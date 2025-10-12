Mazowsze zaprasza na spacery Szlakiem Chopinowskim. Co zobaczy spacerowicz?

„Warszawa była domem dla Fryderyka Chopina przez 20 lat. Życie młodego pianisty toczyło się w Warszawie, przede wszystkim w okolicach Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Miodowej. Tutaj znajdowały się kolejne mieszkania Chopinów, szkoły, do których uczęszczały ich dzieci, tutaj działały kawiarnie, biblioteka i teatr oraz księgarnia Brzeziny z największym w mieście składzie nut, w której można było kupić partytury pierwszych wydanych kompozycji Chopina” – napisali autorzy.

Chcąc poznać miejsca związane z życiem młodego Fryderyka, mamy do wyboru trasę spacerową z multimedialnymi „ławeczkami Chopina” albo Szlak Chopinowski, który w dużym stopniu pokrywa się z Traktem Królewskim.

Chaos na ulicach Warszawy

Problem w tym, że ci, którzy przyjechali na Festiwal Chopinowski, mogą się do Warszawy srogo zrazić. Krakowskie Przedmieście, które jest opisywane w przewodniku, właśnie podczas koncertów zostało zamknięte, gdyż kręcone są tam sceny do filmu „Lalka”. Choć to zdarzenie jeszcze można poczytać za dodatkową atrakcję.

Z pewnością jednak atrakcją nie jest remont ulic okalających Filharmonię Narodową i, na szczęście, kończąca się przebudowa ul. Marszałkowskiej połączona z remontem linii tramwajowej. Prowadzone prace spowodowały korki i opóźnienia w komunikacji miejskiej, które na pewno na długo zapamiętają miłośnicy Chopina.

Kolejnym problemem jest stan pomnika Chopina w Łazienkach Królewskich. Wprawdzie na czas koncertu zdjęto z niego paskudną folię, jednak przed rozpoznawalnym na całym świecie monumentem w miejscu charakterystycznego oczka wodnego zieje dziura w ziemi. Miejsce letnich koncertów jest jednym wielkim terenem budowy ogrodzonym blaszanym płotem, na który wstęp jest wzbroniony.



Do tego wszystkiego dochodzą poważne remonty w innych miejscach Śródmieścia i wynikające z tego zamieszanie w non-stop zmieniającej się komunikacji.

Wszystkie prowadzone działania z pewnością przyniosą w perspektywie korzystne zmiany dla użytkowników stołecznej komunikacji, ale nie sposób zadać pytania – czy ktoś brał w ogóle pod uwagę najważniejsze dla Polski kulturalne wydarzenie, jakim jest XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina i jego promocyjną rolę dla kraju i Warszawy?