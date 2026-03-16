Życie Warszawy
Dźwięk pragotronów odchodzi do historii. Warszawski dworzec jednym z ostatnich

Publikacja: 16.03.2026 07:35

Jedynym miejscem w stolicy, w którym pasażerowie mogą jeszcze korzystać z pragotronu jest dworzec Warszawa Śródmieście.

Klapkowe tablice informacyjne, które przez dekady były symbolem podróży koleją, są systematycznie zastępowane cyfrowymi ekranami. W całej Warszawie pozostał już tylko jeden dworzec, gdzie pasażerowie usłyszą jeszcze dźwięk obracanych palet.

Przez lata były nieodłącznym elementem krajobrazu niemal każdej stacji w Polsce. Dziś elektromechaniczne tablice paletowe, potocznie nazywane pragotronami, stają się rzadkością i obiektem zainteresowania pasjonatów techniki.

Ta dziwnie brzmiąca nazwa pochodzi od czeskiego przedsiębiorstwa Pragotron (dawniej ZPA Elektročas), które dominowało w czasach socjalizmu w produkcji tego typu urządzeń. Warto jednak przypomnieć, że na polskiej kolei instalowano systemy także innych producentów, także polskich.

Postępująca cyfryzacja i modernizacja infrastruktury kolejowej sprawiają, że tradycyjne konstrukcje są sukcesywnie demontowane.

Wśród zakładów dostarczających te mechanizmy znajdowały się:

  • Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy,
  • Czeska Zbrojovka Brno,
  • Przedsiębiorstwo „Elektromontaż Nr 2” w Katowicach,
  • Ledtechnology Sp. z o.o.

Mechanizm działania tych urządzeń opiera się na systemie obracających się klapek z nadrukowanymi znakami. W momencie aktualizacji danych tablice wprawiane są w ruch, co generuje charakterystyczny, głośny terkot. Jeszcze niedawno dane wprowadzano do nich za pomocą kart perforowanych, a z czasem systemy te zintegrowano z komputerami.

Ostatni bastion w stolicy

Postępująca cyfryzacja i modernizacja infrastruktury kolejowej sprawiają, że tradycyjne konstrukcje są sukcesywnie demontowane. W Warszawie proces ten jest już niemal zakończony. Obecnie jedynym miejscem w stolicy, w którym pasażerowie mogą jeszcze korzystać z tego rodzaju informacji pasażerskiej, jest dworzec Warszawa Śródmieście.

Polecane
Zabytkowe dekoracje znajdują się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście.
zabytki
Sąd podtrzymał decyzję konserwatora. Mozaiki Fangora na Dworcu Śródmieście do pilnej renowacji

Ten unikalny w skali miasta system nie przetrwa jednak długo. Zarządca infrastruktury planuje wymianę informacji pasażerskiej na nowoczesne wyświetlacze w momencie planowanego remontu dworca. Oznacza to, że wraz z modernizacją obiektu z warszawskich podziemi zniknie ostatni mechaniczny dźwięk obracanych klapek. Czy w dobie wszechobecnej cyfryzacji ta zmiana jest absolutnie konieczna, by zapewnić pasażerom komfort podróży?

Gdzie jeszcze szukać mechanicznych tablic

Sytuacja w skali całego kraju wygląda podobnie – lokalizacji z działającymi pragotronami pozostało zaledwie kilka. Urządzenia te zniknęły w ostatnim czasie między innymi z Lublina, Leszna, Brzegu oraz stacji Łódź Kaliska, gdzie przez lata pracował system przeniesiony wcześniej z Warszawy Zachodniej.

Polecane
Na peronach 3 i 4 pasażerowie mogą już korzystać ze schodów ruchomych, wind oraz nowych wiat chronią
infrastruktura kolejowa
Historia na ścianach i szybsze przesiadki. Nowy tunel na Warszawie Gdańskiej prawie gotowy

Według aktualnych danych zarządcy infrastruktury, urządzenia paletowe można jeszcze spotkać w takich miastach jak Bielsko-Biała Główna, Kielce Główne, Koluszki, Gniezno czy Wrocław Nadodrze. W niektórych miejscach, jak na przykład w Częstochowie czy Sosnowcu, proces ich wymiany już trwa lub jest planowany w najbliższej przyszłości.

Nowoczesność zamiast tradycji

Nowe ekrany, które zajmują miejsce zabytkowych już mechanizmów, oferują pasażerom znacznie szerszy zakres komunikatów, w tym bieżące informacje o opóźnieniach czy zmianach w ruchu pociągów. Współpracują one z ogólnopolskim Centralnym Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Polecane
Do testów wybrano elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz u
kolej
Pierwszy autonomiczny pociąg w Polsce na torach WKD? PKP z przełomowym projektem

Choć nowoczesne systemy są bardziej funkcjonalne, dla wielu podróżnych zniknięcie tablic paletowych oznacza koniec pewnej epoki. 1

Ponieważ linie lotnicze niechętnie uruchamiają połączenia z Radomia na zasadach czysto rynkowych, Po
samolot

Miliony na promocję lotów z Radomia. PPL walczy o pasażerów na Sadkowie

Remont na Malczewskiego to pożegnanie z historyczną kostką bazaltową
remont

Pożegnanie z kostką na Malczewskiego. Nadchodzą zmiany

Przejazd przez ulicę Skarbka z Gór będzie utrudniony w związku ze zmianą geometrii jednego ze skrzyż
przebudowa

Nowe skrzyżowanie na Skarbka z Gór. Dwa tygodnie utrudnień

MZA realizuje program budowy i organizacji nowych zapleczy socjalnych.
autobusy

Brakuje pomieszczeń socjalnych dla kierowców. Jakie są plany miasta?

Koleje Mazowieckie uruchamiają nocne połączenia z portlu lotniczego Warszawa-Modlin
kolej

Nocne pociągi z lotniska Modlin do Warszawy. Nowy rozkład Kolei Mazowieckich

Stare, zniszczone elementy zostaną zastąpione nowymi betonowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.
przebudowa

Nowy chodnik przy Mołdawskiej. Zmiany dla pieszych na Ochocie

Nowe rozkłady pojawią się w przystankowych gablotach w nocy z piątku na sobotę
komunikacja szynowa

Od soboty nowe rozkłady jazdy tramwajów. Zmiany obejmą całą Warszawę

W ubiegłym roku na terenie Warszawy prowadzone były kontrole pojazdów elektrycznych poruszających si
z perspektywy siodełka

Kurierzy rowerowi zagrażają pieszym? Radny pyta o reakcję miasta

