Plakaty Andrzeja Pągowskiego do filmów Wojciecha Jerzego Hasa można oglądać przez cały sierpień na ogrodzeniu Łazienek Królewskich w Warszawie.



Wystawa „Has na nowo” powstała specjalnie na Rok Wojciecha Jerzego Hasa, ustanowionego w 2025 przez Senat RP z okazji 100. rocznicy urodzin reżysera.

Andrzej Pągowski, wybitny twórca polskiego plakatu, stworzył do tego projektu nowe plakaty do wszystkich 25 filmów Hasa – od wczesnych etiud dokumentalnych, przez filmy krótkometrażowe do fabularnych. Są wśród nich prace do kultowych filmów Hasa, takich jak: „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Sanatorium pod klepsydrą”, „Jak być kochaną”, czy „Lalka” (z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim), a także takich, do których rzadziej wracamy oraz do głośnego niezrealizowanego projektu reżysera „Osła grającego na lirze”.

Andrzej Pągowski Przygotowując projekt „Has na nowo” odkryłem, że wiek grafika ma wpływ na to, co robi. Ważne jest, jakie ma przeżycia, doświadczenia, jakie widział wcześniej obrazy.

Wprawdzie grafik już w latach 80. opracowywał pierwsze plakaty do filmów Wojciecha Jerzego Hasa – do „Pismaka” (1984), za który otrzymał nagrodę Najlepszy Plakat Warszawy i dwa plakaty do „Niezwykłej podróży Baltazara Kobera” (1988), jednak i do nich teraz przygotował nowe projekty.