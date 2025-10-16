12.3°C
Życie Warszawy

Wykryto bakterie coli. Kilka miejscowości na Mazowszu bez wody do picia

Publikacja: 16.10.2025 14:10

Woda niezdatna do spożycia w kilku miejscowościach

Woda niezdatna do spożycia w kilku miejscowościach

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W próbce wody z punktu poboru w Dobrzykowie wykryto obecność bakterii grupy coli - poinformował Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku. Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

Według komunikatu PPIS w Płocku z 14 października 2025 roku woda pobrana dzień wcześniej z punktu poboru w Szkole Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa przy ul. Obrońców Dobrzykowa 35 w Dobrzykowie z powodu obecności w niej bakterii grupy coli jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

Gdzie obowiązuje komunikat?

Komunikat dotyczy wody z wodociągu publicznego Górki i obejmuje takie miejscowości jak:

  • Górki,
  • Dobrzyków,
  • Jordanów,
  • Małe Góry,
  • Potrzebna,
  • Nowa Korzeniówka,
  • Stara Korzeniówka,
  • Borki,
  • Piaski,
  • Nowy Troszyn,
  • Troszyn Polski oraz
  • ul. Nadwiślańska w Płocku.
Czy można korzystać z wody nieprzydatnej do spożycia?

Przeprowadzone badanie próby wody wykazało, że nie ma w niej bakterii Escherichia coli. Nie jest też znana liczba enterokoków kałowych – badanie mikrobiologiczne nie zostało zakończone. W związku z tym do czasu, aż enterokoki kałowe w wodzie zostaną wykluczone, stwierdzona została nieprzydatność wody do spożycia. Co to oznacza?

Wody z kranu:

  • nie można spożywać oraz używać do przygotowania posiłków;
  • nie można używać w celu umycia owoców i warzyw;
  • nie można używać do prania;
  • nie można używać do mycia naczyń;
  • nie nadaje się do kąpieli;
  • nie można używać do mycia zębów;
  • nie można używać do przemywania otwartych ran.

Z wody można korzystać tylko w celach sanitarnych, czyli na przykład w toalecie do spuszczania wody.

Gdzie sprawdzać aktualne informacje?

Mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące jakości wody na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku (https://www.gov.pl/web/psse-plock), a także pod numerem telefonu (24) 367 26 52 (od godziny 7.30 do 15.05) oraz telefonem alarmowym 609 817 331 (po godzinie 15.05 do 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 10.00 do 15.00).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

