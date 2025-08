Do końca sierpnia warszawiacy mogą oddawać głos na najpiękniejsze obszary miejskiej przyrody. Chodzi o dzikie, bioróżnorodne zakątki zieleni. Do finałowej dziesiątki trafiły lokalizacje z czterech stołecznych dzielnic.



Trwa 42. edycja konkursu „Warszawa w kwiatach” na najpiękniejsze stołeczne balkony i ogrody. Organizatorzy wydarzenia chcą w tym roku po raz pierwszy nagrodzić także dziką, naturalną zieleń miejską.

„Warszawa w kwiatach”. Nowa kategoria w popularnym konkursie

Tegoroczna odsłona konkursu na najciekawsze stołeczne balkony i ogrody zyskała nową kategorię. Jury chce zwrócić uwagę mieszkańców na bioróżnorodność stolicy. Dodatkowym głosem w konkursie można nagrodzić finalistów kategorii bioróżnorodności.

Jak wyjaśniają organizatorzy wydarzenia, pomysł wyrósł z inspiracji społeczną inicjatywą „Przyroda – Ogrodniczka Warszawy”. Akcja zwracała uwagę mieszkańców stolicy na tzw. czwartą przyrodę, czyli dziką zieleń miejską. Do finału kategorii trafiło dziesięć miejsc na mapie Warszawy wskazanych przez mieszkańców.

Bielany, Wawer, Ursus i Rembertów. 10 finalistów Nagrody Bioróżnorodności

Do dziesiątki najciekawszych, dzikich zakątków stolicy dostały się m.in. dzikie parki, łąki, skwery, a także torfowisko. Co ciekawe, finał został zdominowany przez lokalizacje na Bielanach (aż 5 miejsc w finale). Trzech finalistów pochodzi z dzielnicy Wawer. Do topowej dziesiątki trafiło także jedno zielone miejsce z Rembertowa i jedno z dzielnicy Ursus.