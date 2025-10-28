8.5°C
Życie Warszawy

Bon Ciepłowniczy w Warszawie. Można dostać nawet 3500 złotych. Jak złożyć wniosek?

Publikacja: 28.10.2025 12:55

Aby otrzymać wsparcie w ramach Bonu Ciepłowniczego, należy spełnić trzy kryteria jednocześnie

Foto: pixabay.com

Kacper Komaiszko
W związku z wygaśnięciem tzw. mechanizmu maksymalnej ceny ciepła, najmniej zamożne gospodarstwa domowe w Warszawie mogą liczyć na nowe świadczenie – Bon Ciepłowniczy. To wsparcie, w wysokości do 3500 zł rocznie, ma złagodzić skutki wzrostu cen ciepła. "Życie Warszawy: sprawdziło kryteria, terminy i procedurę wnioskowania.

W obliczu kończącego się mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła (który wygasł 30 czerwca br.), gospodarstwa domowe w Warszawie stają przed ryzykiem skokowego wzrostu rachunków za ogrzewanie. Odpowiedzią na tę sytuację jest Bon Ciepłowniczy - nowe świadczenie pieniężne, którego celem jest zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, które są najbardziej narażone na ubóstwo energetyczne związane z wysokimi kosztami ciepła sieciowego.

Dla kogo przeznaczony jest Bon Ciepłowniczy?

Aby otrzymać wsparcie w ramach Bonu Ciepłowniczego, należy spełnić trzy kryteria jednocześnie. Nie wystarczy sam fakt korzystania z ogrzewania systemowego – konieczne jest udokumentowanie odpowiedniego poziomu dochodów oraz spełnienie warunku cenowego.

1. Kryterium dochodowe limit dochodowy dla mieszkańców Warszawy

Podstawowym warunkiem jest nieprzekroczenie określonego progu przeciętnego miesięcznego dochodu. Dochód jest rozumiany zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych i dotyczy dochodu osiągniętego w 2024 roku.

• Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego próg wynosi: 3272,69 zł.

• Dla gospodarstwa domowego wieloosobowego próg na osobę wynosi: 2454,52 zł.

Warto pamiętać, że bon jest przyznawany w formule „złotówka za złotówkę” w przypadku niewielkiego przekroczenia progu.

2. Korzystanie z ciepła systemowego  kryterium dostępności  

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła dostarczanego z systemu ciepłowniczego przez przedsiębiorstwo energetyczne, czyli są podłączone do tzw. sieci miejskiej. Ogrzewanie z indywidualnego źródła (np. piec gazowy, kocioł na węgiel) automatycznie wyklucza z możliwości otrzymania tego wsparcia.

3. Warunek cenowy – koszt ciepła

Trzeci warunek dotyczy faktycznych kosztów. Bon przysługuje tylko wtedy, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej wynosi powyżej 170 zł za gigadżul (GJ) netto. Wysokość bonu jest bezpośrednio uzależniona od tego, jak bardzo ta cena przekracza minimalny próg.

Wysokość i okresy przyznawania Bonu

Wysokość Bonu Ciepłowniczego jest zmienna i zależy od dwóch czynników: okresu, którego dotyczy wniosek oraz stawek ciepła netto w taryfie odbiorcy. Świadczenie będzie wypłacane w dwóch transzach, w oparciu o dwa odrębne wnioski:

1. Bon za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.:

Kwota bonu zależy od ceny ciepła netto:

• 500 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

• 1000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

• 1750 zł – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

2. Bon za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.:

Kwota bonu zależy od ceny ciepła netto:

• 1000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

• 2000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

• 3500 zł – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Wniosek o Bon Ciepłowniczy w Warszawie

Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o Bon Ciepłowniczy dwukrotnie. Należy bezwzględnie pilnować terminów, ponieważ wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Ważne terminy składania wniosków:

• Za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.: od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.

• Za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.: od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Wnioski można składać na kilka sposobów:

• Osobiście w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

• Poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego.

• Drogą elektroniczną: przez platformę ePUAP, stronę www.gov.pl lub aplikację mObywatel.

Należy pamiętać: Dla jednego gospodarstwa domowego, pod wskazanym adresem, może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie. Jeśli wpłynie kilka wniosków, wypłata nastąpi na rzecz osoby, która złożyła wniosek jako pierwsza, a pozostałe zostaną pominięte.

Konieczne zaświadczenie od zarządcy

Aby poprawnie złożyć wniosek, w większości przypadków niezbędne będzie załączenie dodatkowego dokumentu – zaświadczenia od zarządcy budynku.Wystawiane przez spółdzielnię, wspólnotę lub inny podmiot zapewniający dostawę ciepła do lokalu dokument, musi potwierdzić fakt korzystania z ciepła systemowego. Zarządca powinien wskazać wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto (kluczowej dla ustalenia wysokości bonu).

Ważny wyjątek: Jeśli gospodarstwo domowe jest bezpośrednim odbiorcą ciepła (tj. stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym), wówczas nie musi załączać zaświadczenia. Informacje o korzystaniu z ciepła i cenie netto muszą zostać w takim przypadku wskazane bezpośrednio we wniosku.

W związku ze zbliżającym się pierwszym terminem składania wniosków (listopad 2025 r.), mieszkańcy Warszawy spełniający kryteria dochodowe powinni już teraz zweryfikować cenę ciepła w swojej taryfie i upewnić się, że posiadają niezbędne zaświadczenie od zarządcy budynku.

