Polska ma nowego prezydenta. Tłumy w centrum Warszawy

O godzinie 16:30 uroczystości przeniosły się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nowy prezydent przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Ten moment podkreślał cywilną i wojskową władzę prezydenta jako głowy państwa.

Demonstracje na ulicach Warszawy

Równocześnie z tymi oficjalnymi wydarzeniami w centrum Warszawy odbywały się masowe demonstracje poparcia dla Karola Nawrockiego. Według organizatorów, w tym Klubu „Gazety Polskiej”, w manifestacjach wzięło udział około 140 tysięcy osób.

Demonstracje rozciągały się na dużą część Śródmieścia, a trasy przemarszów wiodły od ulicy Wiejskiej przez plac Zamkowy aż do placu Piłsudskiego, gdzie ustawiono telebimy i system nagłośnienia, aby uczestnicy mogli śledzić przebieg uroczystości.

Wśród zgromadzonych panowała entuzjastyczna atmosfera, a uczestnicy głośno wyrażali swoje poparcie dla nowego prezydenta. Jednak podczas samej ceremonii zaprzysiężenia doszło również do politycznych napięć – Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, zapowiedział bojkot wystąpienia prezydenta i opuścił salę po odśpiewaniu hymnu, argumentując brak konsensusu w Zgromadzeniu Narodowym co do przyjęcia przysięgi.