Elita z Wilanowa i blokersi na Targówku. Stereotypy według sztucznej inteligencji

Warszawa to miasto pełne kontrastów, gdzie każda dzielnica ma swój unikalny charakter. „Życie Warszawy” zapytało sztuczną inteligencję o najbardziej krzywdzące, choć czasem zabawne, stereotypy dotyczące jej mieszkańców. Jak wypadamy w jej oczach?



Przez lata narodziły się specyficzne wyobrażenia o tym, kto i jak żyje w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Często są to krzywdzące uproszczenia, ale równie często kryją w sobie ziarenko prawdy, wzmacniane przez miejskie legendy i codzienną obserwację. Postanowiliśmy zgłębić te stereotypy, prosząc o pomoc sztuczną inteligencję. Co wynikło z tego nietypowego śledztwa? Z przymrużeniem oka przyjrzymy się temu, co, według algorytmów, myślimy o naszych sąsiadach.

Bemowo: Królestwo „słoików” i centrów handlowych

Mieszkańcy Bemowa, zgodnie z popularnym stereotypem, to przede wszystkim „słoiki”, czyli osoby, które przybyły do Warszawy z innych rejonów Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Osiedlili się tam, gdzie ceny były nieco bardziej przystępne. Ich życie kręci się wokół rodzinnych zakupów w licznych centrach handlowych i spacerów po osiedlowych parkach. Największym wrogiem bemowian są ponoć nieustające korki, które co rano i wieczór paraliżują dojazd do centrum miasta. Chociaż Bemowo rzeczywiście dynamicznie się rozwija i przyciąga nowych mieszkańców, nie każdy tu to „słoik”, a problem korków to niestety ogólnowarszawska bolączka.

Białołęka: Kraina młodych rodzin i wybojów na drogach

Białołęka urosła do rangi symbolu dzielnicy młodych rodzin i deweloperskiej ekspansji. Stereotypowo, jej mieszkańcy posiadają abonament na przedszkole, a ich ulubioną rozrywką jest lawirowanie między kałużami na (podobno) nieutwardzonych drogach. Marzenia o metrze są równie silne jak ich wiara w potęgę lokalnych autobusów. Faktem jest, że Białołęka rozwija się w zawrotnym tempie, przyciągając rodziny z dziećmi, ale nie każda jej ulica przypomina poligon, a infrastruktura stale się poprawia.

Bielany: Wieczni studenci i złoty wiek

Bielany to, według obiegowej opinii, enklawa wiecznych studentów i seniorów. Pierwsi okupują lokalne kawiarnie lub wracają z imprez na Kampusie, drudzy zaś z niezadowoleniem spoglądają na młodzież, która zakłóca ich spokój. Co ich łączy? Miłość do Lasu Bielańskiego i długich spacerów po zielonych terenach. Bliskość Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego faktycznie przyciąga młodych, a tereny zielone są oazą dla seniorów, ale nie wszyscy studenci są imprezowiczami, a nie każdy emeryt narzeka na młodzież.

Mokotów: Dzielnica sukcesu i latte

Mokotów to symbol warszawskiej „elity” – ludzi sukcesu, którzy po pracy raczą się latte w modnych kawiarniach i przemieszczają się luksusowymi SUV-ami. Ponoć mieszkają w apartamentach z widokiem na Wisłę i rzadko zapuszczają się do centrum, bo wszystko, czego potrzebują, mają na wyciągnięcie ręki. Aktywny wypoczynek? Tylko jogging w Łazienkach Królewskich. Mokotów to z pewnością jedna z droższych dzielnic, z licznymi biurowcami i prestiżowymi adresami, ale nie każdy mieszkaniec to biznesmen, a moda na kawę i sport ogarnęła całą Warszawę.