Wojskowy piknik na Cytadeli i darmowy wstęp do Muzeum Wojska Polskiego

Na Cytadeli pojawił się sprzęt wojskowy, m.in. czołgi i wozy bojowe
Do godz. 18 muzeum można zwiedzać bezpłatnie. W planach są spotkania i rozmowy z polskimi żołnierzami oraz wojskami sojuszniczymi, a także różnorodne atrakcje dla dzieci i dorosłych, takie jak saperski tor przeszkód, sportowy tor sprawnościowy czy strzelnica kontenerowa ZM Tarnów.
Na terenie wydarzenia dostępna jest wojskowa grochówka oraz stoiska promocyjno-informacyjne, m.in. Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz uczelni wojskowych.
Swoje punkty zorganizowali również partnerzy, jak Poczta Polska, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa, m.in. zachęcając do oddawania krwi w specjalnym ambulansie.
Współczesny sprzęt wojskowy można zobaczyć z bliska – wystawione zostały czołgi Leopard 2PL, M1A1 Abrams, K2 GF, oraz wiele innych pojazdów bojowych, artyleryjskich i specjalistycznych maszyn, takich jak BWP M2A3 Bradley, wyrzutnie rakietowe HOMAR i WR-40 Langusta, pojazdy Rosomak czy bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2 i Fly Eye. Zaprezentowane zostaną także roboty saperskie i nowoczesne zestawy przeciwlotnicze.
Muzyczną oprawę obchodów zapewniają koncerty orkiestr wojskowych i występy artystów z klubów wojskowych, ze specjalnym widowiskiem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.