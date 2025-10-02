Koncert finałowy Sztetl Falenica. Darmowe bilety na występ Kayah i MILO Ensemble

Kayah, Milo Kurtis i międzynarodowy zespół MILO Ensemble zapraszają na koncert
Tegoroczna edycja festiwalu wystartowała 5 września, a zakończy się niedzielnym koncertem finałowym 5 października.
Finałowy koncert wydarzenia odbędzie się 5 października w Wawerskim Centrum Kultury (Filia Międzylesie) przy ul. Żegańskiej 1a. Koncert łączy klimat międzynarodowej muzyki etnicznej z muzyką sefardyjską, wywodzącą się z kultury Żydów hiszpańskich. Wieczór uświetni występ Milo Kurtisa (Dimitrios Kurtis) – greckiego muzyka i jednego z pionierów muzyki etnicznej w Polsce. Współtwórca zespołu Maanam rozwija obecnie projekt MILO Ensemble. Zespół, który zagra także w trakcie finałowego koncertu, specjalizuje się w gatunku „world music”. Inspiracją dla artystów jest muzyka etniczna z Afryki, Chin, Indonezji i Bliskiego Wschodu.
Bezpłatne wejściówki na koncert można pobrać osobiście w kasie WCK Międzylesie lub przez stronę internetową placówki.
Festiwal Kultury Żydowskiej Linii Otwockiej Sztetl Falenica powstał z myślą o upamiętnieniu żydowskiej kultury i obecności w historii Warszawy. Wydarzenie celebruje wielokulturowe dziedzictwo: muzykę, historię, kulturę i literaturę.
W trakcie najnowszej edycji odbyły się już m.in. koncerty, spotkanie literackie, wycieczka rowerowa śladami historii Falenicy, spektakl muzyczny, warsztaty plastyczne oraz występy kabaretowe. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Ner Tamid – Wieczne Światło we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer i Wawerskim Centrum Kultury. Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu są bezpłatne.