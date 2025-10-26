Targowisko przy Broniewskiego przejdzie metamorfozę

Przełom po długich staraniach

Burmistrz Grzegorz Pietruczuk nie kryje satysfakcji z ogłoszenia przetargu. – Zakres modernizacji konsultowaliśmy z kupcami działającymi w obrębie targowiska, a także spółdzielcami z osiedla Piaski. Od pomysłu do ogłoszenia przetargu upłynęło wiele czasu, przeszkód na drodze do realizacji było niemała, ale meldujemy wykonanie zadania – komentuje burmistrz Pietruczuk.

Otwarcie ofert w przetargu jest planowane na połowę listopada. Jeśli procedury przebiegną pomyślnie, umowa z wykonawcą może zostać podpisana już na początku grudnia. Wybrana firma będzie miała 400 dni na zrealizowanie całości inwestycji.

Inwestycja wzmacnia lokalny ośrodek usług

Modernizacja targowiska przy ul. Broniewskiego to strategiczna decyzja, wpisująca się w politykę Dzielnicy Bielany, mającą na celu rozwijanie lokalnych centrów usług. Jak podkreśla zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski, targowisko stanowi ważny punkt w pobliżu innych kluczowych dla mieszkańców obiektów, takich jak biblioteka, komisariat policji, poczta, sklepy oraz ośrodek dla seniorów.

– Dziękuję byłemu wiceprezydentowi Michałowi Olszewskiemu za zaufanie, Markowi Piwowarskiemu, byłemu dyrektorowi Zarządu Zieleni, który tchnął w pomysł społecznego ducha i prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, którego decyzje zaowocowały tym, że udało się nam dotrzeć do obecnego miejsca – dodaje Włodzimierz Piątkowski.

Inwestycja jest realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy, co podkreśla wątek ekologicznego i estetycznego zagospodarowania terenu.