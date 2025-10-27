Sadyba Best Mall w zawieszeniu. Komisja Reprywatyzacyjna unieważnia decyzję o odszkodowaniu za grunt

W związku z powyższymi uchybieniami, sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Warszawy.

Dzierżawca Sadyba Best Mall zakładnikiem reprywatyzacji

Koncern Klepierre, zarządzający galerią Sadyba Best Mall poprzez spółkę KLP Investment Poland Sp. z o.o., staje w obliczu poważnego problemu. Mimo, że francuski koncern nie jest stroną postępowania, jego dalsza działalność soi pod znakiem zapytania. Firma stała się mimowolnie zakładnikiem.

Warunkiem niezbędnym do bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na 30 lat jest brak jakichkolwiek toczących się postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących nieruchomości przy Powsińskiej 31. Foto: mat. pras.

Jak podaje sadyba24.pl, warunkiem niezbędnym do bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na 30 lat jest brak jakichkolwiek toczących się postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących nieruchomości przy Powsińskiej 31. Tę zasadę potwierdził wiceburmistrz Mokotowa, Piotr Sławiński: „Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa zobligowane jest do uzyskania informacji potwierdzających, że w stosunku do nieruchomości […] nie toczą się postępowania administracyjne oraz sądowe”.

Obecnie, ze względu na uchylenie decyzji o odszkodowaniu i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, warunek ten nie jest spełniony.

Koniec dzierżawy coraz bliżej: Los galerii w rękach Rady Warszawy

Centrum handlowe Sadyba Best Mall ma podstawę prawną do działania tylko do 31 lipca 2026 roku. Biorąc pod uwagę konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy przez stołeczny ratusz i prawdopodobną możliwość odwołań, czas na prawomocne zakończenie postępowania jest wyjątkowo krótki.

Realne scenariusze na rozwiązanie tej patowej sytuacji to:

Zawnioskowanie przez miasto o odstępstwo od warunków dla bezprzetargowych dzierżaw. Zmiana decyzji miasta i sprzedaż gruntu pod galerią obecnemu dzierżawcy.

W obu przypadkach kluczowa decyzja należeć będzie do Rady Warszawy. Napięty harmonogram i ryzyko politycznych rozgrywek wewnątrz Rady sprawiają, że przyszłość jednej z najpopularniejszych galerii w stolicy pozostaje niepewna.