Wykryto bakterie coli. Kilka miejscowości na Mazowszu bez wody do picia

W próbce wody z punktu poboru w Dobrzykowie wykryto obecność bakterii grupy coli - poinformował Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku. Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.



Według komunikatu PPIS w Płocku z 14 października 2025 roku woda pobrana dzień wcześniej z punktu poboru w Szkole Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa przy ul. Obrońców Dobrzykowa 35 w Dobrzykowie z powodu obecności w niej bakterii grupy coli jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

Reklama Reklama

Gdzie obowiązuje komunikat?

Komunikat dotyczy wody z wodociągu publicznego Górki i obejmuje takie miejscowości jak:

Górki,

Dobrzyków,

Jordanów,

Małe Góry,

Potrzebna,

Nowa Korzeniówka,

Stara Korzeniówka,

Borki,

Piaski,

Nowy Troszyn,

Troszyn Polski oraz

ul. Nadwiślańska w Płocku.

Czy można korzystać z wody nieprzydatnej do spożycia?

Przeprowadzone badanie próby wody wykazało, że nie ma w niej bakterii Escherichia coli. Nie jest też znana liczba enterokoków kałowych – badanie mikrobiologiczne nie zostało zakończone. W związku z tym do czasu, aż enterokoki kałowe w wodzie zostaną wykluczone, stwierdzona została nieprzydatność wody do spożycia. Co to oznacza?