Kto spisał „testament” na własnym nagrobku? Odkrywanie tajemnic Powązek już w weekend

Już w ten weekend odbędą się dwa spacery z przewodnikiem po cmentarzu na Powązkach. W ich trakcie będzie można usłyszeć wiele ciekawostek i anegdot związanych z tym miejscem.



25 października odbędzie się przechadzka „Stare Powązki najdalsze - spacer po mniej znanej części cmentarza”, natomiast 26 października „Powązki Wojskowe bez polityki - spacer z przewodnikiem”.

Spacery z przewodnikiem po warszawskich cmentarzach

Wydarzenia stanowią zakończenie całego cyklu spacerów po warszawskich nekropoliach, którego organizatorem jest Biuro Przewodników Skarby Warszawy. Spacery odbywały się w soboty i niedziele przez cały październik. Obejmowały różne rejony Starych Powązek i cmentarza bródnowskiego.

Aby wziąć udział w najbliższych spacerach, nie trzeba się zapisywać – wystarczyć przyjść na miejsce zbiórki i kupić bilet (normalny – 20 zł, dla młodzieży do 18 lat – 10 zł, dzieci do 10 lat – bezpłatnie).

„Stare Powązki najdalsze - spacer po mniej znanej części cmentarza”: 25 października, godz. 10

W sobotę 25 października w ramach cyklu odbędzie się spacer zatytułowany „Stare Powązki najdalsze - spacer po mniej znanej części cmentarza”. Rozpocznie się o godz. 10 i potrwa ok. dwóch godzin. Zbiórkę uczestników zaplanowano przy Bramie VI od ul. Ostroroga. Przewodnikiem w trakcie spaceru będzie Marcin Strachota.