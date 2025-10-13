Tramwaje wróciły na Marszałkowską i Grójecką. Przed nami kolejne prace i „szereg drobnych poprawek”

Dla kierowców poniedziałek przyniósł powrót do dwóch pasów ruchu na obu nitkach Marszałkowskiej (od Królewskiej do Widok i na odcinku Królewska – Senatorska). Wyznaczono też nowe prawoskręty w ulice Sienkiewicza i Świętokrzyską.

Jednocześnie wprowadzono trwałe zmiany wynikające z budowy infrastruktury rowerowej. Zamknięty został prawy pas na jezdni w stronę placu Bankowego (między Królewską a Świętokrzyską), a ulica Rysia straciła połączenie z Marszałkowską.

Przyspieszone inwestycje rowerowe w centrum

Mimo powrotu tramwajów, prace budowlane na Marszałkowskiej trwają w pełni. Jak przekazał Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej, inwestycje w infrastrukturę dla cyklistów, planowane pierwotnie na przyszły rok, zostały przyspieszone i już trwają.

Prace koncentrują się na wschodniej stronie ulicy. Na odcinku Królewska – Świętokrzyska firma Wegarten buduje dwukierunkową drogę dla rowerów, remontuje chodniki i przygotowuje teren pod 44 lipy srebrzyste (część większego jesiennego nasadzenia). - Będzie też szereg drobnych poprawek pieszo-rowerowych oraz rozpłytowań na skrzyżowaniu Marszałkowska/Świętokrzyska – zapowiada pełnomocnik.

Co ważne, analogiczne prace, polegające na budowie infrastruktury pieszej i rowerowej, zostały przyspieszone na odcinku Świętokrzyska – Złota. Realizuje je firma Skanska Polska. Ponadto, w rejonie Złotej powstaną dwa nowe naziemne przejścia i przejazdy rowerowe – w osi ulicy Złotej oraz przy Sienkiewicza.

Grójecka z tramwajami

Zmiany na Ochocie również weszły w życie w poniedziałek 13 października. Tramwaje powróciły na całą ul. Grójecką i Aleję Krakowską aż do pętli P+R Al. Krakowska. Na końcówkę trasy dojeżdżają teraz linie 1, 9 i 15. Linia 14 wróciła do Placu Narutowicza. W konsekwencji tego, zlikwidowane zostały autobusy zastępcze Z-9 i Z14, a autobusy podmiejskie wróciły do pętli P+R.

Główna część prac związana była z budową nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu Grójecka/Bitwy Warszawskiej 1920 r./Banacha, który powstaje w ramach trasy do Dworca Zachodniego. TW potwierdziły, że gotowa jest już główna część tego węzła, a także wyremontowano tory na przyległym odcinku Grójeckiej (Plac Narutowicza – Banacha). Na dalszym odcinku al. Krakowskiej wyfrezowano szyny i naprawiono przejazdy.

Utrudnienia przy Dworcu Zachodnim

Kluczową informacją dla pasażerów jest to, że utrzymane zostają utrudnienia na ul. Banacha. Odcinek torów do pętli Banacha pozostaje zamknięty do końca roku. Oznacza to, że linie 7 i 25 wciąż kursują na trasach skróconych (odpowiednio do Placu Narutowicza i Placu Starynkiewicza). Wykonawca kontynuuje tam prace przy budowie węzła.

W ruchu drogowym kierowcy odzyskali większość pasów na Grójeckiej. Utrzymane pozostają jednak utrudnienia na skrzyżowaniu z Banacha – ruch odbywa się tam po jednej jezdni, a ulica Banacha nie ma połączenia z Grójecką.

Prace przy pasach przytorowych są na ukończeniu, a zazielenienie torowiska rozchodnikiem na Grójeckiej planowane jest na późną jesień.