Jesienią 2025 roku spada zainteresowanie Polaków krótkimi pobytami w polskich miastach. Tendencję spadkową wskazuje najnowszy raport. Warszawa znalazła się na podium, ale została wyprzedzona przez Kraków i Gdańsk.



W najnowszym raporcie portalu Travelist.pl widać wyraźnie zmieniające się trendy, dotyczące podróżowania po Polsce. Nowe zestawienie pokazuje zmiany, jakie zaszły w preferencjach polskich turystów odnośnie rezerwacji jesienią 2024 r. i 2025 roku.

Jesienny city break w Polsce. Te miasta są najchętniej odwiedzane

Raport przygotowano na podstawie danych, dotyczących rezerwacji pobytów od 1 września do 30 listopada dla lat 2024 i 2025. Kluczowy wniosek z zestawienia? W porównaniu z poprzednim rokiem Polacy są mniej zainteresowani jesiennymi, krajowymi podróżami typu city break. Spadek zainteresowania wynosi aż 22 proc.

Jednocześnie wzrosło zainteresowanie rezerwacjami pobytu w wybranych, polskich miastach. Na czele najnowszego zestawienia znalazł się Kraków, ze wzrostem rezerwacji o 3 proc. (w porównaniu z poprzednim rokiem). Drugie miejsce zajął Gdańsk, zaliczając jednocześnie bardzo duży, rok do roku spadek zainteresowania (-48 proc.). Co ciekawe, pobyty w Krakowie i w Gdańsku odpowiadają łącznie za 60 proc. rezerwacji w tegorocznym, jesiennym sezonie.

Warszawa załapała się na trzecie miejsce nowego zestawienia z wynikiem 14 proc. rezerwacji i wzrostem o 8 proc. Dane z systemu rezerwacji Travelist.pl pokazują również znaczny, rokroczny spadek zainteresowania pobytami w Poznaniu (-40 proc.) i Łodzi (-37 proc.). W tym roku Polacy za to chętniej odwiedzają Wrocław (12 proc. rezerwacji), który zaliczył w nowym sezonie rekordowy wzrost zainteresowania (+55 proc.).