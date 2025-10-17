Kryzys kadrowy w Warszawie. Brakuje ratowników medycznych. Dane GUS o SOR-ach i zespołach ratownictwa

W 2024 roku w Warszawie zanotowano 169,8 tys. wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (bez wyjazdów do zachorowań)
Oficjalne obchody Dnia Ratownictwa Medycznego, ustanowione Ustawą z 2006 roku, obchodziliśmy jak co roku 13 października. Ich patronem jest błogosławiony Gerard Tonque – założyciel zakonu szpitalników. Celem obchodów jest podkreślenie szczególnej roli tych służb w ratowaniu życia, co wydaje się szczególnie istotne w kontekście analizowanych danych.
Warto pamiętać, że system Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) stanowi kręgosłup opieki zdrowotnej w stanach nagłych. Jego funkcjonowanie regularnie poddawane jest analizie, a najnowsze statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za 2024 rok (z częściowymi danymi dla Mazowsza z 2023 r.) rzucają światło na specyfikę pracy służb ratunkowych w stolicy i całym regionie.
Analiza infrastruktury ratownictwa medycznego wyraźnie pokazuje dysproporcje między stolicą a resztą regionu. Na koniec 2024 roku w całym województwie mazowieckim funkcjonowało 215 Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), z czego 35 miało charakter specjalistyczny (S), a 180 podstawowy (P). Warszawa stanowi ważny, ale tylko część tego zasobu, dysponując 56 ZRM (4 specjalistycznymi i 52 podstawowymi).
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku infrastruktury lotniczej – na 3 Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego (LZRM) w regionie, 1 LZRM stacjonuje w stolicy. Najważniejszą rolę w przyjmowaniu pacjentów odgrywają Szpitalne Oddziały Ratunkowe: Mazowsze posiadało ich 34, z czego 12 SOR działało w samej Warszawie.
Kluczowym wskaźnikiem efektywności i obciążenia systemu jest liczba interwencji na 1000 mieszkańców. Okazuje się, że Zespoły Ratownictwa Medycznego w Warszawie udzieliły pomocy medycznej w miejscu zdarzenia aż 91 osobom na każde 1000 mieszkańców. Jest to wskaźnik wyraźnie wyższy niż dla reszty województwa mazowieckiego, gdzie średnio odnotowano 82 interwencje na 1000 mieszkańców. Oznacza to, że stołeczne zespoły są proporcjonalnie obciążone wyższą liczbą wyjazdów w przeliczeniu na populację, co świadczy o wyższej intensywności pracy.
W kwestii kadrowej dane z 31 grudnia 2024 r. pokazują stan zatrudnienia w systemie (bez względu na formę i czas pracy). W całym województwie pracowało 2352 ratowników medycznych, 184 lekarzy i 169 pielęgniarek. Z tego w samej Warszawie zatrudnionych było 693 ratowników medycznych, 23 lekarzy oraz 41 pielęgniarek.
Jednak największe zmartwienie budzi prognoza rynku pracy. Zgodnie z Barometrem Zawodów na 2025 rok, w większości powiatów na Mazowszu panuje równowaga między podażą a popytem na ratowników medycznych, a jedynie w 12 powiatach wystąpił deficyt (spowodowany małą liczbą kandydatów lub nieodpowiadającymi im warunkami pracy). Tymczasem w Warszawie (stanowiącej jeden powiat) prognozowany jest duży deficyt poszukujących pracy ratowników. To wskazuje, że wyższe obciążenie ZRM w stolicy łączy się z krytycznymi brakami kadrowymi, co może realnie zagrażać stabilności systemu.
W 2024 roku w Warszawie zanotowano 169,8 tys. wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (bez wyjazdów do zachorowań). Dla porównania, w całym województwie w 2023 r. było to 451,2 tys. wyjazdów.
Analiza miejsc zdarzeń ujawnia, że w obu przypadkach zdecydowanie dominuje konieczność udzielenia pomocy w domu pacjenta:
• Województwo mazowieckie: 75 proc. wyjazdów.
• Warszawa: 69,8 proc. wyjazdów.
W stolicy różne od reszty województwa są także wskazania z pozostałych miejsc interwencji ujętych w statystykach – 23,7 proc. w Warszawie vs. 18,2 proc. na Mazowszu. Udział wyjazdów do zdarzeń w ruchu uliczno-drogowym (Warszawa: 2,9 proc., Mazowsze: 3,5 proc.), w pracy (Warszawa: 3,2 proc., Mazowsze: 2,5 proc.) oraz w szkole (Warszawa: 0,5 proc., Mazowsze: 0,8 proc.) pozostaje na podobnym poziomie.
Pomocy medycznej w miejscu zdarzenia udzielono 170,3 tys. osobom w Warszawie (452,8 tys. na Mazowszu). Statystyki jednoznacznie wskazują, że kluczową grupą docelową pozostają seniorzy. W stolicy osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 81,4 tys. interwencji. Kobiety były odbiorcami pomocy w 90,9 tys. przypadków, natomiast dzieci i młodzież (do 18 lat) – w 11,0 tys.
Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć w Warszawie odgrywają strategiczną rolę dla całego regionu. W trybie ambulatoryjnym udzielono w nich 344 tys. porad. W porównaniu do łącznej liczby 686,7 tys. porad na całym Mazowszu, oznacza to, że niemal połowa regionalnych porad ambulatoryjnych zrealizowana została w stołecznych SOR-ach.
Najwięcej porad udzielono w zakresie chirurgii (wraz z chirurgią urazowo-ortopedyczną oraz neurochirurgią) – 119,6 tys., co niemal zrównuje się z chorobami wewnętrznymi (66,7 tys.) i szerokim zakresem porad ogólnych niezakwalifikowanych (84,4 tys.).