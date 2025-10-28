„Przekręt” po nowemu. Biurowiec w centrum zamieni się w apartamentowiec

BPI Real Estate Poland sfinalizowało zakup kontrowersyjnego biurowca Moniuszki 1A, położonego w ścisłym centrum, tuż obok Placu Powstańców Warszawy. Nowy właściciel wobec nieruchomości o powierzchni niemal 10 tys. mkw. ma ambitne plany. W dłuższej perspektywie, po wygaśnięciu umów najmu, planuje przekształcić modernistyczny wieżowiec w budynek mieszkalny.



Budynek przy ulicy Moniuszki 1A to 20-kondygnacyjny biurowiec klasy A, oferujący 9 860 metrów kwadratowych powierzchni najmu. Jest on położony w jednej z najbardziej pożądanych części stolicy – pomiędzy ulicami Moniuszki, Sienkiewicza i Jasną, zaledwie kilka minut spacerem od stacji metra Świętokrzyska i w sąsiedztwie historycznego Placu Powstańców Warszawy.

„Nabycie nieruchomości o tak dużym potencjale doskonale wpisuje się w naszą strategię inwestowania w najlepiej zlokalizowane obiekty w największych miastach Polski” - podkreśla Béranger Dumont, General Manager BPI Real Estate Poland.

Adaptacja biur na mieszkania – europejski trend

Chociaż biurowiec wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem najemców (większość powierzchni jest wynajęta i na razie będzie pełnił funkcję komercyjną), długoterminowy plan zakłada jego gruntowną transformację. BPI Real Estate Poland zamierza przekształcić obiekt w budynek mieszkalny.

Ta decyzja jest podyktowana strategią zrównoważonego rozwoju i trendem adaptacji istniejących budynków, zamiast budowania nowych od podstaw. Konwersja biurowców na mieszkania staje się coraz popularniejsza w europejskich metropoliach, stanowiąc odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania w centrach miast.