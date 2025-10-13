12.5°C
Życie Warszawy

Tramwaje wróciły na Marszałkowską i Grójecką. Przed nami kolejne prace i „szereg drobnych poprawek”

Publikacja: 13.10.2025 11:45

Wzdłuż Grójeckiej tramwajarze kończą prace przy pasach przytorowych

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Po miesiącach paraliżu, tramwaje w końcu wróciły na swoje stałe trasy w Śródmieściu i na Ochocie. Od poniedziałku 13 października warszawiacy korzystają z przywróconej komunikacji, ale to nie koniec zmian. Intensywnie ruszają prace nad nową infrastrukturą rowerową, zielenią i kluczowym węzłem na Grójeckiej.

W poniedziałek, 13 października 2025 r., warszawscy pasażerowie odetchnęli z ulgą. Dobiegły końca dwa z największych tegorocznych remontów torowych, które przez wiele miesięcy utrudniały komunikację w kluczowych rejonach miasta – na Marszałkowskiej i Grójeckiej.

Tym samym, zakończyła się zasadnicza część szeroko zakrojonej modernizacji infrastruktury. Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie (TW), w całym 2025 roku zrealizowano aż 34 remonty, modernizując 10 km torów. Wszystkie zadania udało się ukończyć w zapowiadanym terminie. Chociaż wagony wróciły na tory, drogowcy i budowlańcy nie opuszczają jeszcze centrum – przed nami kolejne miesiące transformacji tych kluczowych arterii.

Marszałkowska - zielona i z nową organizacją ruchu

Remont na Marszałkowskiej, na kilometrowym odcinku między Królewską a Widok, oznaczał nie tylko wymianę torów, ale i wprowadzenie znaczących zmian estetycznych oraz funkcjonalnych. Główna część prac na torowisku dobiegła końca, co pozwoliło na powrót na stałe trasy linii 4, 15, 16 i 18. Przestała natomiast kursować zastępcza linia 66, a autobusy 151 i 520 wróciły na swoje docelowe trasy.

Wizualnym efektem jest ułożenie zielonego rozchodnika na torowisku między Królewską a Świętokrzyską. Na pozostałym odcinku zastosowano płyty z kostki granitowej, które mają ułatwić przejazd pojazdów uprzywilejowanych. Przy okazji wyremontowano także tory do Senatorskiej i nawierzchnię torowiska na placu Bankowym.

Dla kierowców poniedziałek przyniósł powrót do dwóch pasów ruchu na obu nitkach Marszałkowskiej (od Królewskiej do Widok i na odcinku Królewska – Senatorska). Wyznaczono też nowe prawoskręty w ulice Sienkiewicza i Świętokrzyską.

Jednocześnie wprowadzono trwałe zmiany wynikające z budowy infrastruktury rowerowej. Zamknięty został prawy pas na jezdni w stronę placu Bankowego (między Królewską a Świętokrzyską), a ulica Rysia straciła połączenie z Marszałkowską.

Przyspieszone inwestycje rowerowe w centrum

Mimo powrotu tramwajów, prace budowlane na Marszałkowskiej trwają w pełni. Jak przekazał Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej, inwestycje w infrastrukturę dla cyklistów, planowane pierwotnie na przyszły rok, zostały przyspieszone i już trwają.

Prace koncentrują się na wschodniej stronie ulicy. Na odcinku Królewska – Świętokrzyska firma Wegarten buduje dwukierunkową drogę dla rowerów, remontuje chodniki i przygotowuje teren pod 44 lipy srebrzyste (część większego jesiennego nasadzenia). - Będzie też szereg drobnych poprawek pieszo-rowerowych oraz rozpłytowań na skrzyżowaniu Marszałkowska/Świętokrzyska – zapowiada pełnomocnik.

Co ważne, analogiczne prace, polegające na budowie infrastruktury pieszej i rowerowej, zostały przyspieszone na odcinku Świętokrzyska – Złota. Realizuje je firma Skanska Polska. Ponadto, w rejonie Złotej powstaną dwa nowe naziemne przejścia i przejazdy rowerowe – w osi ulicy Złotej oraz przy Sienkiewicza.

Grójecka z tramwajami

Zmiany na Ochocie również weszły w życie w poniedziałek 13 października. Tramwaje powróciły na całą ul. Grójecką i Aleję Krakowską aż do pętli P+R Al. Krakowska. Na końcówkę trasy dojeżdżają teraz linie 1, 9 i 15. Linia 14 wróciła do Placu Narutowicza. W konsekwencji tego, zlikwidowane zostały autobusy zastępcze Z-9 i Z14, a autobusy podmiejskie wróciły do pętli P+R.

Główna część prac związana była z budową nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu Grójecka/Bitwy Warszawskiej 1920 r./Banacha, który powstaje w ramach trasy do Dworca Zachodniego. TW potwierdziły, że gotowa jest już główna część tego węzła, a także wyremontowano tory na przyległym odcinku Grójeckiej (Plac Narutowicza – Banacha). Na dalszym odcinku al. Krakowskiej wyfrezowano szyny i naprawiono przejazdy.

Utrudnienia przy Dworcu Zachodnim

Kluczową informacją dla pasażerów jest to, że utrzymane zostają utrudnienia na ul. Banacha. Odcinek torów do pętli Banacha pozostaje zamknięty do końca roku. Oznacza to, że linie 7 i 25 wciąż kursują na trasach skróconych (odpowiednio do Placu Narutowicza i Placu Starynkiewicza). Wykonawca kontynuuje tam prace przy budowie węzła.

W ruchu drogowym kierowcy odzyskali większość pasów na Grójeckiej. Utrzymane pozostają jednak utrudnienia na skrzyżowaniu z Banacha – ruch odbywa się tam po jednej jezdni, a ulica Banacha nie ma połączenia z Grójecką.

Prace przy pasach przytorowych są na ukończeniu, a zazielenienie torowiska rozchodnikiem na Grójeckiej planowane jest na późną jesień.

