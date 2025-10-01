Dziady w Aleksandrowie. Rodzinna impreza dla fanów „opowieści z dreszczykiem”

Filia WCK w Aleksandrowie zaprasza na rodzinne ognisko z opowieściami o Dziadach
W warszawskich centrach kultury sezon jesiennych imprez i atrakcji rozkręca się na dobre. Wawerskie Centrum Kultury z filią w Aleksandrowie zaprasza w najbliższy weekend na nietypowe, ciekawe spotkanie w plenerze.
Rodzinna impreza dla fanów „opowieści z dreszczykiem” odbędzie się w najbliższą sobotę 4 października w godz. 13:00-16:00. Spotkanie zaplanowano w plenerze przy filii WCK w Aleksandrowie (ul. Samorządowa 10). W ramach rodzinnej imprezy zaplanowano m.in. ognisko z opowieściami o wierzeniach i obchodach powiązanych ze świętem Dziadów. Dla młodszych uczestników wydarzenia będzie to okazja do poznania wierzeń i obrzędów starosłowiańskich.
Na miłośników aktywnej zabawy czeka z kolei rodzinna gra terenowa, którą poprowadzą instruktorzy WCK, KidLab oraz Niezłe Ziółka. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Mieszkańcy Aleksandrowa korzystają z ośrodka kultury z ponad 30-letnią tradycją. Placówka zlokalizowana przy ul. Samorządowej 10 specjalizuje się w ofercie zajęć artystycznych. Na miejscu można zapisać się m.in. na rodzinne warsztaty z rękodzieła. W domu kultury organizowane są także darmowe koncerty. Najbliższy to „Dzień Pirata. Wspomnienie lata” (18.10, godz. 16:00), połączony z warsztatami, wykładami i animacjami dla najmłodszych.
Placówka organizuje też m.in. regularne zajęcia gimnastyczne (dla rodziców i dzieci), zajęcia fitness, warsztaty ceramiczne i kursy tańca. W weekendy często odbywają się spotkania z atrakcjami przeznaczonymi dla całych rodzin.