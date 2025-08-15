Mundury, ordery i plakaty propagandowe. Muzeum Bitwy Warszawskiej ma stałą wystawę

Od piątku, 15 sierpnia, wszyscy zainteresowani mogą oglądać wystawę stałą w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. W kilku salach zebrano eksponaty przybliżające ducha tamtych dni.



Choć muzeum oficjalnie otwarte zostało 15 sierpnia 2023 r., na pierwszą wystawę stałą czekało dwa lata.

Wielka chwila dla Radzymina

Ekspozycja stała Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie łączy naukową rzetelność z atrakcyjną, angażującą formą prezentacji. Dzięki klarownej dwupoziomowej ścieżce narracji i starannie dobranym materiałom wystawa umożliwia każdemu zwiedzającemu odnalezienie własnej drogi poznania przebiegu wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej.

– Dzisiaj oddajemy w państwa ręce możliwość spotkania z artefaktami, że świadkami tamtych wydarzeń – stwierdził podczas otwarcia marszałek Mazowsza Adam Struzik. – Kończy się pewien okres, kończy się przygotowanie wystawy, ale nie kończy się naszą praca. Będziemy robić wszystko, aby szerzyć wiedzę i zachować pamięć o tej wielkiej bitwie – dodał.

– To dla Radzymina wielka chwila – powiedział z kolei Radzymina Krzysztof Chaciński. – Bitwa Warszawska 1920 r. to wydarzenie, z którego Polacy powinni być szczególnie dumni. I my jesteśmy dumni – dodał.