Duże zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Zniknie ważne połączenie z Warszawy

PKP Intercity zapowiedziało zmiany w rozkładzie jazdy. Wejdą one w życie 31 sierpnia i potrwają do 25 października. Część z nich ma być korzystna dla podróżnych, jednak niektóre mogą okazać się sporym utrudnieniem, zwłaszcza dla mieszkańców stolicy.



Jedna z największych zmian dotknie podróżujących z Warszawy do Wrocławia. Tę popularną trasę można było do tej pory pokonać w około 3 godziny i 34 minuty, jadąc pociągiem Pendolino. Niestety we wrześniu jakość połączeń ma się pogorszyć.

Prace modernizacyjne wymuszają zawieszenie kursowania pociągów

Od 8 września między Warszawą a Wrocławiem nie będzie kursować Pendolino. Ekspresowe pociągi zostaną zawieszone na okres trzech tygodni – do 29 września, z powodu prac modernizacyjnych trwających na odcinku Lubliniec – Opole. Oznacza to, że przejazd z Warszawy do stolicy Dolnego Śląska pociągiem IC wydłuży się niemal o godzinę i potrwa około 4,5 godziny. Po 29 września kursy Pendolino mają zostać wznowione.

Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy PKP Intercity

To nie koniec zmian. Modernizacja trasy będzie wiązać się jeszcze z innymi utrudnieniami. Składy jadące z Warszawy do Wrocławia zostaną przekierowane, co w niektórych przypadkach wydłuży czas podróży. W oficjalnym komunikacie PKP Intercity czytamy:

„W terminie 8 – 29 września nastąpi przerwa w ruchu na odcinku Lubliniec – Opole. Pociągi rel. Warszawa – Wrocław jadące przez Opole (oprócz EIP, który zostanie odwołany) oraz wszystkie pociągi Lublin/Kielce – Wrocław przez Opole zostaną skierowane na trasy okrężne. EIC Ślęża i Panorama zostaną skierowane na trasę okrężną przez Poznań, utrzymując atrakcyjny czas przejazdu. Jednak pociągi kategorii IC będą miały wyraźnie wydłużony czas jazdy, tj. pojadą ok. 40–60 minut dłużej”.