Pomóż podopiecznym schroniska w Celestynowie

3 listopada startuje 15. edycja ursynowskiej akcji „Alert dla zwierząt” – corocznej zbiórki darów dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. Wydarzenie organizuje Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów, a akcja potrwa do końca listopada.



Mieszkańcy mogą w tym czasie przynosić karmę, akcesoria i środki czystości dla zwierząt w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy.

Gdzie można przekazać dary?

Dary dla zwierząt można zostawiać w następujących miejscach:

Urząd Dzielnicy Ursynów – al. KEN 61

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów – ul. Kajakowa 12B

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” – ul. Indiry Gandhi 9

Ursynoteka – Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza (w godzinach pracy placówek): Czytelnia Naukowa nr XIV – ul. Lachmana 5 Wypożyczalnia nr 112 – ul. Nugat 4 Wypożyczalnia nr 34 – ul. 6-go Sierpnia 23 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 37 – ul. Kłobucka 14 Biuro Biblioteki Publicznej – ul. Wasilkowskiego 6

Centrum Ursynów – ul. Puławska 427

Wybrane szkoły i przedszkola prowadzone przez Urząd Dzielnicy Ursynów

Co zbieramy dla zwierząt?

W ramach akcji „Alert dla zwierząt” mieszkańcy mogą przekazywać m.in.: