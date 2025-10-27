8.9°C
Życie Warszawy

Nowa rowerowa jakość na Marszałkowskiej

Publikacja: 27.10.2025 12:45

Zmiany, które już się dokonały na Marszałkowskiej to jeszcze nie koniec udogodnień dla rowerzystów

Foto: mat. pras.

M.B.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej poinformował o dokonanych i planowanych zmianach na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Celem jest nie tylko poprawa infrastruktury, ale i zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu rowerzystów.

Ostatnie prace, realizowane przez firmę Balzola, to zaledwie wstęp do kompleksowej modernizacji, która zmieni oblicze centralnych arterii.

Skrzyżowanie Marszałkowskiej ze Świętokrzyską: Szybciej i bez krawężników

Dzięki pracom zleconym przez Tramwaje Warszawskie, skrzyżowanie Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej zyskało nową, wyasfaltowaną nawierzchnię przejazdów rowerowych. Kluczowym udogodnieniem jest poszerzenie tych przejazdów oraz likwidacja części poprzecznych krawężników, co gwarantuje większą płynność jazdy. Obecnie trwa nanoszenie nowego oznakowania, które uporządkuje ruch cyklistów. Zmiany te są efektem wcześniejszego zwężenia Marszałkowskiej za skrzyżowaniem do dwóch pasów ruchu.

Dalsze plany: Nowe drogi rowerowe i eliminacja kolizji

Obecne prace są częścią większego programu inwestycyjnego. W najbliższym czasie, w ramach kilku równolegle prowadzonych projektów, planowane są kolejne udogodnienia dla rowerzystów:

  • Lepszy przejazd przy biurowcu Central Point: wyprostowanie i odsunięcie drogi rowerowej przy północno-zachodnim narożniku budynku od wejścia do metra. Pas, który zajmują obecnie donice i słupki, zostanie „rozpłytowany” i włączony do infrastruktury rowerowej.
  • Optymalizacja przy Teatrze Kwadrat: Poprawa układu przejazdów rowerowych w narożniku północno-wschodnim.
  • Bezpieczeństwo na wjeździe: Zabudowanie powierzchni wyłączonej z ruchu przed pasem rowerowym, aby zapobiec nielegalnym wjazdom samochodów zjeżdżających ze skrzyżowania.
  • Nowy odcinek na wschodniej nitce Marszałkowskiej: Budowa drogi dla rowerów na odcinku od Złotej do Królewskiej (Inwestycja ta, choć realizowana w dwóch etapach przez różnych wykonawców, jest już w toku).
  • Likwidacja barier: Usunięcie kolejnych poprzecznych krawężników.
Rowerowa Trasa W-Z i nowe przeprawy przez Wisłę

W dłuższej perspektywie centrum Warszawy zyska nową, równoległą oś komunikacyjną. Rowerowa trasa W-Z będzie stopniowo powstawać w ciągu ulicy Grzybowskiej. Trwa już przebudowa odcinka Siedmiogrodzka – al. Jana Pawła II, a w planach jest odcinek do ulicy Królewskiej.

Dodatkowo, Marszałkowską będzie można przekraczać w nowych miejscach: na wysokości ulicy Złotej, a następnie przy ulicy Sienkiewicza. Finalnym elementem tej rowerowej rewolucji będzie możliwość wygodnego przekroczenia Wisły mostem pieszo-rowerowym, dzięki połączeniu przez Trakt Królewski, przebudowaną ulicę Karową (trwa konkurs architektoniczny) oraz dostosowany do ruchu rowerowego wiadukt Markiewicza.

Udogodnienia dla pieszych i ekologia

Nie zapomniano także o pieszych. W narożniku przy parku Świętokrzyskim wygospodarowano więcej przestrzeni, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort oczekiwania na zielone światło. Ponadto, jesienią wzdłuż torowiska tramwajowego pojawią się szpalery nowych drzew, co wpłynie korzystnie na estetykę i środowisko w centrum miasta.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

