11.5°C
999.2 hPa
Życie Warszawy

Targowisko przy Broniewskiego przejdzie metamorfozę

Publikacja: 26.10.2025 09:45

Zakres modernizacji konsultowaliśmy z kupcami działającymi w obrębie targowiska, a także spółdzielca

Zakres modernizacji konsultowaliśmy z kupcami działającymi w obrębie targowiska, a także spółdzielcami z osiedla Piaski - zapewnia burmistrz dzielnicy Gregorz Pietruczuk (z lewej). Na zdjęciu trzyma plan zmodernizowanego targowiska ze swoim zastępcą Włodzimierzem Piątkowskim.

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy osiedla Piaski i bywalcy bielańskiego bazaru przy ul. Broniewskiego mogą odetchnąć z ulgą - ich miejsce codziennych zakupów zostanie zachowane i unowocześnione. Dzielnica Bielany ogłosiła przetarg na kompleksową modernizację targowiska. Rozpadające się budki zastąpi 27 nowoczesnych pawilonów handlowych.

Dzielnica Bielany, po długim procesie konsultacji z kupcami i spółdzielcami z osiedla Piaski, przeszła od planów do fazy realizacji. Inwestycja o przewidywanej wartości ponad 11 milionów złotych ma gruntownie odmienić oblicze tego popularnego miejsca handlu.

Co zmieni się na bazarze przy Broniewskiego?

Projekt modernizacji zakłada gruntowne zmiany, które zwiększą komfort zarówno handlujących, jak i klientów:

  1. Rozbiórka starych budek: W pierwszej kolejności znikną wysłużone i nieestetyczne, stare obiekty handlowe.
  2. Budowa 27 nowych pawilonów: Powstaną nowoczesne, estetyczne i jednolicie wyglądające pawilony handlowe.
  3. Nowa infrastruktura: Ogólnodostępna toaleta.
  4. Zielone otoczenie: Kompleksowe zagospodarowanie terenu poprzez liczne nasadzenia roślin oraz montaż ławek.

Dzierżawą i zarządzaniem nowymi pawilonami zajmie się dzielnicowy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.

Reklama
Reklama

Przełom po długich staraniach

Burmistrz Grzegorz Pietruczuk nie kryje satysfakcji z ogłoszenia przetargu. – Zakres modernizacji konsultowaliśmy z kupcami działającymi w obrębie targowiska, a także spółdzielcami z osiedla Piaski. Od pomysłu do ogłoszenia przetargu upłynęło wiele czasu, przeszkód na drodze do realizacji było niemała, ale meldujemy wykonanie zadania – komentuje burmistrz Pietruczuk.

Otwarcie ofert w przetargu jest planowane na połowę listopada. Jeśli procedury przebiegną pomyślnie, umowa z wykonawcą może zostać podpisana już na początku grudnia. Wybrana firma będzie miała 400 dni na zrealizowanie całości inwestycji.

Polecane
Przebudowa charakterystycznego skateparku w przyszłym roku
rekreacja
Niebieski skatepark przejdzie remont. Straci charakterystyczny kolor

Inwestycja wzmacnia lokalny ośrodek usług

Modernizacja targowiska przy ul. Broniewskiego to strategiczna decyzja, wpisująca się w politykę Dzielnicy Bielany, mającą na celu rozwijanie lokalnych centrów usług. Jak podkreśla zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski, targowisko stanowi ważny punkt w pobliżu innych kluczowych dla mieszkańców obiektów, takich jak biblioteka, komisariat policji, poczta, sklepy oraz ośrodek dla seniorów.

– Dziękuję byłemu wiceprezydentowi Michałowi Olszewskiemu za zaufanie, Markowi Piwowarskiemu, byłemu dyrektorowi Zarządu Zieleni, który tchnął w pomysł społecznego ducha i prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, którego decyzje zaowocowały tym, że udało się nam dotrzeć do obecnego miejsca – dodaje Włodzimierz Piątkowski.

Inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy, co podkreśla wątek ekologicznego i estetycznego zagospodarowania terenu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dla warszawiaków 105N szybko stały się symbolem miejskiego krajobrazu lat 70. i 80.
warszawskie historie szczepańskiego

Tramwaj 105N nowoczesny, ale…

Społeczność osób pochodzenia indyjskiego w Warszawie szacuje się na około 8 000 osób.
rozmowa

Mieszkają w Warszawie i kochają to miasto. Jak żyją Hindusi w Warszawie?

Wstępna koncepcja zagospodarowania Parku Wiecha stawia na pierwszym planie zieleń, która ma królować
przestrzeń miejska

Mieszkańcy zdecydują o obliczu Parku Wiecha. Start konsultacji

W niedalekiej przyszłości teren zajmowany przez ruiny zapełni się nowymi blokami mieszkalnymi
przetarg

Za działki przy ul. Kłobuckiej miliony na ursynowskie inwestycje

Jak ustalono, Eryk Piatrou zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować
bezpieczeństwo

To on zabił księgową? Eryk Piatrou poszukiwany listem gończym

Urząd Dzielnicy Śródmieście wprowadził system świadczenia niepieniężnego, czyli wykonywania drobnych
długi lokatorów

Pomoc dla zadłużonych lokatorów. Prace na rzecz miasta zamiast pieniędzy

Warszawskie koło PO będzie największe w nowej partii. Przedstawieciele Inicjatywy Polskiej i Nowocze
polityka

Fuzja trzech partii. Czy warszawska Platforma zmarginalizuje nowych członków?

Marszałkowska według projektu Nowe Centrum Warszawy
remont marszałkowskiej

W cieniu powrotu tramwajów startuje Nowe Centrum Warszawy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama