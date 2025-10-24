Kto spisał „testament” na własnym nagrobku? Odkrywanie tajemnic Powązek już w weekend

Już w ten weekend odbędą się dwa spacery z przewodnikiem po Powązkach / zdjęcie ilustracyjne
25 października odbędzie się przechadzka „Stare Powązki najdalsze - spacer po mniej znanej części cmentarza”, natomiast 26 października „Powązki Wojskowe bez polityki - spacer z przewodnikiem”.
Wydarzenia stanowią zakończenie całego cyklu spacerów po warszawskich nekropoliach, którego organizatorem jest Biuro Przewodników Skarby Warszawy. Spacery odbywały się w soboty i niedziele przez cały październik. Obejmowały różne rejony Starych Powązek i cmentarza bródnowskiego.
Aby wziąć udział w najbliższych spacerach, nie trzeba się zapisywać – wystarczyć przyjść na miejsce zbiórki i kupić bilet (normalny – 20 zł, dla młodzieży do 18 lat – 10 zł, dzieci do 10 lat – bezpłatnie).
W sobotę 25 października w ramach cyklu odbędzie się spacer zatytułowany „Stare Powązki najdalsze - spacer po mniej znanej części cmentarza”. Rozpocznie się o godz. 10 i potrwa ok. dwóch godzin. Zbiórkę uczestników zaplanowano przy Bramie VI od ul. Ostroroga. Przewodnikiem w trakcie spaceru będzie Marcin Strachota.
Uczestnicy odwiedzą mniej znaną część Starych Powązek. „W czasie tego spaceru zobaczymy nieznane oblicze Starych Powązek. Spacer w całości będzie poświęcony zmarłym i nagrobkom położonym między ulicą Ostroroga, a murem odgradzającym Powązki od cmentarza żydowskiego” – informują organizatorzy.
W trakcie spaceru będzie można dowiedzieć się m.in.:
„Powązki Wojskowe bez polityki - spacer z przewodnikiem” – pod takim hasłem w niedzielę 26 października odbędzie się kolejny spacer po Powązkach. Podobnie jak ten sobotni rozpocznie się o godz. 10 i potrwa ok. dwóch godzin, a przewodnikiem będzie Marcin Strachota. Miejsce zbiórki zaplanowano przed bramą główną Cmentarza Wojskowego (od ul. Powązkowskiej).
Organizatorzy wydarzenia zapowiadają: „[…] w czasie nadchodzącej wycieczki nie skupimy się na polityce i martyrologii. Pokażemy groby sław ze świata kultury, sztuki i sportu. Zapraszamy na pełen anegdot spacer z przewodnikiem!”.
Będzie można dowiedzieć się m.in.: