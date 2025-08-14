Barwna impreza w rytmie Bollywood. Przyjdź na Indyjski Festiwal Plenerowy. Wstęp darmowy

W najbliższy weekend fanów kultury indyjskiej czeka nie lada gratka. W niedzielę 17 sierpnia w Parku Szczęśliwickim odbędzie się festiwal plenerowy. Uczestników czeka zabawa muzyczna, sesje jogi i pokazy tradycyjnej, indyjskiej mody.



15 sierpnia mieszkańcy Indii świętują obchody Dnia Niepodległości. Z tej okazji organizatorzy warszawskiego wydarzenia przygotowali imprezę, która pozwoli zanurzyć się w tej ciekawej, azjatyckiej kulturze. Na uczestników zabawy czeka szereg atrakcji, w tym degustacja tradycyjnych potraw kuchni indyjskiej.

Reklama

Indyjski Festiwal w Warszawie. Pokazy mody i degustacja przysmaków

Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Parku Szczęśliwickim i potrwa od godz. 12:00 aż do późnych godzin wieczornych. Impreza ma charakter rodzinny (wstęp jest w pełni darmowy). Organizatorzy wydarzenia zadbali o atrakcje zarówno dla młodych, jak i starszych miłośników indyjskich klimatów.

Centralnym elementem imprezy będą pokazy dotyczące kultury Indii. Na scenie zostaną zaprezentowane tradycyjne tańce folklorystyczne. Nie zabraknie także nowszych klimatów muzycznych, w tym znanego i lubianego w Polsce stylu Bollywood.

Uczestników wydarzenia czekają także pokazy indyjskiej mody. Miłośnicy jogi i filozofii wellness mogą przetestować sesje z certyfikowanymi instruktorami. Pojawi się też okazja do dekoracji ciała henną, a na najmłodszych czeka malowanie twarzy. Nie może także zabraknąć tradycyjnych, barwnych, indyjskich bazarów z gadżetami, dekoracjami i egzotyczną biżuterią.