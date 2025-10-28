8.5°C
Pomóż podopiecznym schroniska w Celestynowie

Publikacja: 28.10.2025 15:15

Pies w schronisku

Pies w schronisku

Foto: Adobe Stock

M.B.
3 listopada startuje 15. edycja ursynowskiej akcji „Alert dla zwierząt” – corocznej zbiórki darów dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. Wydarzenie organizuje Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów, a akcja potrwa do końca listopada.

Mieszkańcy mogą w tym czasie przynosić karmę, akcesoria i środki czystości dla zwierząt w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy.

Gdzie można przekazać dary?

Dary dla zwierząt można zostawiać w następujących miejscach:

  • Urząd Dzielnicy Ursynów – al. KEN 61
  • Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów – ul. Kajakowa 12B
  • Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” – ul. Indiry Gandhi 9
  • Ursynoteka – Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza (w godzinach pracy placówek):
    • Czytelnia Naukowa nr XIV – ul. Lachmana 5
    • Wypożyczalnia nr 112 – ul. Nugat 4
    • Wypożyczalnia nr 34 – ul. 6-go Sierpnia 23
    • Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 37 – ul. Kłobucka 14
    • Biuro Biblioteki Publicznej – ul. Wasilkowskiego 6
  • Centrum Ursynów – ul. Puławska 427
  • Wybrane szkoły i przedszkola prowadzone przez Urząd Dzielnicy Ursynów

Co zbieramy dla zwierząt?

W ramach akcji „Alert dla zwierząt” mieszkańcy mogą przekazywać m.in.:

  • karmę mokrą i suchą,
  • smycze i obroże z metalowymi zapięciami,
  • obroże przeciwpchelne i przeciwkleszczowe (dla psów powyżej 8 kg),
  • środki czystości i dezynfekcyjne,
  • płyny do mycia misek, szyb i podłóg,
  • ręczniki papierowe i tekstylne,
  • podkłady higieniczne.

Organizatorzy przypominają, że nie zbierają m.in. żwirku dla kotów, garnków, misek, pościeli, starych legowisk, smyczy rozwijanych ani leków.

Foto: mat. pras.

Pomoc, która naprawdę ma znaczenie

Jak podkreśla Cezary Holdenmajer, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: – Każdy gest dobroci wobec zwierząt jest odbiciem tego, co w nas najlepsze. Pomagając im, uczymy się wrażliwości, a Ursynów pokazuje, że potrafi mieć wielkie serce.

Dołącz do akcji!

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców do udziału – każda puszka karmy, każdy ręcznik czy środek czystości ma znaczenie. Warto w listopadzie poświęcić chwilę, by pomóc tym, którzy nie potrafią poprosić o wsparcie sami.

