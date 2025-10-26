Zofia i Kazimierz Moczarscy patronami skweru w Śródmieściu

Skwerowi u zbiegu ul. Mokotowskiej i Alei Armii Ludowej uroczyście nadano imię Zofii i Kazimierza Moczarskich. Małżeństwo to zapisało się w historii jako działacze polskiego podziemia podczas II wojny światowej – on, żołnierz Armii Krajowej i autor słynnych Rozmów z katem, ona – więźniarka polityczna i zaangażowana działaczka społeczna.



Zofia Moczarska z d. Płoska ps. „Malina” (1919-1977) była dziennikarką, przed wojną studiowała w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie, dyplom uzyskała w Akademii Nauk Politycznych w 1948 r.

Kim była Zofia Moczarska?

W 1939 r. pracowała jako referentka prasowa w Ministerstwie Opieki Społecznej w Warszawie, a w czasie okupacji niemieckiej działała w konspiracji w Kierownictwie Walki Podziemnej podległym dowódcy AK oraz w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. W czasie powstania warszawskiego była łączniczką i redaktorką prasy powstańczej.

Po wojnie podjęła pracę w Centralnym Urzędzie Planowania. Aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w marcu 1949 r. skazana została pod fałszywymi zarzutami na sześć lat więzienia. Pełny wyrok odbyła w więzieniach na warszawskim Mokotowie, w Fordonie i w Inowrocławiu. W grudniu 1956 r. została zrehabilitowana przez Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy. Ze względu na zły stan zdrowia, spowodowany więziennymi przeżyciami, nie podjęła już pracy zawodowej.

Kim był Kazimierz Moczarski?

Z kolei Kazimierz Moczarski ps. „Maurycy”, „Rafał”, „Grawer” (1907-1975) był prawnikiem i dziennikarzem. Został absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej oraz Institut des Hautes Études Internationales w Paryżu. Przed II wojną światową pracował w Ministerstwie Opieki Społecznej, był współtwórcą Klubów Demokratycznych oraz Stronnictwa Demokratycznego. W czasie niemieckiej okupacji pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, walczył w powstaniu warszawskim, po kapitulacji objął funkcję szefa BIP.