Nowa rowerowa jakość na Marszałkowskiej

Zmiany, które już się dokonały na Marszałkowskiej to jeszcze nie koniec udogodnień dla rowerzystów
Ostatnie prace, realizowane przez firmę Balzola, to zaledwie wstęp do kompleksowej modernizacji, która zmieni oblicze centralnych arterii.
Dzięki pracom zleconym przez Tramwaje Warszawskie, skrzyżowanie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej zyskało nową, wyasfaltowaną nawierzchnię przejazdów rowerowych. Kluczowym udogodnieniem jest poszerzenie tych przejazdów oraz likwidacja części poprzecznych krawężników, co gwarantuje większą płynność jazdy. Obecnie trwa nanoszenie nowego oznakowania, które uporządkuje ruch cyklistów. Zmiany te są efektem wcześniejszego zwężenia Marszałkowskiej za skrzyżowaniem do dwóch pasów ruchu.
Obecne prace są częścią większego programu inwestycyjnego. W najbliższym czasie, w ramach kilku równolegle prowadzonych projektów, planowane są kolejne udogodnienia dla rowerzystów:
W dłuższej perspektywie centrum Warszawy zyska nową, równoległą oś komunikacyjną. Rowerowa trasa W-Z będzie stopniowo powstawać w ciągu ulicy Grzybowskiej. Trwa już przebudowa odcinka Siedmiogrodzka – al. Jana Pawła II, a w planach jest odcinek do ulicy Królewskiej.
Dodatkowo, Marszałkowską będzie można przekraczać w nowych miejscach: na wysokości ulicy Złotej, a następnie przy ulicy Sienkiewicza. Finalnym elementem tej rowerowej rewolucji będzie możliwość wygodnego przekroczenia Wisły mostem pieszo-rowerowym, dzięki połączeniu przez Trakt Królewski, przebudowaną ulicę Karową (trwa konkurs architektoniczny) oraz dostosowany do ruchu rowerowego wiadukt Markiewicza.
Nie zapomniano także o pieszych. W narożniku przy parku Świętokrzyskim wygospodarowano więcej przestrzeni, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort oczekiwania na zielone światło. Ponadto, jesienią wzdłuż torowiska tramwajowego pojawią się szpalery nowych drzew, co wpłynie korzystnie na estetykę i środowisko w centrum miasta.