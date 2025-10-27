Stołeczna policja poinformowała o skutecznej akcji odzyskania luksusowego samochodu. Sprawca przywłaszczył pojazd firmy leasingowej. Cenna zguba została odnaleziona na terenie Wilanowa.



Skuteczną akcję znalezienia samochodu i sprawcy przeprowadziła policja z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Informacje o finale akcji opublikowano 27 października na stronie internetowej KRP II Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Wziął samochód w leasing i zniknął

Jak podaje policja, sprawę zgłosiła firma zajmująca się wynajmem i leasingiem samochodów. W trakcie podpisywania umowy zachowano wszelkie procedury bezpieczeństwa. Sprawca przywłaszczenia wydawał się początkowo wiarygodnym klientem. Sprawdzono jego zdolność finansową i zweryfikowano wymagane dokumenty.

Klient początkowo spłacał raty w terminie, ale po pewnym czasie urwał kontakt z firmą. Kolejne płatności nie były realizowane: zniknął zarówno klient, jak i luksusowy pojazd wyceniony na 360 tys. zł. Firma zgłosiła sprawę na policję, podejrzewając przywłaszczenie i oszustwo.

Policja wyśledziła sprawcę na Wilanowie

Dzięki szybkiej i precyzyjnej akcji warszawskiej policji szybko udało się zebrać najważniejsze informacje. Funkcjonariusze ustalili miejsce przechowywania przywłaszczonego pojazdu. Samochód był na terenie Wilanowa. Sprawca oszustwa usłyszał już zarzuty, za które grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dowody w sprawie trafiły do prokuratury. Odzyskany samochód wrócił do właściciela.