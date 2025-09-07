Radny chce wzbogacić nową Tęczę. Instalacja na Placu Zbawiciela ma tworzyć prawdziwą tęczę z wody

Po latach starań i kontrowersji, projekt odbudowy Tęczy na Placu Zbawiciela w końcu doczeka się realizacji. Radny Jan Mencwel ma jednak pomysł, by instalacja była jeszcze bardziej wyjątkowa, a przy tym funkcjonalna - proponuje, by "Łuk LGBT+" był uzupełniony o system zraszaczy, które w słoneczne dni stworzą prawdziwą, wodną tęczę.



Planowana na 2026 rok instalacja, która ma stanąć na Placu Zbawiciela, budzi duże emocje jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Zwycięstwo w tegorocznym Budżecie Obywatelskim jest efektem długiej walki aktywistów i stanowi symboliczną odpowiedź na burzliwą historię poprzedniej instalacji. Propozycja radnego, choć może uatrakcyjnić projekt, rodzi pytania o koszty oraz zgodność z pierwotnym kształtem projektu.

Reklama Reklama

Długa droga do realizacji

Historia Tęczy na Placu Zbawiciela to opowieść o symbolu, który przez lata wzbudzał skrajne emocje. Pierwotna instalacja, stworzona przez artystkę Julitę Wójcik, stanęła w tym miejscu w 2012 roku. Mimo iż jej autorka interpretowała ją jako symbol przymierza i radości, dla wielu była jednoznacznie kojarzona z ruchem LGBT+. To rozbieżne postrzeganie doprowadziło do serii aktów wandalizmu, a instalacja była siedmiokrotnie podpalana, w tym spalona doszczętnie 11 listopada 2013 roku podczas Marszu Niepodległości.

Ostatecznie, po latach sporów, w 2015 roku została zdemontowana. Jednakże, grupa aktywistów, w szczególności ze stowarzyszenia "Homokomando" oraz ich lider, Linus Lewandowski, nie poddali się. Konsekwentnie zgłaszali projekt odbudowy do Budżetu Obywatelskiego. W poprzednich latach poparcie rosło (6806 głosów w 2022 roku, 9431 w 2023 i 10699 w 2024), lecz nie wystarczało do realizacji. Dopiero w tym roku, projekt o nazwie "Nowa Tęcza na Placu Zbawiciela" zyskał poparcie 6811 mieszkańców, co zagwarantowało mu zwycięstwo.