13°C
1007.7 hPa
Życie Warszawy

Handel działkami na Białołęce. Urząd popełnił przestępstwo? Nieprawidłowości w transakcji z deweloperem

Publikacja: 05.10.2025 11:00

Instytucje publiczne mają obowiązek zawiadamiania prokuratury, gdy tylko dowiedzą się o możliwości p

Instytucje publiczne mają obowiązek zawiadamiania prokuratury, gdy tylko dowiedzą się o możliwości popełnienia przestępstwa.

Foto: Cezary p, CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Kacper Komaiszko
Na jaw wychodzą nieprawidłowości związane z miejskimi nieruchomościami. Chodzi o zawiłą historię działki, która z mocy prawa przeszła na własność miasta, by chwilę później, bez odpowiednich wpisów do księgi wieczystej, zostać sprzedana prywatnej firmie. Radny Jan Mencwel w swojej interpelacji do prezydenta Rafała Trzaskowskiego wprost mówi o „bezprawnym obrocie mieniem publicznym” i żąda wyjaśnień dlaczego Urząd Dzielnicy Białołęka nie dopilnował, aby status działki był zgodny z prawdą.

Złożona interpelacja to echo pisma, które wpłynęło do sekretariatu prezydenta Warszawy 8 sierpnia 2025 roku. Złożyła je mieszkanka Białołęki, wskazując na szereg nieprawidłowości, które mogą prowadzić do wniosku o popełnieniu przestępstwa przez urzędników Urzędu Dzielnicy.

Działka stała się własnością miasta, ale w dokumentach nadal była prywatna

Kluczowym elementem tej historii jest działka przy ul. Dionizosa. W 2019 roku została ona wydzielona pod budowę drogi publicznej. Zgodnie z polskim prawem, w takich przypadkach własność nieruchomości przechodzi na miasto automatycznie. Decyzja podziałowa, która to usankcjonowała, uprawomocniła się 11 czerwca 2019 roku. Od tej daty działka była już częścią miejskiego majątku.

I tu zaczyna się największy problem. Okazało się, że pomimo przejęcia działki przez miasto, nie zaktualizowano wpisu w księdze wieczystej. To właśnie zaniechanie urzędników miało umożliwić deweloperowi Victoria Dom jej zakup. Akt notarialny sprzedaży został podpisany niemal miesiąc po tym, jak miasto nabyło ją z mocy prawa. Radny Mencwel w swoim piśmie wspomina również o innej, sąsiedniej działce, która mogła zostać sprzedana w ten sam sposób.

Polecane
Siedziba uczelni Collegium Humanum po zmianie nazwy
bezpieczeństwo
Śmierć byłego prorektora Collegium Humanum. Jest śledztwo prokuratury
Reklama
Reklama

Prawne konsekwencje bezprawnego handlu

Radny Mencwel podkreśla, że jeśli zarzuty mieszkanki się potwierdzą, będziemy mieć do czynienia z „bezprawnym obrotem mieniem publicznym”. Takie działanie, zdaniem radnego, powinno było skutkować natychmiastowym zgłoszeniem przestępstwa organom ścigania. Powołuje się na art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego, który jasno nakłada na instytucje publiczne obowiązek zawiadamiania prokuratury, gdy tylko dowiedzą się o możliwości popełnienia przestępstwa.

Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest przeciwny referendum w sprawie ograniczenia nocnej sprzeda
Nocna prohibicja
„Dalszy ciąg niemocy i kompromitacji”. Radni Warszawy o zakazie sprzedaży alkoholu

Czy miasto podejmie działania?

W związku z bulwersującymi doniesieniami, radny kieruje do prezydenta dwa pytania, na które oczekuje pilnej odpowiedzi. Po pierwsze, radny oczekuje wyjaśnień, jakie konkretne kroki podjął stołeczny ratusz od 7 sierpnia 2025 roku, kiedy to mieszkanka złożyła wniosek o powiadomienie prokuratury. Po drugie, radny chce wiedzieć, czy urząd rzeczywiście zaniedbał ujawnienie swoich praw do tych działek.

Odpowiedzi na te pytania są kluczowe, ponieważ mogą przesądzić o dalszym losie sprawy. Brak działań ze strony biura prezydenta byłby co najmniej niepokojący, zwłaszcza że od zawiadomienia mieszkanki upłynęły już dwa miesiące.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W kamienicy powstanie trzynaście nowych mieszkań komunalnych
rewitalizacja

Stalowa 54 odzyska splendor. Powstaną mieszkania komunlane

Park Górczewska z lotu ptaka - amfiteatr
przestrzeń miejska

Park Górczewska nie dla rowerów i e-hulajnóg. Apel o zmiany

W 2024 r. przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na 1 osobę w województwie wynosiły 215
statystyka

Wydatki gospodarstw na Mazowszu rosną szybciej niż dochody

Siedziba uczelni Collegium Humanum po zmianie nazwy
bezpieczeństwo

Śmierć byłego prorektora Collegium Humanum. Jest śledztwo prokuratury

Koty wolno żyjące potrzebują naszej pomocy, by przetrwać mroźne dni
zwierzę warszawskie

Przymroziło, otwórzmy serce i piwnice dla miejskich kotów

Bogata w składniki odżywcze dieta w okresie jesienno-zimowym to podstawa dobrej kondycji podopieczny
zwierzę warszawskie

Zoo dziękuje za żołędzie i orzeczy włoskie, wciąż czeka na orzechy laskowe

Rafał Trzaskowski tłumaczył się nie tylko za siebie, ale również za radnych
polityka

Trzaskowski stracił władzę w stolicy. „Nie boją się go nawet urzędnicy”

W Warszawie można znaleźć apartamenty, których cena przekracza 50 tys. zł za m kw., ale jednocześnie
nieruchomości

Warszawa nie jest już najdroższym miastem w Polsce

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama