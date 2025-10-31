9.8°C
Życie Warszawy

Warszawa generuje coraz więcej odpadów komunalnych

Publikacja: 31.10.2025 14:55

W strukturze odpadów dominują te zmieszane, stanowiąc 574 tys. ton – o 5,4 proc. więcej niż w poprze

Śmieci

W strukturze odpadów dominują te zmieszane, stanowiąc 574 tys. ton – o 5,4 proc. więcej niż w poprzednim roku

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

rbi
Stolica notuje wzrost ilości odpadów komunalnych. W 2024 roku było to 857,4 tys. ton, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego – wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W strukturze generowanych odpadów dominują odpady zmieszane, stanowiąc 574 tys. ton – o 5,4 proc. więcej niż w poprzednim roku. Odpady zbierane selektywnie to już 283,4 tys. ton z wyraźnym wzrostem na poziomie 8,2 proc., co potwierdza rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców oraz skuteczność kampanii edukacyjnych.

Skąd pochodzi najwięcej śmieci w Warszawie?

Najwięcej odpadów pochodzi z gospodarstw domowych (738,8 tys. ton, wzrost o 4,5 proc.), jednak znacząco, bo aż o 18,9 proc., wzrosły też odpady pochodzące z pozostałych źródeł, które w 2024 roku osiągnęły pułap 118,6 tys. ton.

PSZOK przy ul. Zawodzie 18 to już czwarty taki punkt w stolicy, w którym bezpłatnie można oddać odpa
recykling
Nowy PSZOK na Mokotowie

Na jednego mieszkańca warszawskiego gospodarstwa domowego przypadało w ubiegłym roku 396,7 kg odpadów komunalnych – to 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość z nich stanowiły odpady zmieszane – 260,2 kg na osobę (2,9 proc. wzrostu).

Co wrzucamy do selektywnej zbiórki?

Analizując wybrane frakcje odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki, największą część stanowią odpady biodegradowalne – 85,1 tys. ton, czyli 30 proc. wszystkich odpadów selektywnych. Na kolejnym miejscu plasują się papier i tektura (53,7 tys. ton, 18,9 proc.), odpady wielkogabarytowe (40 tys. ton, 14,1 proc.) oraz szkło (38 tys. ton, 13,4 proc.).

Polecane
PSZOK-i oraz MPSZOK-i przyjmują m.in. odzież i tekstylia
recykling
Czy trzeba jechać na drugi koniec miasta, żeby wyrzucić stary t-shirt?

Elektronika i tworzywa sztuczne stanowią niewielki odsetek odpowiednio – 1,9 tys. ton (0,7 proc.) i 1 tys. ton (0,3 proc.).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

