Budziszewski. – Obie te lokalizacje są dla wielu warszawiaków czymś więcej niż tylko obiektami – powiedział. – To symbole historii, emocji, dobrych wyników sportowych. Mieszkańcy zyskają nową przestrzeń sportową–rekreacyjną, a miasto zyska dwa nowoczesne centra sportu – dodał.
– Zawsze państwo macie poparcie sensownych projektów i ten projekt rewitalizacji Polonii mogą na nie liczyć – mówił w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości radny Dariusz Figura. – Jesli chodzi o Skrę to mamy tu do czynienia ze ściemą Koalicji Obywatelskiej, której prominentni działacze obiecali, że ta hala po prostu nie powstanie – mówił.
Z kolei Martyna Jałoszyńska z klubu Lewica-Miasto Jest Nasze złożyła wniosek, by nie przeznaczać pieniędzy na halę sportową na Skrze. – Warszawa potrzebuje infrastruktury sportowej z prawdziwego zdarzenia ale nie bez dialogu z mieszkańcami, a zwłaszcza dialogu, w którym władze szanują ich inteligencję i odpowiadają na ważne pytania. Tymczasem mieszkańcy martwią się o spokój i ciszę na świeżo wyremontowanym Polu Mokotowskim, słyszą powtarzany jak mantra argument o tym że są to dwa różne miejsca i dwie różne funkcje. Dlatego apelujemy do prezydenta o to, by wysłuchał głosu mieszkańców, a także Rady Dzielnicy Ochota i wycofał spośród proponowanych poprawek do wieloletniej prognozy finansowej pieniądze na modernizację terenu przy ulicy Wawelskiej i aby faktycznie przeprowadzić ten dialog z lokalnymi władzami i mieszkańcami Ochoty.
Wniosek nie uzyskał akceptacji większości radnych. Ostatecznie pieniądze otrzymały oba projekty.
Założenia koncepcji modernizacji stadionu Polonii obejmują budowę w tym miejscu Młodzieżowego Centrum Sportu: halę sportowa z garażami podziemnymi i budynkiem Centrum Wsparcia Sportu, Plac Główny oraz stadion właściwy. Prace projektowe zakończyły się 8 listopada 2024 i wydane zostało pozwolenie na budowę, które jest ostateczne i zgodne z przyjętym projektem.
– Młodzieżowe Centrum Sportu będzie realizowane w trzech etapach: pierwszy etap to budowa hali sportowej, centrum wsparcia sportu oraz parking podziemny – wyliczała podczas poprzednej sesji wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. – Etap drugi to budowa stadionu piłkarskiego z trzema trybunami: południową, północną i wschodnią, wraz z zadaszeniem oraz przebudowa zaplecza sportowego przy boisku treningowym. Etap trzeci to przebudowa trybuny głównej, ale ze względu na możliwość drobnych modyfikacji, jest jeszcze w trakcie ustalania.
Budowa całego kompleksu ma zająć pięć lat. Zgodnie z wyjaśnieniami prezydent Kaznowskiej I etap potrwa 24 miesiące, drugi podobnie, a trzeci – 12 miesięcy.
Z kolei budowa hali sportowej na Ochocie mogłaby się zacząć w przyszłym roku. Miasto ma już pozwolenie na budowę, jedyną przeszkodą w przygotowaniu przetargu był brak pieniędzy w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni właśnie tę przeszkodę usunęli.