Życie Warszawy

Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025. „PracujeMY RAZEM” na PGE Narodowym w Warszawie

Publikacja: 03.11.2025 11:15

Organizatorzy spodziewają się frekwencji przekraczającej 4000 uczestników

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Urząd m.st. Warszawy oraz Urząd Pracy m.st. Warszawy zapraszają na Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025. Pod hasłem „PracujeMY RAZEM”, 3 grudnia 2025 r. na PGE Narodowym, spotkają się liderzy biznesu, instytucje i ponad 4000 kandydatów. Udział dla wystawców jest bezpłatny, a termin zgłoszeń mija 7 listopada 2025 r.

3 grudnia 2025 roku warszawski rynek pracy zyska nową, prestiżową platformę wymiany kadr i idei. Wspólne przedsięwzięcie Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy – Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025 – odbędzie się w jednej z najbardziej reprezentacyjnych lokalizacji w Polsce: na PGE Narodowym. To wydarzenie skierowane jest zarówno do firm, które traktują zdobywanie talentów jako ważny element strategii rozwoju, jak i do ambitnych kandydatów poszukujących nowych wyzwań.

PGE Narodowy – miejsce spotkań liderów

Wybór PGE Narodowego nie jest przypadkowy. Lokalizacja ta została określona przez organizatorów jako miejsce symbolizujące nowoczesność i sukces, stanowiące jednocześnie przestrzeń spotkań liderów, innowatorów oraz osób wprowadzających zmiany na rynku. To właśnie w tym prestiżowym otoczeniu, 3 grudnia, odbędzie się kluczowe dla stołecznej gospodarki wydarzenie.

Organizatorzy spodziewają się frekwencji przekraczającej 4000 uczestników. Targi są adresowane do szerokiego spektrum zawodowego: od studentów i absolwentów, którzy stawiają pierwsze kroki w karierze, przez specjalistów średniego szczebla, po doświadczonych ekspertów otwartych na nowe i ambitne wyzwania zawodowe.

Bezpłatny udział i ostatni dzwonek dla wystawców

Dla przedstawicieli firm i instytucji poszukujących pracowników najważniejszą informacją jest fakt, że udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2025 jest całkowicie bezpłatny.

Jednak czas na decyzję gwałtownie się kończy. Firmy zainteresowane obecnością na PGE Narodowym muszą dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Ostateczny i nieprzekraczalny termin zgłoszeń dla wystawców upływa 7 listopada 2025 roku.

Dostęp do talentów

Obecność na targach to dla organizacji nie tylko proces rekrutacyjny, ale przede wszystkim mocny sygnał wizerunkowy. Uczestnictwo w gronie liderów rynku pracy na PGE Narodowym jest doskonałą okazją do wzmocnienia wizerunku organizacji jako nowoczesnego i atrakcyjnego pracodawcy przyszłości.

Z punktu widzenia rekrutacji, wydarzenie zapewnia:

• Bezpośredni dostęp do szerokiego grona kandydatów, reprezentujących różnorodne branże i poziomy doświadczenia zawodowego.

• Możliwość prezentacji nie tylko aktualnych ofert pracy, ale także programów rozwojowych oraz kultury organizacyjnej firmy.

• Platformę do networkingu, umożliwiającą nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych oraz efektywną identyfikację talentów, które mogą w przyszłości zasilić struktury przedsiębiorstwa.

Pakiet od organizatorów

Organizatorzy zapewniają wystawcom profesjonalne wsparcie, aby ich obecność na targach była jak najbardziej efektywna. W ramach bezpłatnego udziału firmy mogą liczyć na:

• Nowoczesną, profesjonalnie przygotowaną przestrzeń wystawienniczą w reprezentacyjnej części PGE Narodowego.

• Stoisko z indywidualnym logotypem oraz informację o wystawcy w materiałach promocyjnych i informacyjnych wydarzenia.

• Indywidualne wsparcie ze strony organizatorów w trakcie przygotowań i samego przebiegu Targów.

• Możliwość szerokiej prezentacji ofert pracy, programów rozwojowych i projektów społecznych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

