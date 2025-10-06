Warszawa zajęła 3. miejsce wśród krajowych kierunków na jesienny city break w 2025 r.
W najnowszym raporcie portalu Travelist.pl widać wyraźnie zmieniające się trendy, dotyczące podróżowania po Polsce. Nowe zestawienie pokazuje zmiany, jakie zaszły w preferencjach polskich turystów odnośnie rezerwacji jesienią 2024 r. i 2025 roku.
Raport przygotowano na podstawie danych, dotyczących rezerwacji pobytów od 1 września do 30 listopada dla lat 2024 i 2025. Kluczowy wniosek z zestawienia? W porównaniu z poprzednim rokiem Polacy są mniej zainteresowani jesiennymi, krajowymi podróżami typu city break. Spadek zainteresowania wynosi aż 22 proc.
Jednocześnie wzrosło zainteresowanie rezerwacjami pobytu w wybranych, polskich miastach. Na czele najnowszego zestawienia znalazł się Kraków, ze wzrostem rezerwacji o 3 proc. (w porównaniu z poprzednim rokiem). Drugie miejsce zajął Gdańsk, zaliczając jednocześnie bardzo duży, rok do roku spadek zainteresowania (-48 proc.). Co ciekawe, pobyty w Krakowie i w Gdańsku odpowiadają łącznie za 60 proc. rezerwacji w tegorocznym, jesiennym sezonie.
Warszawa załapała się na trzecie miejsce nowego zestawienia z wynikiem 14 proc. rezerwacji i wzrostem o 8 proc. Dane z systemu rezerwacji Travelist.pl pokazują również znaczny, rokroczny spadek zainteresowania pobytami w Poznaniu (-40 proc.) i Łodzi (-37 proc.). W tym roku Polacy za to chętniej odwiedzają Wrocław (12 proc. rezerwacji), który zaliczył w nowym sezonie rekordowy wzrost zainteresowania (+55 proc.).
W zestawieniu zbadano także zmiany w kosztach jednej doby hotelowej dla dwóch osób (nocleg i śniadanie), w poprzednim i tegorocznym sezonie jesiennym (rezerwacje pobytów od 1 września do 30 listopada). Pobyt dotyczy hoteli posiadających co najmniej 3 gwiazdki.
Tegoroczne ceny noclegów w podanej kategorii wynoszą średnio ok. 472 zł i są tańsze o ok. 3 proc. w porównaniu z jesienią 2024 r. W tym roku największy skok cen widać w rezerwacjach typu city break w Łodzi (rekordowy wzrost o 68 proc.) i w Krakowie (+23 proc.). Turyści zapłacą także drożej za pobyt w Warszawie (+12 proc.): średni kosz pobytu/rezerwacji dla dwóch osób wyceniono na ok. 551 zł. Spadły za to ceny rezerwacji w Białymstoku (-12 proc., średnio ok. 367 zł) i Gdańsku (-5 proc., średnio ok. 417 zł).
Z danych portalu wynika również, że turyści rezerwują wyjazdy z dużo dłuższym wyprzedzeniem, niż w zeszłym roku. W przypadku wizyt w stolicy okres pomiędzy rezerwacją a datą pobytu wydłużył się ponad dwukrotnie, do ok. 71 dni.