Zielony trend, który podbija Warszawę. Z czego wynika fenomen matchy? Sprawdź na festiwalu w Pałacu Kultury

Przegląd warszawskiej sceny matchy

Warszawa stała się polską stolicą matchy, a miłośnicy tego napoju mogą wybierać spośród licznych, zróżnicowanych lokali. Dla purystów, którzy cenią sobie tradycję i najwyższą jakość, obowiązkowym punktem na mapie jest Moya Matcha przy ulicy Oleandrów, która uchodzi za pioniera na stołecznym rynku. Z kolei Happa to Mame na Hożej jest autentyczną, japońską herbaciarnią, gdzie parzenie matchy to prawdziwy rytuał.

Jeśli ktoś szuka matchy w bardziej nietypowej odsłonie, warta uwagi jest Sandra's Matcha na Mokotowskiej, która pokazuje siłę marketingu i zyskała ogromną popularność dzięki założycielce – wspomnianej wcześniej influencerce. Z kolei lokale takie jak The Cool Cat czy CZA CZA kawa&matcha oferują matchę w połączeniu z innymi produktami, udowadniając jej wszechstronność. Niezależnie od wybranego miejsca, warszawskie kawiarnie udowadniają, że matcha to coś więcej niż tylko napój – to podstawa dla deserów, lodów, a nawet onigiri.

Matcha Festival w Pałacu Kultury – gratka dla miłośników napoju

Dowód na matcha-boom zobaczymy w Warszawie w dniach 11-12 października 2025 roku, kiedy to Pałac Kultury i Nauki stanie się miejscem Matcha Festivalu. Wydarzenie, będące częścią większego Festiwalu Japońskiego, to idealna okazja, by na własnej skórze doświadczyć fenomenu matchy. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność – nie dziwi więc, że w mediach społecznościowych wydarzeniem zainteresowanych jest już ponad 11 tysięcy osób.

Organizatorzy zapowiadają, że na miejscu pojawią się czołowi wystawcy, co pozwoli spróbować matchy w każdym możliwym wydaniu. Match Matcha zaoferuje innowacyjne połączenia, takie jak matcha bananowa czy z Oreo. Dla koneserów, którzy cenią tradycję, idealne będzie stoisko Niebo Matcha Bar, gdzie napój będzie parzony zgodnie z japońskim rytuałem. Amatorzy słodkości zachwycą się sernikami od K-chick lub deserami od LOVS Cafe, które udowodnią, że matcha doskonale komponuje się z cukiernictwem.

Czy moda na matchę zostanie z nami na dłużej?

Wzrost popularności matchy w Warszawie nie jest dziełem przypadku. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zdrowe, estetyczne i unikalne produkty. To, co zaczęło się jako niszowy napój, dzięki sile mediów społecznościowych i kreatywności przedsiębiorców, stało się jednym z najsilniejszych trendów kulinarnych w stolicy.

Czy moda na matchę utrzyma się na dłużej, czy też jest to tylko chwilowy trend, który zniknie tak szybko, jak się pojawił? Odpowiedź na to pytanie znajdzie każdy, kto osobiście odwiedzi Festiwal Matchy i oceni na własnym podniebieniu, czy szum wokół tego zielonego proszku jest warty tak dużej uwagi.