Życie Warszawy

Sadyba Best Mall w zawieszeniu. Komisja Reprywatyzacyjna unieważnia decyzję o odszkodowaniu za grunt

Publikacja: 27.10.2025 16:00

Centrum handlowe Sadyba Best Mall przy ul. Powsińskiej 31 ma podstawę prawną do działania tylko do 31 lipca 2026 roku.

Foto: mat. pras.

M.B.
Komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich unieważniła decyzję Prezydenta Warszawy z 2012 roku o przyznaniu odszkodowania spadkobiercom działki, na której stoi centrum handlowe Sadyba Best Mall. Jak donosi sadyba24.pl, ta decyzja ma poważne konsekwencje dla przyszłości galerii, ponieważ uniemożliwia bezprzetargowe przedłużenie dzierżawy na kolejne 30 lat.

Obecna umowa najmu wygasa już w lipcu przyszłego roku, a los centrum handlowego Sadyba Best Mall zależy teraz od szybkiego i prawomocnego zakończenia sprawy reprywatyzacyjnej.

Uchylenie odszkodowania i zarzuty Komisji Reprywatyzacyjnej

Komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, obradująca na niejawnym posiedzeniu 1 października 2025 roku, uchyliła w całości decyzję dotyczącą odszkodowania w wysokości 4 686 615 zł za nieruchomość przy ul. Powsińskiej 31. Odszkodowanie zostało pierwotnie przyznane spadkobiercom w 2012 roku.

Głównym powodem uchylenia decyzji były poważne uchybienia popełnione przez stołeczny urząd, w tym:

  1. Brak jednoznacznych dowodów na datę utraty zarządu: Komisja zarzuciła prezydentowi brak solidnego ustalenia momentu, w którym byli właściciele faktycznie utracili możliwość zarządzania działką. Było to kluczowe dla spełnienia warunku przyznania odszkodowania za przejęcie nieruchomości po 5 kwietnia 1958 roku.
  2. Błędna podstawa prawna i sposób użytkowania gruntu: Urząd potraktował nieruchomość jako teren pod budownictwo jednorodzinne, ignorując dowody (spisy gruntów, zdjęcia lotnicze 1935–1960) wskazujące na jej potencjalny rolniczy charakter. Błędne ustalenie sposobu użytkowania działki doprowadziło do zastosowania niewłaściwego trybu odszkodowania.
W związku z powyższymi uchybieniami, sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Warszawy.

Dzierżawca Sadyba Best Mall zakładnikiem reprywatyzacji

Koncern Klepierre, zarządzający galerią Sadyba Best Mall poprzez spółkę KLP Investment Poland Sp. z o.o., staje w obliczu poważnego problemu. Mimo, że francuski koncern nie jest stroną postępowania, jego dalsza działalność soi pod znakiem zapytania. Firma stała się mimowolnie zakładnikiem.

Warunkiem niezbędnym do bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na 30 lat jest brak jakichkolwiek toczących się postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących nieruchomości przy Powsińskiej 31.

Foto: mat. pras.

Jak podaje sadyba24.pl, warunkiem niezbędnym do bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na 30 lat jest brak jakichkolwiek toczących się postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących nieruchomości przy Powsińskiej 31. Tę zasadę potwierdził wiceburmistrz Mokotowa, Piotr Sławiński: „Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa zobligowane jest do uzyskania informacji potwierdzających, że w stosunku do nieruchomości […] nie toczą się postępowania administracyjne oraz sądowe”.

Obecnie, ze względu na uchylenie decyzji o odszkodowaniu i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, warunek ten nie jest spełniony.

Koniec dzierżawy coraz bliżej: Los galerii w rękach Rady Warszawy

Centrum handlowe Sadyba Best Mall ma podstawę prawną do działania tylko do 31 lipca 2026 roku. Biorąc pod uwagę konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy przez stołeczny ratusz i prawdopodobną możliwość odwołań, czas na prawomocne zakończenie postępowania jest wyjątkowo krótki.

Realne scenariusze na rozwiązanie tej patowej sytuacji to:

  1. Zawnioskowanie przez miasto o odstępstwo od warunków dla bezprzetargowych dzierżaw.
  2. Zmiana decyzji miasta i sprzedaż gruntu pod galerią obecnemu dzierżawcy.

W obu przypadkach kluczowa decyzja należeć będzie do Rady Warszawy. Napięty harmonogram i ryzyko politycznych rozgrywek wewnątrz Rady sprawiają, że przyszłość jednej z najpopularniejszych galerii w stolicy pozostaje niepewna.

