Tramwaje wróciły na Marszałkowską i Grójecką. Przed nami kolejne prace i „szereg drobnych poprawek”

Wzdłuż Grójeckiej tramwajarze kończą prace przy pasach przytorowych
W poniedziałek, 13 października 2025 r., warszawscy pasażerowie odetchnęli z ulgą. Dobiegły końca dwa z największych tegorocznych remontów torowych, które przez wiele miesięcy utrudniały komunikację w kluczowych rejonach miasta – na Marszałkowskiej i Grójeckiej.
Tym samym, zakończyła się zasadnicza część szeroko zakrojonej modernizacji infrastruktury. Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie (TW), w całym 2025 roku zrealizowano aż 34 remonty, modernizując 10 km torów. Wszystkie zadania udało się ukończyć w zapowiadanym terminie. Chociaż wagony wróciły na tory, drogowcy i budowlańcy nie opuszczają jeszcze centrum – przed nami kolejne miesiące transformacji tych kluczowych arterii.
Remont na Marszałkowskiej, na kilometrowym odcinku między Królewską a Widok, oznaczał nie tylko wymianę torów, ale i wprowadzenie znaczących zmian estetycznych oraz funkcjonalnych. Główna część prac na torowisku dobiegła końca, co pozwoliło na powrót na stałe trasy linii 4, 15, 16 i 18. Przestała natomiast kursować zastępcza linia 66, a autobusy 151 i 520 wróciły na swoje docelowe trasy.
Wizualnym efektem jest ułożenie zielonego rozchodnika na torowisku między Królewską a Świętokrzyską. Na pozostałym odcinku zastosowano płyty z kostki granitowej, które mają ułatwić przejazd pojazdów uprzywilejowanych. Przy okazji wyremontowano także tory do Senatorskiej i nawierzchnię torowiska na placu Bankowym.
Dla kierowców poniedziałek przyniósł powrót do dwóch pasów ruchu na obu nitkach Marszałkowskiej (od Królewskiej do Widok i na odcinku Królewska – Senatorska). Wyznaczono też nowe prawoskręty w ulice Sienkiewicza i Świętokrzyską.
Jednocześnie wprowadzono trwałe zmiany wynikające z budowy infrastruktury rowerowej. Zamknięty został prawy pas na jezdni w stronę placu Bankowego (między Królewską a Świętokrzyską), a ulica Rysia straciła połączenie z Marszałkowską.
Mimo powrotu tramwajów, prace budowlane na Marszałkowskiej trwają w pełni. Jak przekazał Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej, inwestycje w infrastrukturę dla cyklistów, planowane pierwotnie na przyszły rok, zostały przyspieszone i już trwają.
Prace koncentrują się na wschodniej stronie ulicy. Na odcinku Królewska – Świętokrzyska firma Wegarten buduje dwukierunkową drogę dla rowerów, remontuje chodniki i przygotowuje teren pod 44 lipy srebrzyste (część większego jesiennego nasadzenia). - Będzie też szereg drobnych poprawek pieszo-rowerowych oraz rozpłytowań na skrzyżowaniu Marszałkowska/Świętokrzyska – zapowiada pełnomocnik.
Co ważne, analogiczne prace, polegające na budowie infrastruktury pieszej i rowerowej, zostały przyspieszone na odcinku Świętokrzyska – Złota. Realizuje je firma Skanska Polska. Ponadto, w rejonie Złotej powstaną dwa nowe naziemne przejścia i przejazdy rowerowe – w osi ulicy Złotej oraz przy Sienkiewicza.
Zmiany na Ochocie również weszły w życie w poniedziałek 13 października. Tramwaje powróciły na całą ul. Grójecką i Aleję Krakowską aż do pętli P+R Al. Krakowska. Na końcówkę trasy dojeżdżają teraz linie 1, 9 i 15. Linia 14 wróciła do Placu Narutowicza. W konsekwencji tego, zlikwidowane zostały autobusy zastępcze Z-9 i Z14, a autobusy podmiejskie wróciły do pętli P+R.
Główna część prac związana była z budową nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu Grójecka/Bitwy Warszawskiej 1920 r./Banacha, który powstaje w ramach trasy do Dworca Zachodniego. TW potwierdziły, że gotowa jest już główna część tego węzła, a także wyremontowano tory na przyległym odcinku Grójeckiej (Plac Narutowicza – Banacha). Na dalszym odcinku al. Krakowskiej wyfrezowano szyny i naprawiono przejazdy.
Kluczową informacją dla pasażerów jest to, że utrzymane zostają utrudnienia na ul. Banacha. Odcinek torów do pętli Banacha pozostaje zamknięty do końca roku. Oznacza to, że linie 7 i 25 wciąż kursują na trasach skróconych (odpowiednio do Placu Narutowicza i Placu Starynkiewicza). Wykonawca kontynuuje tam prace przy budowie węzła.
W ruchu drogowym kierowcy odzyskali większość pasów na Grójeckiej. Utrzymane pozostają jednak utrudnienia na skrzyżowaniu z Banacha – ruch odbywa się tam po jednej jezdni, a ulica Banacha nie ma połączenia z Grójecką.
Prace przy pasach przytorowych są na ukończeniu, a zazielenienie torowiska rozchodnikiem na Grójeckiej planowane jest na późną jesień.