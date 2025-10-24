10.4°C
Życie Warszawy

Kto spisał „testament” na własnym nagrobku? Odkrywanie tajemnic Powązek już w weekend

Publikacja: 24.10.2025 13:50

Już w ten weekend odbędą się dwa spacery z przewodnikiem po Powązkach / zdjęcie ilustracyjne

Już w ten weekend odbędą się dwa spacery z przewodnikiem po Powązkach / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Ewa / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Już w ten weekend odbędą się dwa spacery z przewodnikiem po cmentarzu na Powązkach. W ich trakcie będzie można usłyszeć wiele ciekawostek i anegdot związanych z tym miejscem.

25 października odbędzie się przechadzka „Stare Powązki najdalsze - spacer po mniej znanej części cmentarza”, natomiast 26 października „Powązki Wojskowe bez polityki - spacer z przewodnikiem”.

Spacery z przewodnikiem po warszawskich cmentarzach

Wydarzenia stanowią zakończenie całego cyklu spacerów po warszawskich nekropoliach, którego organizatorem jest Biuro Przewodników Skarby Warszawy. Spacery odbywały się w soboty i niedziele przez cały październik. Obejmowały różne rejony Starych Powązek i cmentarza bródnowskiego.

Aby wziąć udział w najbliższych spacerach, nie trzeba się zapisywać – wystarczyć przyjść na miejsce zbiórki i kupić bilet (normalny – 20 zł, dla młodzieży do 18 lat – 10 zł, dzieci do 10 lat – bezpłatnie).

Stołeczny ratusz przypomina o zniczodzielniach, które zlokalizowane są przy niektórych cmentarzach
obyczaje
Wszystkich Świętych w duchu zero waste. Jeden znicz, żywe kwiaty, a na cmentarz spacerem

„Stare Powązki najdalsze - spacer po mniej znanej części cmentarza”: 25 października, godz. 10

W sobotę 25 października w ramach cyklu odbędzie się spacer zatytułowany „Stare Powązki najdalsze - spacer po mniej znanej części cmentarza”. Rozpocznie się o godz. 10 i potrwa ok. dwóch godzin. Zbiórkę uczestników zaplanowano przy Bramie VI od ul. Ostroroga. Przewodnikiem w trakcie spaceru będzie Marcin Strachota.

Uczestnicy odwiedzą mniej znaną część Starych Powązek. „W czasie tego spaceru zobaczymy nieznane oblicze Starych Powązek. Spacer w całości będzie poświęcony zmarłym i nagrobkom położonym między ulicą Ostroroga, a murem odgradzającym Powązki od cmentarza żydowskiego” – informują organizatorzy.

W trakcie spaceru będzie można dowiedzieć się m.in.:

  • jak wygląda mniej znana część słynnego cmentarza?
  • gdzie spoczywa Agnieszka Osiecka, a gdzie Jan Kobuszewski?
  • kto był idolem Paragona?
  • którego kontrowersyjnego polityka rodzina pochowana jest w okazałym mauzoleum?
  • z jakimi cmentarzami graniczą katolickie Powązki?
  • którego księdza kazania biją rekordy popularności na YouTube?
  • gdzie na murze cmentarza upamiętniono poległych w okolicy żołnierzy "Zośki"?
  • jak dramatyczna była historia rodziny Krzysztofa Kowalewskiego?

„Powązki Wojskowe bez polityki - spacer z przewodnikiem”: 26 października, godz. 10:00

„Powązki Wojskowe bez polityki - spacer z przewodnikiem” – pod takim hasłem w niedzielę 26 października odbędzie się kolejny spacer po Powązkach. Podobnie jak ten sobotni rozpocznie się o godz. 10 i potrwa ok. dwóch godzin, a przewodnikiem będzie Marcin Strachota. Miejsce zbiórki zaplanowano przed bramą główną Cmentarza Wojskowego (od ul. Powązkowskiej).

Patrol straży miejskiej przy Cmentarzu Powązkowskim
Wszystkich świętych i dzień zaduszny
Cmentarne hieny, kieszonkowcy, zamknięte ulice. Na co uważać?
Organizatorzy wydarzenia zapowiadają: „[…] w czasie nadchodzącej wycieczki nie skupimy się na polityce i martyrologii. Pokażemy groby sław ze świata kultury, sztuki i sportu. Zapraszamy na pełen anegdot spacer z przewodnikiem!”.

Będzie można dowiedzieć się m.in.:

  • skąd wzięła się nazwa Powązki?
  • czy grobie Kory znaleźć można było karmnik dla zwierząt?
  • kto spisał „testament” na własnym nagrobku?
  • gdzie spoczęła najmłodsza polska złota medalistka olimpijska?
  • na czyim grobie znajdziemy zamierzony błąd ortograficzny?
  • w którym miejscu pochowano Klossa, a w którym Brunnera?
  • na czyim nagrobku piłka jest przedstawiona jako glob ziemski?
  • kto przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca w Polsce?
  • jakie dzieło Wojciecha Fangora oglądać możemy jeżdżąc komunikacją miejską?
  • czyi fani jako wyraz pamięci zostawiają na grobie filiżanki kawy?
