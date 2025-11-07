Policjanci z Mokotowa zatrzymali pięciu młodych mężczyzn, w wieku od 16 do 17 lat, podejrzanych o brutalny rozbój na 18-latku. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na terenie dzielnicy.



Jak ustalili funkcjonariusze, ofiara została zaatakowana, pobita i okradziona przez własnych znajomych podczas imprezy plenerowej, a następnie porzucona półprzytomna, jedynie w bieliźnie, pod mostem.

Brutalna napaść podczas imprezy plenerowej

Do tragicznego finału imprezy, którą 18-latek zorganizował z kolegami na świeżym powietrzu, doszło po słownej sprzeczce, która szybko przerodziła się w akt agresji. Napastnicy, zamiast udzielić pomocy swojemu znajomemu, zaatakowali go, kopiąc i uderzając po twarzy oraz tułowiu.

Po pobiciu, oprawcy ukradli mu rzeczy osobiste, a jego samego pozostawili pod mostem, ubranego jedynie w bieliznę. Na szczęście pokrzywdzonego, pozostawionego bez pomocy, zauważył przejeżdżający mężczyzna, który niezwłocznie zawiadomił służby i udzielił mu pierwszej pomocy.

Zatrzymania i zabezpieczenie dowodów

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu szybko ustalili i zatrzymali pięciu podejrzanych: czterech 17-latków i jednego 16-latka. Podczas przeszukań ich miejsc zamieszkania, policjanci zabezpieczyli odzież noszącą ślady krwi, co stanowiło istotny materiał dowodowy w sprawie.