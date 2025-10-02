Jesteś sportowcem z Warszawy? Możesz dostać 2500 złotych. Wystartował nabór wniosków o stypendia

Stołeczny Ratusz uruchomił kolejną edycję programu stypendialnego dla sportowców i trenerów. To szansa na rozwój talentów, a miasto przeznaczyło na ten cel miliony złotych. Wnioski można składać do 20 grudnia 2025 roku.



Miasto Stołeczne Warszawa od lat konsekwentnie wspiera rozwój sportowców, nagradzając ich osiągnięcia finansowym wsparciem. Tylko w zeszłym roku na ten cel przeznaczono niemal 5 mln zł, a w programie na rok 2025 przyznano łącznie 499 stypendiów. Jak podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy: „Dzięki temu zawodnicy mogą rozwijać swoje talenty, a sukcesy takich sportowców jak Dominik Czaja, Julia Rogiewicz czy Pia Skrzyszowska pokazują, że każde wsparcie przekłada się na realne wyniki”. Nabór na rok 2026 już się rozpoczął.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Program stypendialny jest skierowany do szerokiego grona osób związanych ze sportem. Warszawa przyznaje stypendia w trzech kategoriach: olimpijskiej, młodzieżowej oraz trenerskiej. O pomoc finansową mogą ubiegać się mieszkańcy Warszawy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Kryteria kwalifikacyjne dotyczą dyscyplin ujętych w Systemie Sportu Młodzieżowego lub objętych programem igrzysk olimpijskich, paralimpijskich oraz igrzysk głuchych. Program funkcjonuje w oparciu o uchwałę Rady m.st. Warszawy z 29 sierpnia 2024 r., a wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie sport.um.warszawa.pl.

Jak i do kiedy składać dokumenty?

Proces składania wniosków został w pełni zautomatyzowany, aby ułatwić życie kandydatom. Dokumenty należy wypełnić w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów (ESdOS) dostępnym na stronie stypendia.um.warszawa.pl. W przypadku osób pełnoletnich, wnioski mogą składać sami sportowcy lub trenerzy, natomiast w imieniu osób niepełnoletnich muszą to zrobić rodzice lub opiekunowie prawni.

Termin składania wniosków różni się w zależności od formy. Wnioski papierowe muszą dotrzeć do Urzędu najpóźniej do 19 grudnia 2025 roku do godz. 16. Z kolei w przypadku dokumentów przesyłanych elektronicznie (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, systemu ESdOS, ePUAP lub adresu do doręczeń elektronicznych Urzędu) ostateczny termin to 20 grudnia 2025 r., godz. 23:59.