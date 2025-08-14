Kąpielisko strzeżone Glinianka Hosera w Parku Kultury i Wypoczynku „Mazowsze” w Pruszkowie

Kąpielisko miejskie czynne w wakacje codziennie w godz. 10-18. O bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku dbają ratownicy z Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry”. W każdy weekend bezpieczeństwo dodatkowo wspiera stały patrol Straży Miejskiej. Stan wody w kąpielisku jest monitorowany przez sanepid. Przy kąpielisku znajduje się piaszczysta plaża. Infrastruktura: toalety, przebieralnie, kosze na śmieci. Dodatkowe atrakcje na terenie parku: place zabaw, ścieżki edukacyjne, boiska sportowe, siłownia plenerowa, pole biwakowe, tężnia solankowa. W sezonie 2025 kąpielisko będzie otwarte do końca wakacji.

Kąpielisko strzeżone „Glinianki” w Zielonce

Kąpielisko strzeżone codziennie w godz. 10-18 (w okresie wakacji). Jakość wody monitorowana przez sanepid. Zostało wyznaczone na terenie popularnych w Zielonce glinianek znajdujących się w północno-wschodniej części gminy. Ich głębokość dochodzi do 5 metrów, a powstanie w latach dwudziestych XX wieku wiąże się z rozpoczęciem wydobycia iłów warwowych, wykorzystywanych jako surowiec do produkcji cegieł, dachówek, klinkieru i innych wyrobów ceramicznych.

Obecnie Glinianki wypełniają wody podziemne uzupełniane wodami opadowymi. W okresie wiosennym i letnim akweny przybierają bajkowy, szmaragdowy kolor. Znane są z dosyć ciepłej wody. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce. Glinianki to miejsce nie tylko do pływania i plażowania, ale również do spacerów.

Kąpielisko strzeżone „Dzika Plaża” w Nieporęcie nad Zalewem Zegrzyńskim

Wyznaczone kąpielisko strzeżone działa w okresie wakacyjnym codziennie w godz. 10-18 (sezon 2025). Stan wody jest monitorowany przez sanepid. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc nad Zalewem. Oferuje dużą, szeroką i piaszczystą plażę z zapleczem sanitarnym (toalety, natryski), alejkami spacerowymi, placem zabaw dla dzieci, siłownią na świeżym powietrzu. Przy plaży znajduje się molo. Na miejscu działają wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Plaża Miejska w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim

Położona kilka minut pieszo od rynku w Serocku. Połączona jest z Bulwarem Nadnarwiańskim prowadzącym wzdłuż Narwi – idealnym miejscem na spacery. W sezonie 2025 wyznaczone kąpielisko funkcjonuje codziennie w godz. 10-18 (od końca czerwca do końca sierpnia). Stan wody monitorowany przez sanepid.

Reklama

Na miejscu jest zaplecze sanitarne (toalety, przebieralnie). Atrakcje: molo z pomostem pływającym, boiska do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, wodny oraz tradycyjny plac zabaw, stoły do ping-ponga oraz siłownia plenerowa. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego i leżaków oraz zaplecze gastronomiczne.

Plaża w Wieliszewie, Zegrze Południowe

W sezonie 2025 strzeżona przez ratowników do 31 sierpnia, codziennie w godz. 10-18 (jako „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”). Objęta nadzorem sanepidu. Na terenie plaży znajduje się m.in. boisko do siatkówki plażowej, stoły do gry w ping-ponga, plac zabaw dla najmłodszych. Nie ma tak rozbudowanej infrastruktury jak plaże w Serocku czy Nieporęcie, ale za to jest spokojniejsza i nieco mniej oblężona niż pozostałe ogólnodostępne i bezpłatne kąpieliska nad Zegrzem.

Kąpielisko miejskie na Stawach Walczewskiego przy ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim

Kąpielisko strzeżone, w sezonie 2025 działa w godz. 9-20. Do dyspozycji plażowiczów są leżaki. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki. Stan wody pod nadzorem sanepidu. Kąpielisko zostało wydzielone na mniejszej części stawu. Można się rozłożyć na piaszczystej plaży lub na trawniku. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Można skorzystać z boisk do siatkówki plażowej, piłki nożnej lub strefy do street workout. W pobliżu znajduje się również plac zabaw dla najmłodszych. Na miejscu są toalety (stała i przenośne) oraz przebieralnie. W sąsiedztwie kąpieliska znajdują się również restauracje, lodziarnie oraz miejsca do grillowania i piknikowania.

Plaża Miejska w Otwocku

Plaża nad brzegiem rzeki Świder. Przy plaży dostępne jest boisko do gry w siatkówkę i piłkę plażową oraz plac zabaw. Woda w tym miejscu jest płytka, jest opcja do pluskania się, a nie pływania. To miejsce popularne wśród rodzin z dziećmi, które mogą brodzić w wodzie (która jest mniej więcej do kostek/kolan). Sama plaża bywa zatłoczona, ale wystarczy pójść trochę dalej wzdłuż rzeki, by znaleźć bardziej spokojne miejsce.