Barwna impreza w rytmie Bollywood. Przyjdź na Indyjski Festiwal Plenerowy. Wstęp darmowy

17 sierpnia w Parku Szczęśliwickim w Warszawie odbędzie się Indyjski Festiwal Plenerowy
15 sierpnia mieszkańcy Indii świętują obchody Dnia Niepodległości. Z tej okazji organizatorzy warszawskiego wydarzenia przygotowali imprezę, która pozwoli zanurzyć się w tej ciekawej, azjatyckiej kulturze. Na uczestników zabawy czeka szereg atrakcji, w tym degustacja tradycyjnych potraw kuchni indyjskiej.
Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Parku Szczęśliwickim i potrwa od godz. 12:00 aż do późnych godzin wieczornych. Impreza ma charakter rodzinny (wstęp jest w pełni darmowy). Organizatorzy wydarzenia zadbali o atrakcje zarówno dla młodych, jak i starszych miłośników indyjskich klimatów.
Centralnym elementem imprezy będą pokazy dotyczące kultury Indii. Na scenie zostaną zaprezentowane tradycyjne tańce folklorystyczne. Nie zabraknie także nowszych klimatów muzycznych, w tym znanego i lubianego w Polsce stylu Bollywood.
Uczestników wydarzenia czekają także pokazy indyjskiej mody. Miłośnicy jogi i filozofii wellness mogą przetestować sesje z certyfikowanymi instruktorami. Pojawi się też okazja do dekoracji ciała henną, a na najmłodszych czeka malowanie twarzy. Nie może także zabraknąć tradycyjnych, barwnych, indyjskich bazarów z gadżetami, dekoracjami i egzotyczną biżuterią.
Smakosze nie powinni narzekać. Organizatorzy zapowiadają ponad 30 stoisk z przysmakami prawdziwej kuchni indyjskiej i międzynarodowej. Do przetestowania będzie m.in. słodkie jalebi, czyli spiralny deser z mąki, smażony w głębokim tłuszczu. Można też sprawdzić, jak smakuje biryani: mocno doprawiony, zapiekany ryż z mięsem i dodatkami.
W przerwach od degustacji warto się sprawdzić w zabawach sportowych i rozmaitych aktywnościach. Młodzi uczestnicy wydarzenia będę się bawić w specjalnie zaprojektowanej Strefie Dzieci, gdzie czekają m.in. warsztaty kreatywne. Starszym można polecić kącik krykieta i carrom, czyli tradycyjną indyjską grę planszową.
Od godz. 18:00 do 20:00 potrwa impreza taneczna MAA TUJHE SALAAM, którą poprowadzi DJ VIRU.