Bon Ciepłowniczy w Warszawie. Można dostać nawet 3500 złotych. Jak złożyć wniosek?

W obliczu kończącego się mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła (który wygasł 30 czerwca br.), gospodarstwa domowe w Warszawie stają przed ryzykiem skokowego wzrostu rachunków za ogrzewanie. Odpowiedzią na tę sytuację jest Bon Ciepłowniczy - nowe świadczenie pieniężne, którego celem jest zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, które są najbardziej narażone na ubóstwo energetyczne związane z wysokimi kosztami ciepła sieciowego.
Aby otrzymać wsparcie w ramach Bonu Ciepłowniczego, należy spełnić trzy kryteria jednocześnie. Nie wystarczy sam fakt korzystania z ogrzewania systemowego – konieczne jest udokumentowanie odpowiedniego poziomu dochodów oraz spełnienie warunku cenowego.
1. Kryterium dochodowe – limit dochodowy dla mieszkańców Warszawy
Podstawowym warunkiem jest nieprzekroczenie określonego progu przeciętnego miesięcznego dochodu. Dochód jest rozumiany zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych i dotyczy dochodu osiągniętego w 2024 roku.
• Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego próg wynosi: 3272,69 zł.
• Dla gospodarstwa domowego wieloosobowego próg na osobę wynosi: 2454,52 zł.
Warto pamiętać, że bon jest przyznawany w formule „złotówka za złotówkę” w przypadku niewielkiego przekroczenia progu.
2. Korzystanie z ciepła systemowego – kryterium dostępności
Wsparcie skierowane jest wyłącznie do gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła dostarczanego z systemu ciepłowniczego przez przedsiębiorstwo energetyczne, czyli są podłączone do tzw. sieci miejskiej. Ogrzewanie z indywidualnego źródła (np. piec gazowy, kocioł na węgiel) automatycznie wyklucza z możliwości otrzymania tego wsparcia.
3. Warunek cenowy – koszt ciepła
Trzeci warunek dotyczy faktycznych kosztów. Bon przysługuje tylko wtedy, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej wynosi powyżej 170 zł za gigadżul (GJ) netto. Wysokość bonu jest bezpośrednio uzależniona od tego, jak bardzo ta cena przekracza minimalny próg.
Wysokość Bonu Ciepłowniczego jest zmienna i zależy od dwóch czynników: okresu, którego dotyczy wniosek oraz stawek ciepła netto w taryfie odbiorcy. Świadczenie będzie wypłacane w dwóch transzach, w oparciu o dwa odrębne wnioski:
1. Bon za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.:
Kwota bonu zależy od ceny ciepła netto:
• 500 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;
• 1000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;
• 1750 zł – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.
2. Bon za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.:
Kwota bonu zależy od ceny ciepła netto:
• 1000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;
• 2000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;
• 3500 zł – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.
Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o Bon Ciepłowniczy dwukrotnie. Należy bezwzględnie pilnować terminów, ponieważ wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Ważne terminy składania wniosków:
• Za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.: od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.
• Za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.: od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.
Wnioski można składać na kilka sposobów:
• Osobiście w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
• Poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego.
• Drogą elektroniczną: przez platformę ePUAP, stronę www.gov.pl lub aplikację mObywatel.
Należy pamiętać: Dla jednego gospodarstwa domowego, pod wskazanym adresem, może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie. Jeśli wpłynie kilka wniosków, wypłata nastąpi na rzecz osoby, która złożyła wniosek jako pierwsza, a pozostałe zostaną pominięte.
Aby poprawnie złożyć wniosek, w większości przypadków niezbędne będzie załączenie dodatkowego dokumentu – zaświadczenia od zarządcy budynku.Wystawiane przez spółdzielnię, wspólnotę lub inny podmiot zapewniający dostawę ciepła do lokalu dokument, musi potwierdzić fakt korzystania z ciepła systemowego. Zarządca powinien wskazać wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto (kluczowej dla ustalenia wysokości bonu).
Ważny wyjątek: Jeśli gospodarstwo domowe jest bezpośrednim odbiorcą ciepła (tj. stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym), wówczas nie musi załączać zaświadczenia. Informacje o korzystaniu z ciepła i cenie netto muszą zostać w takim przypadku wskazane bezpośrednio we wniosku.
W związku ze zbliżającym się pierwszym terminem składania wniosków (listopad 2025 r.), mieszkańcy Warszawy spełniający kryteria dochodowe powinni już teraz zweryfikować cenę ciepła w swojej taryfie i upewnić się, że posiadają niezbędne zaświadczenie od zarządcy budynku.