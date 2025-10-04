Pierwsze przymrozki w Warszawie. Urzędnicy apelują: Otwórzmy serca i piwnice dla miejskich kotów

Jesień i zima to trudny czas dla wszystkich zwierząt, a zwłaszcza dla tych wolno żyjących w mieście. Z uwagi na pierwsze przymrozki, urzędnicy apelują do mieszkańców, zarządców oraz administratorów budynków, aby otworzyli serca i piwnice dla kotów, które są stałym elementem miejskiego ekosystemu.



Umożliwienie kotom swobodnego dostępu do ciepłego schronienia to humanitarny obowiązek, który niesie za sobą obopólne korzyści.

Strażnicy miejskich podwórek

Często pomijany, ale niezwykle istotny jest fakt, że wolno żyjące koty to nie zwierzęta bezdomne, lecz ważny element ekosystemu, który pomaga w utrzymaniu równowagi biologicznej w mieście. Ich obecność w piwnicach i na podwórkach w naturalny sposób zapobiega pladze myszy i szczurów. Pełnią więc funkcję „strażników” miejskich podwórek, chroniąc mieszkańców przed gryzoniami, które stanowią zagrożenie sanitarne. Ich obecność jest znacznie lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem niż stosowanie pułapek czy trutek.

Prawny i etyczny obowiązek

Pomoc kotom to nie tylko kwestia empatii, ale również obowiązek wynikający z przepisów prawa. Polska ustawa o ochronie zwierząt nakazuje humanitarne traktowanie wszystkich zwierząt, w tym wolno żyjących. Zamykanie okienek piwnicznych, które stanowią dla kotów jedyne schronienie, jest sprzeczne z duchem ustawy i może być uznane za niehumanitarne.

Zgodnie ze Światową Deklaracją Praw Zwierząt, wszystkie istoty rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji. Umożliwienie kotom przetrwania zimy jest więc obowiązkiem moralnym i prawnym.