10.5°C
1018.6 hPa
Życie Warszawy

18-latek pobity i okradziony przez znajomych na Mokotowie

Publikacja: 07.11.2025 14:45

Czterech 17-latków wylądowało w areszcie, 16-latek w schronisku dla nieletnich. Na zdjęciu policjant

Czterech 17-latków wylądowało w areszcie, 16-latek w schronisku dla nieletnich. Na zdjęciu policjant po cywineu prowadzi jednego z zatrzymanych

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Mokotowa zatrzymali pięciu młodych mężczyzn, w wieku od 16 do 17 lat, podejrzanych o brutalny rozbój na 18-latku. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na terenie dzielnicy.

Jak ustalili funkcjonariusze, ofiara została zaatakowana, pobita i okradziona przez własnych znajomych podczas imprezy plenerowej, a następnie porzucona półprzytomna, jedynie w bieliźnie, pod mostem.

Brutalna napaść podczas imprezy plenerowej

Do tragicznego finału imprezy, którą 18-latek zorganizował z kolegami na świeżym powietrzu, doszło po słownej sprzeczce, która szybko przerodziła się w akt agresji. Napastnicy, zamiast udzielić pomocy swojemu znajomemu, zaatakowali go, kopiąc i uderzając po twarzy oraz tułowiu.

Po pobiciu, oprawcy ukradli mu rzeczy osobiste, a jego samego pozostawili pod mostem, ubranego jedynie w bieliznę. Na szczęście pokrzywdzonego, pozostawionego bez pomocy, zauważył przejeżdżający mężczyzna, który niezwłocznie zawiadomił służby i udzielił mu pierwszej pomocy.

Polecane
Jak wynika z raportu, cyberprzestępcy najczęściej próbowali wyłudzić kredyty w województwie mazowiec
bezpieczeństwo
500 prób wyłudzenia kredytu na Mazowszu. Fałszywe wnioski na miliony złotych

Zatrzymania i zabezpieczenie dowodów

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu szybko ustalili i zatrzymali pięciu podejrzanych: czterech 17-latków i jednego 16-latka. Podczas przeszukań ich miejsc zamieszkania, policjanci zabezpieczyli odzież noszącą ślady krwi, co stanowiło istotny materiał dowodowy w sprawie.

Reklama
Reklama

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie czterem 17-latkom zarzutu rozboju. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania.

Polecane
Publikacja ma wyjaśniać, jak każdy mieszkaniec może włączyć się w walkę z hałasem w Warszawie
hałas
Poradnik Konfidenta dla każdego. Aktywiści wydali poradnik dla mieszkańców

Natomiast 16-latek, również podejrzany o udział w przestępstwie, decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

Czynności w sprawie są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podczas prac zachowane zostaną elementy zabytkowe oraz klimat tego miejsca - zapewniła Aldona Machno
infrastruktura mieszkaniowa

35 nowych mieszkań w Warszawie. Zabytkowa kamienica na Pradze-Północ do remontu

11 listopada w Warszawie planowane są liczne zgromadzenia, uroczystości i imprezy kulturalne
rocznica niepodległości

Święto Niepodległości w Warszawie: Gdzie świętować 11 listopada?

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w domu przy ulicy Freta.
rocznica

Kwiaty dla Marii Skłodowskiej-Curie. Urodziny noblistki

W bagażu jednej z turystek funkcjonariusze KAS odkryli ok. 40 kilogramów narkotyków
bezpieczeństwo

Prawie 40 kg narkotyków w walizkach na Lotnisku Chopina

Przywilej Marii Kazimiery, królowej, na mieszkanie w dworku w Jarosławiu dla szlachcica Antoniego Za
dokumenty archiwalne

Nieznane akta Sobieskich i Kościuszki w Archiwach Państwowych

Europejskie stolice podążają w kierunku usunięcia e-hulajnóg z przestrzeni miasta
transport miejski

Czas wyrzucić hulajnogi z Warszawy? Na Zachodzie sobie poradzili

Nowe oblicze Roma Tower nie jest znane, ale pewne jest to, że gmach znacącząco zmieni oblicze okolic
inwestycje

Wieżowiec Roma Tower. Ratusz wydał pozwolenie po latach oczekiwań

Wielu wiernych nie ma możliwości pozostawienia auta nawet na krótki czas w trakcie mszy czy uroczyst
parkowanie

Parafianie z Mokotowa skarżą się na brak miejsc postojowych przy kościele

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama