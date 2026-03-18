Życie Warszawy
Pożar i wybuchy na placu budowy. Gęsty dym nad Myśliborską i Laurową

Publikacja: 18.03.2026 14:00

Dym pożaru na Białołęce widoczny jest z dużej odległości

Foto: zdjęcie od Czytelnika

M.B.
Na budowie przy ulicy Laurowej 37 w Warszawie wybuchł groźny pożar. Nad okolicą unoszą się kłęby czarnego dymu, a świadkowie informują o słyszalnych wybuchach. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych i ewakuacja pracowników.

Służby otrzymały zgłoszenie o ogniu, który pojawił się na inwestycji realizowanej przez firmę Totalbud. Z relacji świadków oraz dostępnych nagrań wynika, że pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Strażacy walczą z ogniem, który objął ocieplenie obiektu. Ze względu na specyfikę materiału (styropian), nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do opanowania żywiołu. Obecnie operuje tam 18 jednostek pożarniczych.

Głównym ogniskiem pożaru stała się elewacja budynku, któa zapłonęła na powierzchni ok 40 mkw. Specyfika materiałów izolacyjnych sprawia, że dym jest wyjątkowo ciemny i gryzący. Dodatkowy niepokój wzbudziły odgłosy eksplozji dobiegające z terenu budowy, co może sugerować obecność butli z gazem lub innych materiałów technicznych wykorzystywanych przy pracach budowlanych.

Ewakuacja robotników i sytuacja operatora dźwigu

Jak informuje młodszy aspirant Karolina Jaworska, priorytetem dla ratowników było bezpieczne wyprowadzenie osób przebywających na terenie objętym ogniem. Udało się sprawnie ewakuować niemal wszystkich robotników pracujących przy konstrukcji obiektu.

Strażacy dogaszają miejsce pożaru elewacji

Foto: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

Sytuacja pozostaje jednak skomplikowana ze względu na operatora dźwigu. Mężczyzna w momencie wybuchu pożaru znajdował się w swojej kabinie i ze względu na odcięcie drogi ucieczki przez płonącą elewację, pozostał w obszarze zagrożenia. Strażacy starają się dotrzeć do niego i zapewnić mu bezpieczny transport na dół. 

Działaniami na miejscu kieruje Zastępca Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy, bryg. Jakub Okólski. Obecne są również Grupa Operacyjna Miasta oraz Województwa i Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, JRG APoż.

Utrudnienia w rejonie zdarzenia

Mieszkańcy pobliskich osiedli powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu kołowym w okolicach skrzyżowania Myśliborskiej i Laurowej. Służby mundurowe zabezpieczają teren, aby umożliwić swobodny dojazd kolejnym wozom gaśniczym. Zaleca się również zamknięcie okien w najbliższej okolicy ze względu na intensywne zadymienie pochodzące z palących się tworzyw sztucznych.

