Zaprzysiężenie Prezydenta Karola Nawrockiego. Program uroczystości, marsz i utrudnienia w ruchu

Dzień zakończy się około 17:30, kiedy to Prezydent Nawrocki zapowiedział chęć osobistego podziękowania rodakom na ulicach Warszawy.

Inny wymiar inauguracji

Zaprzysiężenia poprzednich prezydentów, Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego, miały zbliżony, ceremonialny przebieg, skupiając się na protokole państwowym. To, co wyróżnia inaugurację prezydentury Karola Nawrockiego, to towarzyszący jej „Marsz Zaprzysiężenia”, co nadaje wydarzeniu zupełnie nowy, manifestacyjny charakter. Po raz pierwszy tak dużą rolę odgrywają publiczne zgromadzenia organizowane przez środowiska prawicowe. Podkreśla to również zapowiedź samego prezydenta o chęci bezpośredniego spotkania z obywatelami po zakończeniu oficjalnej części uroczystości. Według zapowiedzi osób związanych z Karolem Nawrockim, każdy będzie mógł uścisnąć dłoń nowemu prezydentowi i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

„Marsz Zaprzysiężenia”. Manifestacja Bąkiewicza

Równolegle do oficjalnych uroczystości, w centrum miasta odbędzie się „Marsz Zaprzysiężeni”", organizowany przez Roty Marszu Niepodległości, Ruch Obrony Granic i Kluby Gazety Polskiej, z inicjatywy Roberta Bąkiewicza. Organizatorzy podkreślają, że to wydarzenie ma historyczne znaczenie i ma być znakiem, że „Polska nie ugięła się pod presją Berlina, Brukseli i krajowej agentury wpływu”. Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godzinę 9:00 przed Sejmem, a stamtąd marsz przejdzie na Stare Miasto. Na trasie przemarszu będą dostępne telebimy, pozwalające śledzić oficjalny program zaprzysiężenia.

Utrudnienia w ruchu: zator w centrum Warszawy

Mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym w Śródmieściu. Przez cały dzień obowiązywać będą liczne zakazy parkowania oraz zamknięcia ulic.

• Zakazy parkowania: Obowiązywać będą m.in. na ulicach Matejki, Wiejskiej, Senatorskiej, Podwale, na Placu Piłsudskiego oraz na parkingu przy Placu Teatralnym.

• Zamknięcia ulic: Od godziny 9:00 nieprzejezdne będą Matejki i Wiejska. Od 14:00 do 20:00 zamknięte zostaną ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat (na odcinku od Miodowej do Świętokrzyskiej). Od 15:00 do 18:00 zamknięty będzie Plac Piłsudskiego oraz przyległe ulice, m.in. Królewska, Moliera i Wierzbowa.

• Zmiany w komunikacji miejskiej: Poważne utrudnienia dotkną również komunikację miejską. Na trasy objazdowe zostaną skierowane liczne linie autobusowe (m.in. 106, 116, 175, 180, 503) oraz tramwaje (m.in. 4, 7, 9, 23, 26).

W związku z tymi zmianami Zarząd Transportu Miejskiego zaleca mieszkańcom, aby w miarę możliwości unikali jazdy samochodem i korzystali z metra, które będzie działać bez zmian. Śledzenie bieżących komunikatów drogowych będzie kluczowe dla sprawnego poruszania się po mieście.