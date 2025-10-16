10.5°C
1018.8 hPa
Życie Warszawy

Są pieniądze na modernizację Polonii i halę sportową na Skrze. Radni podjęli decyzję

Publikacja: 16.10.2025 16:35

Budowa hali widowiskowo-sportowej powraca do miejkich postulatów co kilka lat

Budowa hali widowiskowo-sportowej powraca do miejkich postulatów co kilka lat

Foto: Aktywna Warszawa

rbi
Radni Warszawy przegłosowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w której znalazły się dodatkowe pieniądze na modernizację obiektów Polonii przy ul. Konwiktorskiej oraz 200 mln zł na budowę hali sportowej na terenie ośrodka Skra przy ul. Wawelskiej.

O takie rozwiązanie prosił radnych urząd miasta i prezydent Rafał Trzaskowski.

– Ten moment jest wyjątkowy, dlatego że Skra i Polonia wracają do gry i jest to wynik naszych wspólnych działań, za które chciałem serdecznie podziękować – mówił prezydent Rafał Trzaskowski podczas sesji Rady Warszawy. – Bardzo się z tego cieszę te dwa projekty mają centralne znaczenie dla rozwoju Warszawy i to nie tylko jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową tylko dlatego że zarówno w jednym jak i w drugim przypadku doprowadzamy do tego że cały kwartał miasta zaczyna się jeszcze szybciej rozwijać. Są to dwa miejsca absolutnie dla Warszawy kultowe i historyczne – podkreślił.

Modernizacja obiektu Skry

Przypomniał też, że Skra przeszła już pierwszy etap modernizacji. – Zamieniliśmy gruz na tartan, ruiny na miejsce, które tętni życiem – podkreślił. – Dzisiaj przechodzimy do drugiego etapu, a mianowicie do budowy nowoczesnej hali sportowej na 6000 widzów i bardzo się cieszę że w budżecie mamy zabezpieczone na ten cel pieniądze. To będzie warszawski dom zarówno dla koszykówki jak i dla siatkówki na europejskim poziomie.

Polecane
ak twierdzą urzędnicy, część pieniędzy miałaby pochodzi ze sprzedaży prawa do nazwy stadionu (106,5
finanse miasta
Prawie 600 mln zł na stadion Polonii. Na co jeszcze mają przyznać pieniądze radni?

Dodał, że to nie koniec planowanych zmian na Skrze. – Naszym strategicznym celem jest oczywiście budowa czy odbudowa głównego stadionu lekkoatletycznego po to, żebyśmy mogli gościć tam choćby Mistrzostwa Europy. Będą na to pieniądze w budżecie – zapewnił.

Reklama
Reklama

W imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej projekt ten poparł radny Mariusz Budziszewski. – Obie te lokalizacje są dla wielu warszawiaków czymś więcej niż tylko obiektami – powiedział. – To symbole historii, emocji, dobrych wyników sportowych. Mieszkańcy zyskają nową przestrzeń sportową–rekreacyjną, a miasto zyska dwa nowoczesne centra sportu – dodał.

– Zawsze państwo macie poparcie sensownych projektów i ten projekt rewitalizacji Polonii mogą na nie liczyć – mówił w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości radny Dariusz Figura. – Jesli chodzi o Skrę to mamy tu do czynienia ze ściemą Koalicji Obywatelskiej, której prominentni działacze obiecali, że ta hala po prostu nie powstanie – mówił.

Ruchy miejskie przeciw hali sportowej na Skrze

Z kolei Martyna Jałoszyńska z klubu Lewica-Miasto Jest Nasze złożyła wniosek, by nie przeznaczać pieniędzy na halę sportową na Skrze. – Warszawa potrzebuje infrastruktury sportowej z prawdziwego zdarzenia ale nie bez dialogu z mieszkańcami, a zwłaszcza dialogu, w którym władze szanują ich inteligencję i odpowiadają na ważne pytania. Tymczasem mieszkańcy martwią się o spokój i ciszę na świeżo wyremontowanym Polu Mokotowskim, słyszą powtarzany jak mantra argument o tym że są to dwa różne miejsca i dwie różne funkcje. Dlatego apelujemy do prezydenta o to, by wysłuchał głosu mieszkańców, a także Rady Dzielnicy Ochota i wycofał spośród proponowanych poprawek do wieloletniej prognozy finansowej pieniądze na modernizację terenu przy ulicy Wawelskiej i aby faktycznie przeprowadzić ten dialog z lokalnymi władzami i mieszkańcami Ochoty.

Polecane
O budowę hali na Skrze walczą znane postaci świata sportu, mediów i kultury
obiekty sportowe
Ruchy miejskie nie chcą hali na Skrze. Ekspert: To dobrze skomunikowane miejsce

Wniosek nie uzyskał akceptacji większości radnych. Ostatecznie pieniądze otrzymały oba projekty.

Kiedy rozpoczną się budowy obiektów

Założenia koncepcji modernizacji stadionu Polonii obejmują budowę w tym miejscu Młodzieżowego Centrum Sportu: halę sportowa z garażami podziemnymi i budynkiem Centrum Wsparcia Sportu, Plac Główny oraz stadion właściwy. Prace projektowe zakończyły się 8 listopada 2024 i wydane zostało pozwolenie na budowę, które jest ostateczne i zgodne z przyjętym projektem.

Reklama
Reklama

– Młodzieżowe Centrum Sportu będzie realizowane w trzech etapach: pierwszy etap to budowa hali sportowej, centrum wsparcia sportu oraz parking podziemny – wyliczała podczas poprzednej sesji wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. – Etap drugi to budowa stadionu piłkarskiego z trzema trybunami: południową, północną i wschodnią, wraz z zadaszeniem oraz przebudowa zaplecza sportowego przy boisku treningowym. Etap trzeci to przebudowa trybuny głównej, ale ze względu na możliwość drobnych modyfikacji, jest jeszcze w trakcie ustalania.

Budowa całego kompleksu ma zająć pięć lat. Zgodnie z wyjaśnieniami prezydent Kaznowskiej I etap potrwa 24 miesiące, drugi podobnie, a trzeci – 12 miesięcy. 

Z kolei budowa hali sportowej na Ochocie mogłaby się zacząć w przyszłym roku. Miasto ma już pozwolenie na budowę, jedyną przeszkodą w przygotowaniu przetargu był brak pieniędzy w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni właśnie tę przeszkodę usunęli.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Trwają prace związane z budową nowego komisariatu na warszawskich Włochach
bezpieczeństwo

We Włochach powstanie nowy komisariat policji

Park Skaryszewski w Warszawie
przestrzeń miejska

Więcej zieleni w Skaryszaku. Alejki zyskają nowy wygląd

Sieć Dino póki co ogłosiła lokalizację dwóch sklepów w Warszawie
handel

Gdzie powstanie kolejny market sieci Dino?

Woda niezdatna do spożycia w kilku miejscowościach
zaopatrzenie w wodę

Bakterie coli w kilku mazowieckich miejscowościach

Rada Warszawy przyjęła uchwały dotyczące nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ.
Nocna prohibicja

Dwie dzielnice Warszawy z nocnym zakazem. Rusza „pilotaż” ratusza

Realizację Villi Bogoria planuje się zakończyć w drugiej połowie 2026 roku
inwestycje

Villa Bogoria. Jak wyglądają najdroższe apartamenty w stolicy?

Rada Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie ograniczenia alkoholu
rada warszawy

Alkohol, hazard i duże pieniądze, czyli czwartkowa sesja

Lokal przy Żurawiej 22 przez lata pełnił funkcję agencji towarzyskiej
duszpasterstwo

Z agencji towarzyskiej do klubokawiarni ewangelizacyjnej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama