Ruchy miejskie nie chcą hali na Skrze. Ekspert: To dobrze skomunikowane miejsce

Radna Ochoty Ula Kałłaur, ostro skrytykowała apel znanych postaci, takich jak Maryla Rodowicz czy Robert Lewandowski, którzy popierają budowę hali widowiskowo-sportowej na terenie Skry. Twierdzi, że zniszczy ona „ukochane przez warszawiaków pole”.



W swoim wpisie na mediach społecznościowych radna z organizacji Miasto Jest Nasze twierdzi, że pomysł wsparcia tego projektu przez celebrytów jest oderwany od rzeczywistości mieszkańców i urbanistycznych realiów.

Reklama Reklama

Chodzi o list, który po sukcesach stołecznych klubów (mistrzostwo Polski koszykarskiej Legii Warszawa oraz kolejny medal siatkarskiego PGE Projektu Warszawa w rozgrywkach PlusLigi) podpisało wielu przedstawicieli świata sportu, mediów oraz kultury, sztuki i rozrywki. Na liście znajduje się 135 nazwisk. Wnoszą oni o „podjęcie na najbliższej sesji rady miasta decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej”.



Wśród sygnatariuszy znaleźli się: Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i doradca ministra sportu i turystyki ds. strategii sportu; Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski; Robert Lewandowski, piłkarz reprezentacji Polski i FC Barcelona; Tomasz Fornal, siatkarz reprezentacji Polski i wicemistrz olimpijski; Jeremy Sochan, koszykarz NBA i reprezentant Polski; Natalia Sadowska, mistrzyni świata w warcabach; Piotr Małachowski, złoty medalista olimpijski czy Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski w żeglarstwie.

Wsparli go też ludzie kultury, m.in. Wojciech Gąssowski, piosenkarz i kompozytor; Maryla Rodowicz, piosenkarka; Olaf Lubaszenko, aktor i reżyser; Joanna Liszowska, aktorka; „Saful” Kamil Nożynski, aktor i raper; Andrzej Seweryn, aktor i reżyser oraz Katarzyna Nosowska, piosenkarka.

Radna MJN atakuje celebrytów

„Mieszkańcy Ochoty, kto pytał Was o zdanie? Najważniejsze, że Maryla Rodowicz i Tomasz Lis chcą budowy hali na Skrze” – pisze radna.