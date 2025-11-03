Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025. „PracujeMY RAZEM” na PGE Narodowym w Warszawie

Organizatorzy spodziewają się frekwencji przekraczającej 4000 uczestników
3 grudnia 2025 roku warszawski rynek pracy zyska nową, prestiżową platformę wymiany kadr i idei. Wspólne przedsięwzięcie Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy – Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025 – odbędzie się w jednej z najbardziej reprezentacyjnych lokalizacji w Polsce: na PGE Narodowym. To wydarzenie skierowane jest zarówno do firm, które traktują zdobywanie talentów jako ważny element strategii rozwoju, jak i do ambitnych kandydatów poszukujących nowych wyzwań.
Wybór PGE Narodowego nie jest przypadkowy. Lokalizacja ta została określona przez organizatorów jako miejsce symbolizujące nowoczesność i sukces, stanowiące jednocześnie przestrzeń spotkań liderów, innowatorów oraz osób wprowadzających zmiany na rynku. To właśnie w tym prestiżowym otoczeniu, 3 grudnia, odbędzie się kluczowe dla stołecznej gospodarki wydarzenie.
Organizatorzy spodziewają się frekwencji przekraczającej 4000 uczestników. Targi są adresowane do szerokiego spektrum zawodowego: od studentów i absolwentów, którzy stawiają pierwsze kroki w karierze, przez specjalistów średniego szczebla, po doświadczonych ekspertów otwartych na nowe i ambitne wyzwania zawodowe.
Dla przedstawicieli firm i instytucji poszukujących pracowników najważniejszą informacją jest fakt, że udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2025 jest całkowicie bezpłatny.
Jednak czas na decyzję gwałtownie się kończy. Firmy zainteresowane obecnością na PGE Narodowym muszą dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Ostateczny i nieprzekraczalny termin zgłoszeń dla wystawców upływa 7 listopada 2025 roku.
Obecność na targach to dla organizacji nie tylko proces rekrutacyjny, ale przede wszystkim mocny sygnał wizerunkowy. Uczestnictwo w gronie liderów rynku pracy na PGE Narodowym jest doskonałą okazją do wzmocnienia wizerunku organizacji jako nowoczesnego i atrakcyjnego pracodawcy przyszłości.
Z punktu widzenia rekrutacji, wydarzenie zapewnia:
• Bezpośredni dostęp do szerokiego grona kandydatów, reprezentujących różnorodne branże i poziomy doświadczenia zawodowego.
• Możliwość prezentacji nie tylko aktualnych ofert pracy, ale także programów rozwojowych oraz kultury organizacyjnej firmy.
• Platformę do networkingu, umożliwiającą nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych oraz efektywną identyfikację talentów, które mogą w przyszłości zasilić struktury przedsiębiorstwa.
Organizatorzy zapewniają wystawcom profesjonalne wsparcie, aby ich obecność na targach była jak najbardziej efektywna. W ramach bezpłatnego udziału firmy mogą liczyć na:
• Nowoczesną, profesjonalnie przygotowaną przestrzeń wystawienniczą w reprezentacyjnej części PGE Narodowego.
• Stoisko z indywidualnym logotypem oraz informację o wystawcy w materiałach promocyjnych i informacyjnych wydarzenia.
• Indywidualne wsparcie ze strony organizatorów w trakcie przygotowań i samego przebiegu Targów.
• Możliwość szerokiej prezentacji ofert pracy, programów rozwojowych i projektów społecznych.