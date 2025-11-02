Sto lat pamięci w sercu Warszawy. Grób Nieznanego Żołnierza obchodzi 100. rocznicę

Centralna część obchodów rocznicowych zaplanowana jest na jutro
Grób Nieznanego Żołnierza jest jednym z najważniejszych symboli pamięci narodowej w Polsce. Przez sto lat miejsce to stało się panteonem chwały Oręża Polskiego — zarówno dla oficjalnych uroczystości państwowych, jak i dla prywatnych aktów pamięci mieszkańców i gości stolicy. Jego historia splata się z burzliwymi losami kraju, a codzienna służba warty honorowej przypomina o nieustającym obowiązku pamiętania.
Centralna część obchodów rocznicowych zaplanowana jest na jutro, 3 listopada 2025 roku o godzinie 13:00, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w ceremonii, której punktem centralnym będzie uroczysta zmiana Posterunku Honorowego przy Grobie, wezmą udział najwyżsi przedstawiciele państwa i Sił Zbrojnych: Prezydent RP Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz najważniejsi dowódcy wojskowi i kierownictwo MON. Rocznica ma charakter państwowy i jubileuszowy, a sama zmiana posterunku nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia.
Idea upamiętnienia nieznanego żołnierza przyszła do Polski w latach 20. XX wieku, podobnie jak w wielu krajach europejskich po I wojnie światowej. Pierwszym istotnym aktem pamięci był spontaniczny gest mieszkańców Warszawy z 1921 roku: przy pomniku księcia Poniatowskiego umieszczono tablicę z napisem „Tu spoczywa nieznany żołnierz”. To oddolne działanie rozbudziło dyskusję o trwałym, centralnym pomniku pamięci.
Rozważano kilka lokalizacji: jedną z propozycji była kaplica w Katedrze św. Jana, ale odrzucono ją ze względu na ograniczoną pojemność. Inna propozycja wskazywała miejsce po praskiej stronie Wisły, przy parku Skaryszewskim, lecz w kontekście lat 20. XX w. uznano dojazd tam za „wyprawę za miasto”. Ostatecznie zdecydowano się na arkady Pałacu Saskiego — fragment monumentalnej budowli, który w późniejszych latach pozostał jako jeden z nielicznych śladów przedwojennej architektury w centrum miasta.
Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 2 listopada 1925 roku. W arkadach złożono szczątki nieznanego Obrońcy Lwowa — symbolu wszystkich tych, którzy na różnych polach bitew oddali życie za Ojczyznę. Od tamtej chwili miejsce to stało się miejscem pielgrzymek warszawiaków i przyjezdnych, a także punktem odniesienia dla państwowych ceremonii pamięci.
Bezpośrednio po przykryciu trumny płytą nagrobną pierwszą wartę honorową przy grobie wystawiali kombatanci Powstania Styczniowego z 1863 roku — gest o dużym symbolizmie, łączący pokolenia walczące o niepodległość Polski. Następnie wartę przejęli żołnierze 36. Pułku Legii Akademickiej, jednostki wykonującej zadania reprezentacyjne w stolicy. W kolejnych latach tę zaszczytną służbę pełniły różne oddziały wojskowe wyłaniane ze względu na wysoki poziom musztry i reprezentacyjny charakter.
Po II wojnie światowej, mimo zniszczenia Pałacu Saskiego, arkady, w których znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, przetrwały. W 1954 roku sformowano Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego, której zadaniem stała się opieka nad miejscem pamięci. Obecnie obowiązek ten wykonuje Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego — żołnierze tej formacji pełnią wieczną wartę każdego dnia roku, jako wyraz nieustającego hołdu dla poległych.
Grób Nieznanego Żołnierza to nie tylko bezimienna mogiła, lecz złożony system symboli, które tworzą jego siłę oddziaływania na wyobraźnię zbiorową. W obrębie kolumnady znajduje się wieczny znicz — znak trwałej, nieprzerwanej pamięci. Znicz palący się w centrum kolumnady to metafora pamięci „zakorzenionej w narodzie”, która ma trwać na wieki.
Istotnym elementem grobu jest przechowywana tam ziemia z 24 pól bitewnych — symboliczne połączenie miejsca spoczynku z wieloma arenami polskich zmagań zbrojnych. To gest szerokiego ujęcia pamięci: nie tylko jednego dowódcy czy bitwy, lecz całego spektrum ofiar poświęconych w różnych epokach i na różnych frontach.
Arkadom Pałacu Saskiego przypisuje się także wymiar architektoniczny i emocjonalny: fragment pałacu, który przetrwał działania wojenne, stał się naturalnym „ramieniem” otaczającym miejsce pamięci, nadając mu charakterystyczny plener i podkreślając jego centralne położenie w mieście.
Dokładnie 2 listopada 2025 roku przypada setna rocznica utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza. To dzień refleksji i indywidualnych wizyt przy mogile, kiedy mieszkańcy stolicy oraz goście mogą oddać hołd poległym. Zgodnie z komunikatem, główne uroczystości państwowe zaplanowano jednak na następny dzień — 3 listopada o godz. 13:00 — kiedy to na placu Piłsudskiego odbędzie się uroczysta zmiana Posterunku Honorowego z udziałem najwyższych przedstawicieli państwa i Sił Zbrojnych.
Rocznica w tym wymiarze — dziesięć dekad od ustanowienia miejsca pamięci — jest okazją do przypomnienia ciągłości tradycji, do spotkania pokoleń oraz do podkreślenia roli, jaką pełnią pamięć i symbolika w budowaniu wspólnoty narodowej.
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego to miejsce, gdzie każdego roku odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe. W dniu oficjalnych obchodów należy się spodziewać zwiększonych środków bezpieczeństwa oraz możliwych utrudnień w ruchu. Dla osób planujących odwiedzić Grób poza godziną oficjalnej ceremonii zalecane jest zachowanie ciszy i poszanowania miejsca pamięci — to przede wszystkim przestrzeń do refleksji i hołdu.