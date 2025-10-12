11.5°C
Życie Warszawy

Mazowsze zaprasza na spacery Szlakiem Chopinowskim. Co zobaczy spacerowicz?

Publikacja: 12.10.2025 11:00

Okolice łazienkowskiego pomnika Fryderyka Chopina to teren budowy

Okolice łazienkowskiego pomnika Fryderyka Chopina to teren budowy

Foto: Mateusz Błażkow

rbi
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) przygotowała przewodnik turystyczny „Szlak Chopinowski”. Znajdziemy w nim propozycje wycieczek po Mazowszu do miejsc, w których wychował się i dorastał kompozytor. Problem w tym, że spacerowicze w Warszawie mogą się rozczarować.

Publikację w formie elektronicznej znajdziemy na stronie Modanamazowsze.pl.

– Wędrując śladami kompozytora, odkrywamy nie tylko piękno krajobrazu, lecz także głębię emocji, które inspirowały jego muzykę – mówi marszałek Adam Struzik. – Podróżując szlakiem Fryderyka Chopina, wchodzimy w dialog z historią, kulturą i muzyką, która od wieków kształtuje naszą tożsamość.

Warszawa w przewodniku turystycznym

Autorzy zachęcają, by przyjrzeć się Warszawie. „Tutaj koncertował Fryderyk” – komentują.

Przypominają, że w kawiarniach XIX-wiecznej Warszawy kwitło życie towarzyskie. Bywał tam również młody Fryderyk Chopin. Największy ruch i najciekawsze dysputy o polityce i kulturze odbywały się w lokalach przy ulicy Miodowej, gdzie młody Fryderyk często zaglądał przy okazji wizyt w składzie nut Brzeziny.

Nastoletniego Chopina można było spotkać „Pod Kopciuszkiem”, w „Dziurce”, „Honoratce”, a także w nowoczesnej cukierni Szwajcara Loursa. Bardzo często bywał także w kawiarni „U Brzezińskiej” przy ul. Koziej. O talencie Chopina mówiło się w całej Warszawie. Chętnie zapraszano go na salony, grywał także na mszach świętych i w Teatrze Narodowym. W tym ostatnim miejscu dał także pożegnalne koncerty przed opuszczeniem ojczyzny.

„Warszawa była domem dla Fryderyka Chopina przez 20 lat. Życie młodego pianisty toczyło się w Warszawie, przede wszystkim w okolicach Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Miodowej. Tutaj znajdowały się kolejne mieszkania Chopinów, szkoły, do których uczęszczały ich dzieci, tutaj działały kawiarnie, biblioteka i teatr oraz księgarnia Brzeziny z największym w mieście składzie nut, w której można było kupić partytury pierwszych wydanych kompozycji Chopina” – napisali autorzy.

Chcąc poznać miejsca związane z życiem młodego Fryderyka, mamy do wyboru trasę spacerową z multimedialnymi „ławeczkami Chopina” albo Szlak Chopinowski, który w dużym stopniu pokrywa się z Traktem Królewskim.

Chaos na ulicach Warszawy

Problem w tym, że ci, którzy przyjechali na Festiwal Chopinowski, mogą się do Warszawy srogo zrazić. Krakowskie Przedmieście, które jest opisywane w przewodniku, właśnie podczas koncertów zostało zamknięte, gdyż kręcone są tam sceny do filmu „Lalka”. Choć to zdarzenie  jeszcze można poczytać za dodatkową atrakcję.

Z pewnością jednak atrakcją nie jest remont ulic okalających Filharmonię Narodową i, na szczęście, kończąca się przebudowa ul. Marszałkowskiej połączona z remontem linii tramwajowej. Prowadzone prace spowodowały korki i opóźnienia w komunikacji miejskiej, które na pewno na długo zapamiętają miłośnicy Chopina.

Kolejnym problemem jest stan pomnika Chopina w Łazienkach Królewskich. Wprawdzie na czas koncertu zdjęto z niego paskudną folię, jednak przed rozpoznawalnym na całym świecie monumentem w miejscu charakterystycznego oczka wodnego zieje dziura w ziemi. Miejsce letnich koncertów jest jednym wielkim terenem budowy ogrodzonym blaszanym płotem, na który wstęp jest wzbroniony.

Do tego wszystkiego dochodzą poważne remonty w innych miejscach Śródmieścia i wynikające z tego zamieszanie w non-stop zmieniającej się komunikacji.

Wszystkie prowadzone działania z pewnością przyniosą w perspektywie korzystne zmiany dla użytkowników stołecznej komunikacji, ale nie sposób zadać pytania – czy ktoś brał w ogóle pod uwagę najważniejsze dla Polski kulturalne wydarzenie, jakim jest XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina i jego promocyjną rolę dla kraju i Warszawy?

