Życie Warszawy

Koncert finałowy Sztetl Falenica. Darmowe bilety na występ Kayah i MILO Ensemble

Publikacja: 02.10.2025 14:50

Kayah, Milo Kurtis i międzynarodowy zespół MILO Ensemble zapraszają na koncert

Foto: Andrzej Tyszko

Katarzyna Pryga
Zbliża się zakończenie 3. edycji Festiwalu Sztetl Falenica. Miłośnicy muzyki etnicznej mają jeszcze szansę zobaczyć występ finałowy. Na scenie wystąpi Kayah, a zagra m.in. multiinstrumentalista Milo Curtis z zespołem MILO Ensemble.

Tegoroczna edycja festiwalu wystartowała 5 września, a zakończy się niedzielnym koncertem finałowym 5 października.

Festiwal Sztetl Falenica. Występ gwiazd w koncercie finałowym

Finałowy koncert wydarzenia odbędzie się 5 października w Wawerskim Centrum Kultury (Filia Międzylesie) przy ul. Żegańskiej 1a. Koncert łączy klimat międzynarodowej muzyki etnicznej z muzyką sefardyjską, wywodzącą się z kultury Żydów hiszpańskich. Wieczór uświetni występ Milo Kurtisa (Dimitrios Kurtis) – greckiego muzyka i jednego z pionierów muzyki etnicznej w Polsce. Współtwórca zespołu Maanam rozwija obecnie projekt MILO Ensemble. Zespół, który zagra także w trakcie finałowego koncertu, specjalizuje się w gatunku „world music”. Inspiracją dla artystów jest muzyka etniczna z Afryki, Chin, Indonezji i Bliskiego Wschodu.

Bezpłatne wejściówki na koncert można pobrać osobiście w kasie WCK Międzylesie lub przez stronę internetową placówki.

