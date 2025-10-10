Ze sceny na wielki ekran – opera, teatr i muzyka w Multikinie

Jedna z atrakcji październikowego repertuaru Multikina to koncert Andre Rieu „Przetańczyć całą noc!”
Prestiżowe wydarzenia, często błyskawicznie wyprzedane lub odbywające się za granicą, przestały być niedostępne dzięki tegorocznym projektom w Multikinie.
Już 11, 19, 22 oraz 26 października można będzie zobaczyć najnowszy koncert André Rieu „Przetańczyć całą noc!”. Razem z „Królem Walca” podczas koncertu występuje niesamowita Emma Kok, zwyciężczyni dziesiątej edycji The Voice Kids w Holandii. Kinowa retransmisja przypada w rok 200. rocznicy śmierci Johanna Straussa, który jest patronem orkiestry. Tym samym tegoroczne wydarzenie jest wyjątkową okazją, aby posłuchać ponadczasowych walców kompozytora.
W repertuarze znalazło się również wiele ciekawych propozycji dla fanów muzyki operowej. 12, 16 oraz 25 października odbędą się retransmisje występu „Il Volo: Najnowszy koncert z Doliny Świątyń” włoskiego trio operowego. Popularna grupa muzyczna zasłynęła łączeniem stylu „popowego” z operą, z sukcesem przybliżając sztukę klasyczną współczesnej publiczności.
Jeden ze spektakli trafi do kin prosto z Wiedeńskiej Opery Państwowej. Retransmisja opery „Faust” jest zaplanowana na 29 października w związku z sezonem kinowym Royal Ballet and Opera 2025-26.
Miłośnicy teatru nie zostali pominięci. 28 października widzowie będą mogli obejrzeć kultowy spektakl „NT: Live Profesja Pani Warren” z West End w Londynie.
Na wielkim ekranie gości także uwielbiany przez polską publiczność Andrea Bocelli. Ostatni seans filmu dokumentalnego „Because I Believe” odbędzie się 18 października. Jest to dokument, który eksploruje historię i życie prywatne artysty, pozwalając widzom lepiej zrozumieć jego twórczość.
To rzadki i wyjątkowo atrakcyjny zestaw propozycji dla wielbicieli wielkiej sztuki oraz osób, które szukają nowej rozrywki.
Seanse odbędą się w całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie sieci Multikino.