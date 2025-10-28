Pomóż podopiecznym schroniska w Celestynowie

Pies w schronisku
Mieszkańcy mogą w tym czasie przynosić karmę, akcesoria i środki czystości dla zwierząt w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy.
Dary dla zwierząt można zostawiać w następujących miejscach:
W ramach akcji „Alert dla zwierząt” mieszkańcy mogą przekazywać m.in.:
Organizatorzy przypominają, że nie zbierają m.in. żwirku dla kotów, garnków, misek, pościeli, starych legowisk, smyczy rozwijanych ani leków.
Jak podkreśla Cezary Holdenmajer, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: – Każdy gest dobroci wobec zwierząt jest odbiciem tego, co w nas najlepsze. Pomagając im, uczymy się wrażliwości, a Ursynów pokazuje, że potrafi mieć wielkie serce.
Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców do udziału – każda puszka karmy, każdy ręcznik czy środek czystości ma znaczenie. Warto w listopadzie poświęcić chwilę, by pomóc tym, którzy nie potrafią poprosić o wsparcie sami.