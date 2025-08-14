Zalew Zegrzyński
Jedno kąpielisko, które znalazło się w naszym zestawieniu, znajduje się samej Warszawie, pozostałe w odległości ok. 20 km od granic miasta. Każde ma tę zaletę, że można do niego dojechać transportem publicznym (autobusy ZTM, pociągi KM i SKM, komunikacja lokalna). Większość opisanych przez nas miejsc to kąpieliska strzeżone i objęte nadzorem sanepidu.
W chwili publikacji tego tekstu wszystkie działały pełną parą. W czasie sezonu może się jednak zdarzyć, że zostaną zamknięte z powodu jakości wody. Dlatego jeśli ktoś wybiera się w dane miejsce i szczególnie mocno zależy mu na tym, by popływać, przed wyjazdem warto upewnić się, że kąpiel jest możliwa.
Jeziorko Czerniakowskie położone jest w południowej części Warszawy, na terenie Mokotowa. Jeziorko to naturalny zbiornik wodny, w którego południowej części znajduje się plaża i wyznaczone kąpielisko administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów. Czystość wody jest sprawdzana przez sanepid.
Na wszystkich chętnych czeka tu: plaża z miejscem rekreacyjnym, strzeżone kąpielisko z wytyczonym brodzikiem dla najmłodszych, siłownia plenerowa. Infrastruktura obejmuje również: przebieralnie, toalety przenośne, boisko do siatkówki plażowej, teren rekreacyjny. Kąpielisko strzeżone codziennie w godz. 9-19. W sezonie 2025 kąpielisko otwarte do 14 września.
Kąpielisko miejskie czynne w wakacje codziennie w godz. 10-18. O bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku dbają ratownicy z Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry”. W każdy weekend bezpieczeństwo dodatkowo wspiera stały patrol Straży Miejskiej. Stan wody w kąpielisku jest monitorowany przez sanepid. Przy kąpielisku znajduje się piaszczysta plaża. Infrastruktura: toalety, przebieralnie, kosze na śmieci. Dodatkowe atrakcje na terenie parku: place zabaw, ścieżki edukacyjne, boiska sportowe, siłownia plenerowa, pole biwakowe, tężnia solankowa. W sezonie 2025 kąpielisko będzie otwarte do końca wakacji.
Kąpielisko strzeżone codziennie w godz. 10-18 (w okresie wakacji). Jakość wody monitorowana przez sanepid. Zostało wyznaczone na terenie popularnych w Zielonce glinianek znajdujących się w północno-wschodniej części gminy. Ich głębokość dochodzi do 5 metrów, a powstanie w latach dwudziestych XX wieku wiąże się z rozpoczęciem wydobycia iłów warwowych, wykorzystywanych jako surowiec do produkcji cegieł, dachówek, klinkieru i innych wyrobów ceramicznych.
Obecnie Glinianki wypełniają wody podziemne uzupełniane wodami opadowymi. W okresie wiosennym i letnim akweny przybierają bajkowy, szmaragdowy kolor. Znane są z dosyć ciepłej wody. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce. Glinianki to miejsce nie tylko do pływania i plażowania, ale również do spacerów.
Wyznaczone kąpielisko strzeżone działa w okresie wakacyjnym codziennie w godz. 10-18 (sezon 2025). Stan wody jest monitorowany przez sanepid. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc nad Zalewem. Oferuje dużą, szeroką i piaszczystą plażę z zapleczem sanitarnym (toalety, natryski), alejkami spacerowymi, placem zabaw dla dzieci, siłownią na świeżym powietrzu. Przy plaży znajduje się molo. Na miejscu działają wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Położona kilka minut pieszo od rynku w Serocku. Połączona jest z Bulwarem Nadnarwiańskim prowadzącym wzdłuż Narwi – idealnym miejscem na spacery. W sezonie 2025 wyznaczone kąpielisko funkcjonuje codziennie w godz. 10-18 (od końca czerwca do końca sierpnia). Stan wody monitorowany przez sanepid.
Na miejscu jest zaplecze sanitarne (toalety, przebieralnie). Atrakcje: molo z pomostem pływającym, boiska do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, wodny oraz tradycyjny plac zabaw, stoły do ping-ponga oraz siłownia plenerowa. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego i leżaków oraz zaplecze gastronomiczne.
W sezonie 2025 strzeżona przez ratowników do 31 sierpnia, codziennie w godz. 10-18 (jako „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”). Objęta nadzorem sanepidu. Na terenie plaży znajduje się m.in. boisko do siatkówki plażowej, stoły do gry w ping-ponga, plac zabaw dla najmłodszych. Nie ma tak rozbudowanej infrastruktury jak plaże w Serocku czy Nieporęcie, ale za to jest spokojniejsza i nieco mniej oblężona niż pozostałe ogólnodostępne i bezpłatne kąpieliska nad Zegrzem.
Kąpielisko strzeżone, w sezonie 2025 działa w godz. 9-20. Do dyspozycji plażowiczów są leżaki. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki. Stan wody pod nadzorem sanepidu. Kąpielisko zostało wydzielone na mniejszej części stawu. Można się rozłożyć na piaszczystej plaży lub na trawniku. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Można skorzystać z boisk do siatkówki plażowej, piłki nożnej lub strefy do street workout. W pobliżu znajduje się również plac zabaw dla najmłodszych. Na miejscu są toalety (stała i przenośne) oraz przebieralnie. W sąsiedztwie kąpieliska znajdują się również restauracje, lodziarnie oraz miejsca do grillowania i piknikowania.
Plaża nad brzegiem rzeki Świder. Przy plaży dostępne jest boisko do gry w siatkówkę i piłkę plażową oraz plac zabaw. Woda w tym miejscu jest płytka, jest opcja do pluskania się, a nie pływania. To miejsce popularne wśród rodzin z dziećmi, które mogą brodzić w wodzie (która jest mniej więcej do kostek/kolan). Sama plaża bywa zatłoczona, ale wystarczy pójść trochę dalej wzdłuż rzeki, by znaleźć bardziej spokojne miejsce.