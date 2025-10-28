Bon Ciepłowniczy w Warszawie. Można dostać nawet 3500 złotych. Jak złożyć wniosek?

• Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego próg wynosi: 3272,69 zł.

• Dla gospodarstwa domowego wieloosobowego próg na osobę wynosi: 2454,52 zł.

Warto pamiętać, że bon jest przyznawany w formule „złotówka za złotówkę” w przypadku niewielkiego przekroczenia progu.

2. Korzystanie z ciepła systemowego – kryterium dostępności

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła dostarczanego z systemu ciepłowniczego przez przedsiębiorstwo energetyczne, czyli są podłączone do tzw. sieci miejskiej. Ogrzewanie z indywidualnego źródła (np. piec gazowy, kocioł na węgiel) automatycznie wyklucza z możliwości otrzymania tego wsparcia.

3. Warunek cenowy – koszt ciepła

Trzeci warunek dotyczy faktycznych kosztów. Bon przysługuje tylko wtedy, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej wynosi powyżej 170 zł za gigadżul (GJ) netto. Wysokość bonu jest bezpośrednio uzależniona od tego, jak bardzo ta cena przekracza minimalny próg.

Wysokość i okresy przyznawania Bonu

Wysokość Bonu Ciepłowniczego jest zmienna i zależy od dwóch czynników: okresu, którego dotyczy wniosek oraz stawek ciepła netto w taryfie odbiorcy. Świadczenie będzie wypłacane w dwóch transzach, w oparciu o dwa odrębne wnioski:

1. Bon za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.:

Kwota bonu zależy od ceny ciepła netto:

• 500 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

• 1000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

• 1750 zł – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

2. Bon za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.:

Kwota bonu zależy od ceny ciepła netto:

• 1000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

• 2000 zł – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

• 3500 zł – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Wniosek o Bon Ciepłowniczy w Warszawie

Mieszkańcy Warszawy mogą składać wnioski o Bon Ciepłowniczy dwukrotnie. Należy bezwzględnie pilnować terminów, ponieważ wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Ważne terminy składania wniosków:

• Za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.: od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.

• Za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.: od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Wnioski można składać na kilka sposobów:

• Osobiście w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

• Poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego.

• Drogą elektroniczną: przez platformę ePUAP, stronę www.gov.pl lub aplikację mObywatel.

Należy pamiętać: Dla jednego gospodarstwa domowego, pod wskazanym adresem, może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie. Jeśli wpłynie kilka wniosków, wypłata nastąpi na rzecz osoby, która złożyła wniosek jako pierwsza, a pozostałe zostaną pominięte.

Konieczne zaświadczenie od zarządcy

Aby poprawnie złożyć wniosek, w większości przypadków niezbędne będzie załączenie dodatkowego dokumentu – zaświadczenia od zarządcy budynku.Wystawiane przez spółdzielnię, wspólnotę lub inny podmiot zapewniający dostawę ciepła do lokalu dokument, musi potwierdzić fakt korzystania z ciepła systemowego. Zarządca powinien wskazać wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto (kluczowej dla ustalenia wysokości bonu).

Ważny wyjątek: Jeśli gospodarstwo domowe jest bezpośrednim odbiorcą ciepła (tj. stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym), wówczas nie musi załączać zaświadczenia. Informacje o korzystaniu z ciepła i cenie netto muszą zostać w takim przypadku wskazane bezpośrednio we wniosku.

W związku ze zbliżającym się pierwszym terminem składania wniosków (listopad 2025 r.), mieszkańcy Warszawy spełniający kryteria dochodowe powinni już teraz zweryfikować cenę ciepła w swojej taryfie i upewnić się, że posiadają niezbędne zaświadczenie od zarządcy budynku.