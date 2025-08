Dziwidło przekwitło, a tłumy z Ogrodu Botanicznego wracają z rozczarowaniem

Dziwidło olbrzymie, egzotyczna roślina o nietypowym zapachu, przyciągnęło do Ogrodu Botanicznego UW setki miłośników botaniki i zwykłych ciekawskich. Niestety, spektakularne kwitnienie trwało zaledwie kilkanaście godzin, pozostawiając wielu zwiedzających z poczuciem niedosytu.



Pomimo transmisji online, uruchomionej przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego i śledzonej przez tysiące osób, brak możliwości zobaczenia kwiatu w pełni rozkwitu na żywo wywołał dyskusję na temat organizacji wydarzenia.

Dziwidło przekwitło po zaledwie kilku godzinach

Kwitnienia dziwidła olbrzymiego, o którym jako jedno z pierwszych poinformowało „Życie Warszawy”, wyczekiwano przez prawie dwa tygodnie. Rozpoczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek (4-5 sierpnia). Ogród Botaniczny UW prowadził transmisję na żywo, która cieszyła się dużą popularnością. Niestety, we wtorek rano, kiedy do szklarni zaczęły ściągać tłumy, kwiat już zaczął więdnąć. Zaledwie wczesnym popołudniem spektakularne kwitnienie dobiegło końca, co wywołało duże rozczarowanie wśród osób, które przyjechały specjalnie, by je zobaczyć.

We wczesnych godzinach popołudniowych dzwidło olbrzymie już przekwitło Foto: Roman Przasnyski

Internauci wskazują na błędy organizacyjne

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja. Internauci zwracają uwagę na kilka problemów, które mogłyby zostać rozwiązane przy następnym kwitnieniu.