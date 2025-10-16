Sieć Dino Polska, przez długi czas była nieobecna w Warszawie, ale niebawem się to zmieni. Jakiś czas temu ogłoszono lokalizację jednego sklepu na Wilanowie. Kolejny ma powstać na Pradze Północ.



Budowa pierwszego sklepu przy ul. Sytej 140 ruszyła w czerwcu br. i wywołała sporo kontrowersji. Niektórzy mieszkańcy Wilanowa nie byli zadowoleni z tego faktu, jako argumenty podając niedopasowanie sklepu do charakteru dzielnicy oraz potencjalny hałas. Lokalizacja kolejnego sklepu nie wzbudziła już takich emocji.

Gdzie powstanie drugi sklep Dino w Warszawie?

Drugi sklep Dino ma powstać przy ul. Kijowskiej 1 na Pradze Północ, przy jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy. Co ciekawe, tuż obok znajduje się sklep Biedronki, a kawałek dalej Galeria Wileńska, gdzie również można zrobić zakupy spożywcze. W lokalu, w którym powstanie Dino trwają już prace remontowe. Sklep zostanie otwarty w 2026 r.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie, DINO POLSKA S.A. otworzyła od stycznia do końca września 2025 r. 245 nowych sklepów. Na koniec września sieć liczyła w sumie 2933 sklepy, a rok wcześniej – 2572. Spółka bardzo dynamicznie się rozwija. W I półroczu tego roku przychody ze sprzedaży Grupy Dino wyniosły 16,0 mld zł, co oznacza wzrost o 14,8 proc. w porównaniu do I półrocza 2024 r. Nakłady inwestycyjne spółki (związane głównie z rozwojem sieci i zaplecza logistycznego) przekroczyły w I półroczu 1 mld zł i były o 41 proc. wyższe niż przed rokiem. Zatrudnienie w Grupie Dino zwiększyło się z kolei do 53,5 tys. pracowników. Obecnie trwają rekrutacje do sklepów, które powstaną w Warszawie.