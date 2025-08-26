Duże zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Zniknie ważne połączenie z Warszawy

Przez niemal cały wrzesień pasażerowie nie będą mogli skorzystać z pociągów Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław
Jedna z największych zmian dotknie podróżujących z Warszawy do Wrocławia. Tę popularną trasę można było do tej pory pokonać w około 3 godziny i 34 minuty, jadąc pociągiem Pendolino. Niestety we wrześniu jakość połączeń ma się pogorszyć.
Od 8 września między Warszawą a Wrocławiem nie będzie kursować Pendolino. Ekspresowe pociągi zostaną zawieszone na okres trzech tygodni – do 29 września, z powodu prac modernizacyjnych trwających na odcinku Lubliniec – Opole. Oznacza to, że przejazd z Warszawy do stolicy Dolnego Śląska pociągiem IC wydłuży się niemal o godzinę i potrwa około 4,5 godziny. Po 29 września kursy Pendolino mają zostać wznowione.
To nie koniec zmian. Modernizacja trasy będzie wiązać się jeszcze z innymi utrudnieniami. Składy jadące z Warszawy do Wrocławia zostaną przekierowane, co w niektórych przypadkach wydłuży czas podróży. W oficjalnym komunikacie PKP Intercity czytamy:
„W terminie 8 – 29 września nastąpi przerwa w ruchu na odcinku Lubliniec – Opole. Pociągi rel. Warszawa – Wrocław jadące przez Opole (oprócz EIP, który zostanie odwołany) oraz wszystkie pociągi Lublin/Kielce – Wrocław przez Opole zostaną skierowane na trasy okrężne. EIC Ślęża i Panorama zostaną skierowane na trasę okrężną przez Poznań, utrzymując atrakcyjny czas przejazdu. Jednak pociągi kategorii IC będą miały wyraźnie wydłużony czas jazdy, tj. pojadą ok. 40–60 minut dłużej”.
Na szczęście są również korzystne zmiany. Skróci się czas podróży z Warszawy do Szczecina. Pociągiem Pendolino będzie można pokonać tę trasę w 4 godziny i 12 minut. PKP Intercity zapowiedział utrzymanie czasów przejazdu pociągów IC Esperanto oraz IC Prząśniczka, które pokonują odcinek z Warszawy Centralnej do Łodzi Fabrycznej w 65 minut.
Przewoźnik poinformował również o wydłużeniu terminu kursowania pociągów ze stolicy do nadmorskich miejscowości. Pociąg IC Gałczyński relacji Warszawa – Świnoujście będzie kursował do 5 października, zaś EIC Jantar relacji Warszawa Zach. – Hel – Warszawa Zach. do 28 września. Do 27 września będzie można pojechać pociągiem Express Intercity relacji Warszawa Centralna – Gdynia Główna.