Wojskowy piknik na Cytadeli i darmowy wstęp do Muzeum Wojska Polskiego

Do godziny 21 na Cytadeli trwa wojskowy piknik „Dziękujemy za Waszą służbę”. Na zwiedzających czekają spotkania i rozmowy z żołnierzami, stoiska informacyjne polskich służb i sojuszników oraz pokazy sił militarnych.



Do godz. 18 muzeum można zwiedzać bezpłatnie. W planach są spotkania i rozmowy z polskimi żołnierzami oraz wojskami sojuszniczymi, a także różnorodne atrakcje dla dzieci i dorosłych, takie jak saperski tor przeszkód, sportowy tor sprawnościowy czy strzelnica kontenerowa ZM Tarnów.

Reklama

Militarny piknik przy Muzeum Wojska Polskiego

Na terenie wydarzenia dostępna jest wojskowa grochówka oraz stoiska promocyjno-informacyjne, m.in. Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz uczelni wojskowych.

Swoje punkty zorganizowali również partnerzy, jak Poczta Polska, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa, m.in. zachęcając do oddawania krwi w specjalnym ambulansie.

Czołgi i pojazdy bojowe na Cytadeli

Współczesny sprzęt wojskowy można zobaczyć z bliska – wystawione zostały czołgi Leopard 2PL, M1A1 Abrams, K2 GF, oraz wiele innych pojazdów bojowych, artyleryjskich i specjalistycznych maszyn, takich jak BWP M2A3 Bradley, wyrzutnie rakietowe HOMAR i WR-40 Langusta, pojazdy Rosomak czy bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2 i Fly Eye. Zaprezentowane zostaną także roboty saperskie i nowoczesne zestawy przeciwlotnicze.