Targowisko przy Broniewskiego przejdzie metamorfozę

Zakres modernizacji konsultowaliśmy z kupcami działającymi w obrębie targowiska, a także spółdzielcami z osiedla Piaski - zapewnia burmistrz dzielnicy Gregorz Pietruczuk (z lewej). Na zdjęciu trzyma plan zmodernizowanego targowiska ze swoim zastępcą Włodzimierzem Piątkowskim.
Dzielnica Bielany, po długim procesie konsultacji z kupcami i spółdzielcami z osiedla Piaski, przeszła od planów do fazy realizacji. Inwestycja o przewidywanej wartości ponad 11 milionów złotych ma gruntownie odmienić oblicze tego popularnego miejsca handlu.
Projekt modernizacji zakłada gruntowne zmiany, które zwiększą komfort zarówno handlujących, jak i klientów:
Dzierżawą i zarządzaniem nowymi pawilonami zajmie się dzielnicowy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.
Burmistrz Grzegorz Pietruczuk nie kryje satysfakcji z ogłoszenia przetargu. – Zakres modernizacji konsultowaliśmy z kupcami działającymi w obrębie targowiska, a także spółdzielcami z osiedla Piaski. Od pomysłu do ogłoszenia przetargu upłynęło wiele czasu, przeszkód na drodze do realizacji było niemała, ale meldujemy wykonanie zadania – komentuje burmistrz Pietruczuk.
Otwarcie ofert w przetargu jest planowane na połowę listopada. Jeśli procedury przebiegną pomyślnie, umowa z wykonawcą może zostać podpisana już na początku grudnia. Wybrana firma będzie miała 400 dni na zrealizowanie całości inwestycji.
Modernizacja targowiska przy ul. Broniewskiego to strategiczna decyzja, wpisująca się w politykę Dzielnicy Bielany, mającą na celu rozwijanie lokalnych centrów usług. Jak podkreśla zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski, targowisko stanowi ważny punkt w pobliżu innych kluczowych dla mieszkańców obiektów, takich jak biblioteka, komisariat policji, poczta, sklepy oraz ośrodek dla seniorów.
– Dziękuję byłemu wiceprezydentowi Michałowi Olszewskiemu za zaufanie, Markowi Piwowarskiemu, byłemu dyrektorowi Zarządu Zieleni, który tchnął w pomysł społecznego ducha i prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, którego decyzje zaowocowały tym, że udało się nam dotrzeć do obecnego miejsca – dodaje Włodzimierz Piątkowski.
Inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy, co podkreśla wątek ekologicznego i estetycznego zagospodarowania terenu.