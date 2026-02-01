Krwawy atak maczetą pod Warszawą. Multirecydywista w rękach policji

24-latek zaatakowany ostrym narzędziem przebywa w szpitalu
Mieszkańcy Józefosławia koło Piaseczna nie mogą otrząsnąć się z szoku po wydarzeniach, do których doszło na ulicy Geodetów. To właśnie tam rozegrał się dramat, który mógł zakończyć się tragicznie. Policja pod nadzorem prokuratora od kilku dni skrupulatnie składa w całość przebieg groźnego zajścia.
Wszystko zaczęło się od agresji słownej, która błyskawicznie przerodziła się w krwawy atak. Z policyjnych ustaleń wynika, że 44-letni mężczyzna najpierw kierował pod adresem 24-latka groźby karalne, które wzbudziły w młodszym mężczyźnie realną obawę o życie. Niestety, napastnik nie poprzestał na słowach. Chwilę później wyciągnął maczetę, którą zadał ofierze kilka ciosów. Krwawe sceny rozegrały się na oczach przypadkowych przechodniów, a ranny 24-latek z poważnymi obrażeniami został niezwłocznie przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
Reakcja służb na sygnał o nożowniku była natychmiastowa. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie pojawili się na miejscu zdarzenia w kilka minut, co pozwoliło na ujęcie 44-latka bezpośrednio po dokonanym ataku. Mężczyzna nie miał szans na ucieczkę i został błyskawicznie obezwładniony. Od tamtej pory sprawą zajmuje się prokurator, który nadzoruje gromadzenie materiału dowodowego, w tym analizę monitoringu oraz przesłuchania kluczowych świadków. Ze względu na brutalny charakter czynu oraz postawę sprawcy, sąd na wniosek prokuratury nie miał wątpliwości i zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Podczas weryfikacji tożsamości zatrzymanego wyszło na jaw, że nie jest on postacią anonimową dla organów ścigania. 44-latek to tak zwany multirecydywista, co w języku prawnym oznacza, że wcześniej odbywał już karę co najmniej roku więzienia za podobne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. Fakt, że mężczyzna powrócił na drogę przestępstwa w ciągu pięciu lat od opuszczenia zakładu karnego, rzuca ponury cień na skuteczność dotychczasowych środków izolacyjnych. W tym przypadku mamy do czynienia z osobą, która mimo wcześniejszych wyroków, ponownie zdecydowała się na użycie przemocy i niebezpiecznego narzędzia, co czyni ją skrajnie niebezpieczną dla otoczenia.
44-latek odpowie przede wszystkim za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu, co oznacza naruszenie czynności narządów ciała na czas powyżej siedmiu dni, a także za groźby karalne. Kluczowym elementem aktu oskarżenia będzie jednak artykuł dotyczący powrotu do przestępstwa w warunkach recydywy specjalnej. Zgodnie z kodeksem karnym, w przypadku multirecydywisty sąd ma obowiązek wymierzyć karę powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a górny pułap kary może zostać podniesiony o połowę. W praktyce oznacza to, że napastnikowi z Józefosławia grozi teraz nawet siedem i pół roku pozbawienia wolności, a szanse na łagodny wyrok są praktycznie zerowe.