Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025. „PracujeMY RAZEM” na PGE Narodowym w Warszawie

Urząd m.st. Warszawy oraz Urząd Pracy m.st. Warszawy zapraszają na Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025. Pod hasłem „PracujeMY RAZEM”, 3 grudnia 2025 r. na PGE Narodowym, spotkają się liderzy biznesu, instytucje i ponad 4000 kandydatów. Udział dla wystawców jest bezpłatny, a termin zgłoszeń mija 7 listopada 2025 r.



3 grudnia 2025 roku warszawski rynek pracy zyska nową, prestiżową platformę wymiany kadr i idei. Wspólne przedsięwzięcie Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu Pracy m.st. Warszawy – Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2025 – odbędzie się w jednej z najbardziej reprezentacyjnych lokalizacji w Polsce: na PGE Narodowym. To wydarzenie skierowane jest zarówno do firm, które traktują zdobywanie talentów jako ważny element strategii rozwoju, jak i do ambitnych kandydatów poszukujących nowych wyzwań.

PGE Narodowy – miejsce spotkań liderów

Wybór PGE Narodowego nie jest przypadkowy. Lokalizacja ta została określona przez organizatorów jako miejsce symbolizujące nowoczesność i sukces, stanowiące jednocześnie przestrzeń spotkań liderów, innowatorów oraz osób wprowadzających zmiany na rynku. To właśnie w tym prestiżowym otoczeniu, 3 grudnia, odbędzie się kluczowe dla stołecznej gospodarki wydarzenie.

Organizatorzy spodziewają się frekwencji przekraczającej 4000 uczestników. Targi są adresowane do szerokiego spektrum zawodowego: od studentów i absolwentów, którzy stawiają pierwsze kroki w karierze, przez specjalistów średniego szczebla, po doświadczonych ekspertów otwartych na nowe i ambitne wyzwania zawodowe.

Bezpłatny udział i ostatni dzwonek dla wystawców

Dla przedstawicieli firm i instytucji poszukujących pracowników najważniejszą informacją jest fakt, że udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2025 jest całkowicie bezpłatny.