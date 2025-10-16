Wykryto bakterie coli. Kilka miejscowości na Mazowszu bez wody do picia

Woda niezdatna do spożycia w kilku miejscowościach
Według komunikatu PPIS w Płocku z 14 października 2025 roku woda pobrana dzień wcześniej z punktu poboru w Szkole Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa przy ul. Obrońców Dobrzykowa 35 w Dobrzykowie z powodu obecności w niej bakterii grupy coli jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.
Komunikat dotyczy wody z wodociągu publicznego Górki i obejmuje takie miejscowości jak:
Przeprowadzone badanie próby wody wykazało, że nie ma w niej bakterii Escherichia coli. Nie jest też znana liczba enterokoków kałowych – badanie mikrobiologiczne nie zostało zakończone. W związku z tym do czasu, aż enterokoki kałowe w wodzie zostaną wykluczone, stwierdzona została nieprzydatność wody do spożycia. Co to oznacza?
Wody z kranu:
Z wody można korzystać tylko w celach sanitarnych, czyli na przykład w toalecie do spuszczania wody.
Mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące jakości wody na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku (https://www.gov.pl/web/psse-plock), a także pod numerem telefonu (24) 367 26 52 (od godziny 7.30 do 15.05) oraz telefonem alarmowym 609 817 331 (po godzinie 15.05 do 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 10.00 do 15.00).