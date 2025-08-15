30.2°C
Mundury, ordery i plakaty propagandowe. Muzeum Bitwy Warszawskiej ma stałą wystawę

Publikacja: 15.08.2025 15:45

Otwarcie wystawy stałej muzeum cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających

Foto: Robert Biskupski

Robert Biskupski
Od piątku, 15 sierpnia, wszyscy zainteresowani mogą oglądać wystawę stałą w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. W kilku salach zebrano eksponaty przybliżające ducha tamtych dni.

Choć muzeum oficjalnie otwarte zostało 15 sierpnia 2023 r., na pierwszą wystawę stałą czekało dwa lata.

Wielka chwila dla Radzymina

Ekspozycja stała Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie łączy naukową rzetelność z atrakcyjną, angażującą formą prezentacji. Dzięki klarownej dwupoziomowej ścieżce narracji i starannie dobranym materiałom wystawa umożliwia każdemu zwiedzającemu odnalezienie własnej drogi poznania przebiegu wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej.

– Dzisiaj oddajemy w państwa ręce możliwość spotkania z artefaktami, że świadkami tamtych wydarzeń – stwierdził podczas otwarcia marszałek Mazowsza Adam Struzik. – Kończy się pewien okres, kończy się przygotowanie wystawy, ale nie kończy się naszą praca. Będziemy robić wszystko, aby szerzyć wiedzę i zachować pamięć o tej wielkiej bitwie – dodał.

Dzięki klarownej dwupoziomowej ścieżce narracji i starannie dobranym materiałom wystawa umożliwia ka
historia
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku otwiera wystawę stałą

– To dla Radzymina wielka chwila – powiedział z kolei Radzymina Krzysztof Chaciński. – Bitwa Warszawska 1920 r. to wydarzenie, z którego Polacy powinni być szczególnie dumni. I my jesteśmy dumni – dodał.

Dwie ścieżki edukacyjne w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Ekspozycja stała stanowi połączenie narracji historycznej, nietuzinkowego rozwiązania konstrukcyjnego oraz elementów multimedialnych. Wśród takiej przestrzeni wyróżnione są dwie ścieżki edukacyjne.

Pierwsza z nich – podstawowa z krótkimi i rzeczowymi informacjami w formie tekstów przewodnich prezentująca wydarzenia poprzedzające samą bitwę, jej okoliczności, przebieg i skutki militarne, a także kontekst polityczny. Uzupełnieniem są wydruki map, kalendarium i archiwalne fotografie, które ułatwiają przyswojenie kluczowych informacji.

Królewska Wystawa Róż - Royal Rose
piątek-niedziela
Morze róż w Łazienkach Królewskich. Royal Rose 2025

Druga ścieżka, adresowana do odbiorców chcących pogłębić swoją wiedzę, znajduje się w poziomych kioskach multimedialnych. Są to m.in. noty biograficzne i materiały źródłowe w formie wizerunków cyfrowych.

– Realizując misję Muzeum Niepodległości, od wielu lat odkrywamy i upowszechniamy nowe fakty związane z Bitwą Warszawską 1920, nazywaną często „Cudem nad Wisłą” – tłumaczy dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie. – Od 35 lat zajmujemy się upamiętnianiem najważniejszych faktów polskiej historii. Nasza misja związana jest nie tylko z pamięcią, edukacją, upowszechnianiem wiedzy – dodaje.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Źródło: zyciewarszawy.pl

