Nowa rowerowa jakość na Marszałkowskiej

Rowerowa Trasa W-Z i nowe przeprawy przez Wisłę

W dłuższej perspektywie centrum Warszawy zyska nową, równoległą oś komunikacyjną. Rowerowa trasa W-Z będzie stopniowo powstawać w ciągu ulicy Grzybowskiej. Trwa już przebudowa odcinka Siedmiogrodzka – al. Jana Pawła II, a w planach jest odcinek do ulicy Królewskiej.

Dodatkowo, Marszałkowską będzie można przekraczać w nowych miejscach: na wysokości ulicy Złotej, a następnie przy ulicy Sienkiewicza. Finalnym elementem tej rowerowej rewolucji będzie możliwość wygodnego przekroczenia Wisły mostem pieszo-rowerowym, dzięki połączeniu przez Trakt Królewski, przebudowaną ulicę Karową (trwa konkurs architektoniczny) oraz dostosowany do ruchu rowerowego wiadukt Markiewicza.

Udogodnienia dla pieszych i ekologia

Nie zapomniano także o pieszych. W narożniku przy parku Świętokrzyskim wygospodarowano więcej przestrzeni, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort oczekiwania na zielone światło. Ponadto, jesienią wzdłuż torowiska tramwajowego pojawią się szpalery nowych drzew, co wpłynie korzystnie na estetykę i środowisko w centrum miasta.