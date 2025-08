W apartamentowcu M7 zlokalizowanym w tzw. superkwartale Towarowa22 powstają apartamenty kolekcjonerskie, których wystrój inspirowany będzie twórczością wybitnych postaci kultury i popkultury. Mają się w nich znaleźć m.in. oryginalne działa sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Cena jednego mieszkania to ok. 4 mln zł, czyli 65 tys. zł za metr kwadratowy. Co nabywca otrzymana w zamian?



„Apartamenty kolekcjonerskie to luksusowe, unikatowe przestrzenie o wysokiej wartości inwestycyjnej, traktowane jako dzieła sztuki same w sobie, których poszukują osoby zainteresowane zarówno ciekawą możliwością lokaty kapitału, jak i walorami artystycznymi” – wyjaśnia Dawid Wrona, chief operating officer Archicomu, jednego z trzech podmiotów odpowiedzialnych za budowę Towarowej22. Inwestycja M7 realizowana jest pod marką Archicom Collection. Reklama Motywem przewodnim w całym M7 i – jak informuje deweloper – gwiazdą inwestycji będzie Helmut Newton, którego prace mają zdobić przestrzenie wspólne budynku. Docelowo w całym obiekcie ma powstać siedem apartamentów kolekcjonerskich. Archicom przedstawił projekty pierwszych trzech, które już trafiły do sprzedaży. Jak podaje Business Insider, mają one po 60 mkw. powierzchni i kosztują po około 4 mln zł, czyli 65 tys. zł za metr kwadratowy. Apartament inspirowany twórczością wybitnego fotografa Pierwszy apartament („Helmut Newton and Sylvia Gobbel”) powstał z inspiracji postacią Helmuta Newtona oraz jego największej muzy z lat 80. – Sylvii Gobbel. – Bez wątpliwości możemy powiedzieć, że stworzymy wyjątkowy w skali światowej apartament, inspirowany przede wszystkim postacią Sylvii Gobbel – muzy Helmuta Newtona, która jest także ambasadorką inwestycji M7 oraz jest jedną z postaci znajdujących się na oryginalnej fotografii „Sie Kommen”, która pojawi się w przestrzeniach apartamentu – wyjaśnia Dawid Wrona. – Chcieliśmy, by charakter zdjęć Helmuta Newtona, mocno powiązany z pięknem i klasyczną elegancją XX wieku, został oddany także dzięki projektowi wnętrz. Właśnie dlatego wraz z projektantami zdecydowaliśmy się na odpowiedni dobór kolorów, mebli i dodatków, które nadadzą apartamentowi wysmakowany, estetyczny charakter – dodaje. Apartament kolekcjonerski „Helmut Newton and Sylvia Gobbel” Archicom Collection - wizualizacja Foto: Archicom/materiały prasowe Apartament inspirowany postacią Marlin Monroe Drugi apartament kolekcjonerski Archicom Collection – „M as Marylin” – inspirowany jest postacią Marlin Monroe. Jego wyróżnikiem będzie ikoniczna fotografia aktorki wykonana w 1961 r. przez Douglasa Kirklanda, nazwanego „ulubionym fotografem Hollywood”. – Projekt wnętrza będzie w tym przypadku inspirowany prywatnym apartamentem Marylin Monroe w Los Angeles. To jasne, eleganckie i przytulne przestrzenie, które ceniła sobie gwiazda kina, dzięki czemu można się tam poczuć jak sama Marylin Monroe – mówi dr Joanna Kiliszek, kuratorka wystaw Archicom Collection.