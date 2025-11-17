Bezpieczna noc Rafała Trzaskowskiego. Czy sztandarowy program to prawny bubel?

Jakie są założenia Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy?

Według założeń Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy na bieżąco analizowane będą dane dotyczące punktów sprzedaży alkoholu wraz z informacjami o przypadkach zakłóceń porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Wykorzystane zostaną dane z Komendy Stołecznej Policji oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawy, dzięki czemu możliwe będzie wskazanie miejsc, gdzie koncentracja punktów sprzedaży alkoholu pokrywa się z podwyższoną liczbą interwencji i incydentów. „Analiza przestrzenna pozwoli na wyodrębnienie szczególnie newralgicznych obszarów wymagających działań służb i oddziaływań profilaktycznych”.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenia zjawisk związanych ze sprzedażą alkoholu, zwiększona będzie liczba patroli Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz zostanie „udzielone wsparcie Komendzie Stołecznej Policji w zwiększeniu liczby patroli policji, w tym służb ponadnormatywnych finansowanych z budżetu m.st Warszawy, w godzinach wieczornych i nocnych”. Działania te będą koncentrować się w rejonach szczególnie obciążonych, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku publicznego, w związku ze sprzedażą i konsumpcją alkoholu. „Stała obecność patroli w tych miejscach nie tylko pozwoli na szybszą reakcję na interwencję, ale także zadziała prewencyjnie, ograniczając ryzyko eskalacji zdarzeń”.

Będzie też „wsparciem przy uruchamianiu procedur cofania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.

Program „Odpowiedzialny sprzedawca” i kampanie edukacyjne

Sprzedawcy będą wspierani poprzez system dedykowanych szkoleń w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu „Sprzedajesz odpowiedzialnie.” Planowana jest kontynuacja cyklu szkoleń dla sprzedawców, którego realizacja rozpoczęła się z początkiem 2025 r.

Podczas szkoleń sprzedawcy dowiedzą się, w jakich sytuacjach mają prawo, a w jakich obowiązek odmowy sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, co należy zrobić, jeżeli mają wątpliwości co do wieku lub trzeźwości klienta, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z nietrzeźwym lub agresywnym klientem – jak w takiej sytuacji odmówić sprzedaży alkoholu oraz o konsekwencjach karnych i administracyjnych naruszenia przepisów regulujących sprzedaż napojów alkoholowych.

W miejscach o największym natężeniu zakłóceniu porządku publicznego zainstalowane zostaną kamery, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których regularnie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego. System kamer ma umożliwić służbom bieżące śledzenie sytuacji w czasie rzeczywistym, sprawniejsze kierowanie patroli oraz gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniach dotyczących wykroczeń i przestępstw. Nagrania z monitoringu pozwolą także na „precyzyjne odtworzenie przebiegu zdarzeń i wskazanie osób odpowiedzialnych”, a „sama obecność kamer zadziała prewencyjnie, zniechęcając do zachowań ryzykownych”.

Realizowane będą dodatkowe kampanie edukacyjne i wsparcie rodzin – skierowane do młodzieży i dorosłych, uzupełnione o zwiększoną dostępność terapii i krótkich interwencji profilaktycznych.

W 2026 r. planowana jest kontynuacja kampanii „Nie dla alkoholu w grupie wiekowej 18-” w formie trzech edycji od lipca do września. Głównym celem kampanii ma być zmiana postaw mieszkańców wobec spożywania alkoholu przez osoby nieletnie i zmniejszenie przyzwolenia społecznego na takie sytuacje.

Odbyć ma się też kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz trzeźwości za kierownicą. Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jazdy po alkoholu oraz promocja odpowiedzialnego zachowania wśród kierowców. Głównym przekazem kampanii jest hasło „Jazda po alkoholu kosztuje nawet życie”. Akcja będzie przeprowadzona do stycznia 2026 r.

Programy profilaktyczne związane z alkoholem

Ratusz chce kontynuować programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców, kadry pedagogicznej. Jak podkreślają urzędnicy, w Warszawie w ciągu roku realizowane są średnio 24 rodzaje programów profilaktycznych rekomendowanych, z których korzysta łącznie ponad 32,8 tys. osób (ponad 29,8 tys. uczniów, ponad 1570 nauczycieli i niemal 1460 rodziców). Liczba klas/grup dla których realizowano programy: 1392. Dodatkowo z innych programów profilaktycznych tzw. autorskich korzysta rocznie ponad 70,8 tys. osób. Łączna liczba uczestników wszystkich programów to 103670.

Urzędnicy przypominają też, że w ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej realizowane są programy krótkiej interwencji profilaktycznej skierowane do młodzieży, która sięga po substancje psychoaktywne, w tym alkohol oraz ich rodziców. Podali też wiele innych przykładów programów prowadzonych dotychczas.

Miasto zleca prowadzenie ponadpodstawowych programów terapii, które idą dalej niż podstawowe działania, skupiając się na pogłębionej pracy terapeutycznej. Od 2025 r. 19 poradni terapii uzależnień realizuje 3-letnie programy ponadpodstawowe. Rocznie z terapii w ramach programów ponadpodstawowych korzysta ok 2100 osób, realizowanych jest 186 tys. h różnych form oddziaływań. W ramach programów skorzystać można z terapii indywidualnej, terapii grupowej, warsztatów, maratonów.

W ramach ponadpodstawowych programów psychoterapii będą rozwijane dodatkowo programy ograniczenia picia alkoholu (POP) prowadzone w placówkach leczniczych. Są to programy dla osób, które doświadczają negatywnych skutków nadużywania alkoholu, ale nie są gotowe, z różnych przyczyn, na pełną abstynencję.

Natychmiastowe wejście w życie

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały, „18 września 2025 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła stanowisko nr 6 w sprawie działań ograniczających negatywne skutki nocnej sprzedaży alkoholu. W stanowisku powyższym Rada m.st. Warszawy zwróciła się do Prezydenta m.st. Warszawy o przygotowanie projektu uchwały, który wdroży Warszawski Program Bezpiecznej Nocy”. Jeśli radni uznają, że taki program spełnia ich wymagania, zostanie on wprowadzony w życie z dniem podjęcia uchwały.