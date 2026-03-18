Pożar i wybuchy na placu budowy. Gęsty dym nad Myśliborską i Laurową

Na budowie przy ulicy Laurowej 37 w Warszawie wybuchł groźny pożar. Nad okolicą unoszą się kłęby czarnego dymu, a świadkowie informują o słyszalnych wybuchach. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych i ewakuacja pracowników.



Służby otrzymały zgłoszenie o ogniu, który pojawił się na inwestycji realizowanej przez firmę Totalbud. Z relacji świadków oraz dostępnych nagrań wynika, że pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Strażacy walczą z ogniem, który objął ocieplenie obiektu. Ze względu na specyfikę materiału (styropian), nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do opanowania żywiołu. Obecnie operuje tam 18 jednostek pożarniczych.

Głównym ogniskiem pożaru stała się elewacja budynku, któa zapłonęła na powierzchni ok 40 mkw. Specyfika materiałów izolacyjnych sprawia, że dym jest wyjątkowo ciemny i gryzący. Dodatkowy niepokój wzbudziły odgłosy eksplozji dobiegające z terenu budowy, co może sugerować obecność butli z gazem lub innych materiałów technicznych wykorzystywanych przy pracach budowlanych.

Ewakuacja robotników i sytuacja operatora dźwigu

Jak informuje młodszy aspirant Karolina Jaworska, priorytetem dla ratowników było bezpieczne wyprowadzenie osób przebywających na terenie objętym ogniem. Udało się sprawnie ewakuować niemal wszystkich robotników pracujących przy konstrukcji obiektu.