Wielka defilada na Wisłostradzie. Przeszło 4 tysiące żołnierzy, ponad 300 jednostek sprzętu

W defiladzie powietrznej udział wzięły także śmigłowce, w tym szturmowe AH-64 Apache, których Polska zamówiła w ubiegłym roku 96 sztuk. Zobaczyć będzie można także pierwsze z 4 zamówionych śmigłowców transportowych AW101 i dwa z 32 AW149, śmigłowce S-70i Black Hawk, a także drony MQ-9 Reaper i turecki TB2 Bayraktar.

Przemówienia prezydenta i ministra obrony

Do zebranych przemówił Prezydent RP Karol Nawrocki. W swojej mowie podkreślił, że Polska musi kontynuować modernizację Wojska Polskiego i mieć coraz więcej żołnierzy. Musimy kontynuować wysiłek modernizacyjny polskich sił zbrojnych rozpoczęty z wieloma sukcesami po roku 2015 - mówił podczas obchodów prezydent. - Z uznaniem patrzę dzisiaj także na pana ministra (obrony, Władysława) Kosiniaka-Kamysza i cieszę się, że śmigłowce Apache trafiły do Polski. Cieszę się, że rozpoczęliśmy drugi etap programu obrony powietrznej Wisła. (...) Bardzo dobrze, że do Polski trafiły czołgi K2 produkcji południowokoreańskiej. Tu jednak nie możemy się zatrzymać; musimy stworzyć pancerną pięść i musimy mieć tysiąc czołgów K2 - stwierdził. Dodał, że „musimy rozbudowywać i modernizować Wojsko Polskie, nie patrząc na cezury wyborów parlamentarnych i dyskusji w polskim parlamencie, realizować to, co jest niezbędne”.

Zdaniem Karola Nawrockiego bezpieczeństwo „nie może być przedmiotem sporu politycznego”, na co – jak zapewnił – nigdy jako prezydent nie pozwoli. – Dbanie o niepodległość jest dziś naszym najważniejszym zadaniem. (...) Musimy dokładać wszelkich sił i środków, aby Polska była bezpieczna, a Wojsko Polskie i polskie siły zbrojne mogły się rozwijać i modernizować, i żebyśmy mogli mieć coraz więcej żołnierzy – oświadczył. – Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata – powiedział.

Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, mówił też, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. Podkreślił, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo.

Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu Święta Wojska Polskiego, tuż przed rozpoczęciem defilady z okazji Święta Wojska Polskiego zaznaczył, że te zdolności są nie mniej ważne niż liczebność armii. Podkreślił, że polska armia jest obecnie najlepiej zorganizowana po 1989 r.

Obchody 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

15 sierpnia to święto obchodzone od 1923 roku w rocznicę zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się od uroczystego capstrzyku i apelu pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

W 105. rocznicę zwycięskiej bitwy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została uroczysta msza. Odbyła się też uroczysta zmiana wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza na warszawskim Placu Józefa Piłsudskiego.